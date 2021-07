„Je nás tu sto dva. Neeee, tak jen sedm. Přerušuji schůzi na dva měsíce.“ Jak si poslanci zahájili dovolenou

reklama

„Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, budeme pokračovat v našem přerušeném jednání. Než znovu otevřu přerušený bod, tak vás seznámím s omluvenkami. Omlouvá se nám pan poslanec Hájek dnes mezi 13. a 14. hodinou z rodinných důvodů, omlouvá se paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová dnes od 10 hodin až do konce jednacího dne a omlouvá se pan ministr vnitra Jan Hamáček dnes z pracovních důvodů," tak se snažil ještě před 11. hodinou pokračovat ve schůzi v daný moment předsedající schůze Vojtěch Pikal (Piráti).

„Tak, kolegy jsem svolal do sálu, již všichni přicházejí, takže myslím, že můžeme pokračovat v přerušeném bodu, což je sněmovní tisk 799, který jsme přerušili po hlasování o všech pozměňovacích návrzích, pak si vzal klub ODS přestávku, ale nevím, že by nám chtěli sdělit nějaké stanovisko... Je zde žádost o odhlášení, já jsem vás všechny odhlásil. Prosím, přihlaste se svými kartami. Já ještě pro úplnost znovu přečtu návrh usnesení,“ začal Pikal a následně došlo i k hlasování. Následovala žádost pirátského poslance Jakuba Michálka o dvouhodinovou přestávku na jednání klubu, stejně tak o přestávku požádala prostřednictvím Jana Jakoba TOP 09.

„Zazněly zde dvě žádosti o přestávku v úhrnu na tři hodiny, což by znamenalo do 14.03 hodin. Pak již nemůžeme projednávat třetí čtení, nicméně zde máme na pořadu ještě další věci. Takže buď se sejdeme ve 14.05 hodin a budeme pokračovat těmi návrhy, které tam jsou, které nejsou třetími čteními, nebo zazní nějaký jiný návrh...“ uvedl po diskusi předsedající Pikal. Návrh následně přišel od předsedy KSČM Vojtěcha Filipa.

„Tak se tady musíme dohodnout na tom, jak budeme pokračovat. Ale klub KSČM a jeho předseda určitě nevyužijí § 54 odst. 9, aby navrhovali přerušení této schůze. To si navrhněte sami, pokud nechcete dál jednat. Protože my to dělat nebudeme. Protože vy nemáte ani trochu odpovědnosti vůči tomu, aby se tady něco projednalo. Toto volební období je obdobím, kdy je nejméně projednaných návrhů zákonů, protože obstrukce proti projednávání nejen vládních návrhů zákonů, ale i návrhů, které podal klub KSČM, které podaly jiné kluby, je tady běžná. Přeci není možné upírat ústavní právo k projednání návrhu zákona. My ho máme stejně jako každý z vás. Tak neupřednostňujte jenom své zájmy nad zájmy ostatních. My jsme se o to snažili. Nechtějte po nás, abychom pracovali podle vašich not. Buď bude dohoda, nebo nebude. V případě nedohody se poraďte, jakým způsobem chcete na svoji odpovědnost ukončit nebo přerušit tuto schůzi,“ sdělil Filip.

„Je tedy 11.07 hodin a máme rozjednanou řádnou schůzi. Jelikož není žádná dohoda, kdy by měla pokračovat, tak mi nezbývá než přerušit tuto schůzi na ty přestávky do 14.07 hodin. Pak bychom se zde sešli a vypořádali se se zbývajícím pořadem, nebo se alespoň rozhodli, kdy bude tato řádná schůze pokračovat. Děkuji vám a uvidíme se. Ještě bych svolal vedení Sněmovny s vedením poslaneckých klubů do místnosti 102. Pardon, místnosti 120,“ odvětil Pikal.

„Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, chtěl bych vás jenom informovat o dohodě, která nyní padla na grémiu. Pokud se ve 14.07 hodin po té přestávce nesejdeme v usnášeníschopném počtu, tak tato schůze bude přerušena do 14. září. Organizační výbor případně předtím projedná přesný termín. Děkuji,“ oznámil následně v 11.16 hodin Pikal.

„Vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, já vás vítám na pokračování naší dnešní řádné schůze. Nejdřív vás seznámím s omluvenkami. Paní poslankyně Majerová Zahradníková se omlouvá i po zbytek jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Zlesák se omlouvá z dnešní schůze od 14.07 do konce jednacího dne z rodinných důvodů a pan poslanec Kott se omlouvá od 14 hodin z osobních důvodů. Podle hlasovacího zařízení je nás tady 102, ale myslím si, že situace v sále tomu neodpovídá. Je zde žádost o odhlášení, já vás odhlásím. Prosím, přihlaste se svými kartami. A myslím, že situace se již výrazně nezlepší,“ komentuje situaci v daný moment opět předsedající schůze Vojtěch Pikal (Piráti). Dle světelné tabule je přihlášeno sedm poslanců.

„Myslím si, že jsme přerušili jednání před tím, než byl nějaký procedurální návrh, takže nebude možné pokračovat v jednání. Ostatně není přítomen ani člen vlády, takže v souladu s dohodou, kterou jsme udělali na grémiu o tom, že pokud dnes v tuto chvíli již nebude možné pokračovat, tak jednání přerušíme, přerušuji tuto schůzi, a to do 14. září, kdy je podle harmonogramu další den pro řádné jednání Sněmovny. Děkuji vám všem za účast a na shledanou v září, respektive 30. 7., na kdy je ohlášena mimořádná schůze. Přeji příjemný víkend a abychom se viděli co nejméně. Na shledanou,“ vyslal následně Pikal na prázdniny všechny zákonodárce.

