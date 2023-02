„Je mi z tebe špatně.“ Co vypustil Feri, šokuje mnohé

reklama

Dominik Feri byl někdejší politickou superstar TOP 09. Měl být hlavní tváří pro mladé voliče před volbami do Sněmovny na podzim 2021.

„Kampaň ‚MÁM HLAS‘ a Dominik Feri. Tahle kampaň pro mladé bude mít grády,“ slibovala ještě v květnu 2021 koalice SPOLU.

Anketa Má obžalovaný Dominik Feri vaše sympatie? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 953 lidí

Jenže v závěru května 2021 se situace změnila. V červnu 2021 se rychle z politiky stáhl. Vaz mu zlomilo oznámení několika mladých žen, že je Feri nevhodně obtěžoval a v některých případech dokonce znásilnil.

Feri však trvá na tom, že je nevinen.

„Z těch citovaných údajně desítek případů zůstaly 3 případy. Všechno ostatní policie smetla ze stolu. Je to pravomocně odloženo. Jak sprcha, tak noční stolek, kdy slečna Karolína tady tvrdila, že byla sexuálně napadena. Bylo to v rozporu s tím, co se ukázalo později, kdy se ukázalo, že to bylo konsenzuální. Bylo to i v rozporu se svědeckou výpovědí. Přesto tyto příběhy mediálně žijou a je to takový šlágr, že je to přece jisté, ta sprcha. Skutečně ne. Ta sprcha je něco, co tedy mi přijde silně nespravedlivé, když přestože je to pravomocně odloženo, tak slečna ještě jako novinářka prostě lže do médií. Čili, jsou tam tři případy, jaké to jsou, to se dozvíte a k těm budeme činit důkazní návrhy,“ uvedl Feri na videu, které zveřejnil publicista Martin Bartkovský z Reflexu na sociální síti Twitter.

Před soudní síní se Dominik Feri vyjadřoval k případům, za které není souzen a označoval je za “sprchu” a “noční stolek”. V těch, za které je před soudem, tvrdí, že je také nevinen. pic.twitter.com/0CQ566wCsN — Martin Bartkovský (@bartkovskym) February 14, 2023

Na dalším z videí Feri ujistil novináře, že při práci soudu bude plně spolupracovat.

„Budu poskytovat veškerou součinnost, budu odpovídat na dotazy, jako jsem to dělal doposud v přípravném řízení,“ uvedl Feri s tím, že co soudu sdělí, nebude napřed říkat novinářům. Jednu věc ale přece jen zmínil. Znovu se vrátil ke sprše a nočnímu stolku. „Co je myslím důležité říct, že dneska se tady nebude řešit žádná sprcha, žádný noční stolek. To jsou případy, které jsou pravomocně odložené. Jde-li např. o případ té sprchy, tak to je případ novinářky (jméno redakce nezveřejňuje, pozn. red.), která tvrdila, že byla ve sprše sexuálně napadena. Posléze se ukázalo, i na základě jejích zpráv a svědeckých výpovědí, že to není pravda, Že si to vymyslela. Proč tak učinila, to se zeptejte jí,“ prohlásil Feri na dalším videu, které na twitteru zveřejnil Vít Kubant z Českého rozhlasu.

Dominik Feri vinu odmítá, před soudem odkrývá identitu některých obětí, jejichž případy policie odložila. „Nikdy jsem se nedopustil žádného násilí,“ říká s tím, že v obžalobě jsou trhliny. @iROZHLAScz pic.twitter.com/e60NTOGmzs — Vít Kubant (@KubantVit) February 14, 2023

Jmenovaná novinářka v minulosti pracovala pro server Seznam Zprávy. Ve sportovní rubrice, kde se věnovala především tématům spojeným s hokejem. Od dubna 2022 pracuje jako vedoucí redaktorka v mediální skupině MAFRA.

Feri zdůraznil, že v obžalobě vidí rozpory.

„Spatřujeme tam obrovské rozpory. Jak s tím, co již bylo ve spisu, tak s tím, co máme k dispozici,“ uvedl také Feri.

Když měl říct, čemu se věnuje, tak je to toto běžící řízení.

Další publicista, Čestmír Strakatý, který působí v Reflexu, konstatoval, že se soud bude „válet v bahně“. „Tohle je taky slušná prasárna. Zjevně se bude soud válet v bahně,“ napsal na twitteru.

Ke kauze se vyjádřila i poslankyně STAN Barbora Urbanová. Feriho nešetřila.

„Nechtěla jsem být laciná a dělat si fame na soudu s Ferim. Každý má právo na spravedlivý rozsudek. Ale každá oběť znásilnění, která promluví a chce násilníka potrestat, má mou úctu a podporu.

Už za to, že před soudem jednu z těch slečen jmenuješ, Dominiku, si zasloužíš pohrdání,“ napsala obžalovanému.

Přidal se i současný senátor, bývalý policejní vyšetřovatel a advokát Václav Láska. Dal najevo, že z Dominika Feriho je mu špatně.

„Z Dominika Feriho je mi špatně. Ano, zda spáchal trestný čin, rozhodne až soud. Ale že se choval a chová jako odporné hovado, si můžu myslet i bez pravomocného výroku soudu, že jo?“ položil řečnickou otázku.

Psali jsme: Soud začne projednávat případ exposlance z TOP 09 Feriho, čelí obžalobě ze znásilnění Feri jde k soudu. Těší se, že prokáže nevinu. Historky s nočním stolkem prý už byly vyvráceny „Ale to není trestný.“ Po odeslání Feriho k soudu vylezly silné věci Ferimu hrozí deset let. U soudu chce prokázat nevinu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.