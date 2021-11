„Je to... byl to kamarád. Musel jsem to udělat.“ Daniel Hůlka vystoupil proti Zemanovi. Bez servítků

reklama

Daniel Hůlka se v rozhovoru mimo jiné vyjádřil k tomu, jak vnímá akt vrácení státního vyznamenání do rukou prezidenta Miloše Zemana. Bylo to unáhlené? „Ne, ne, v žádném případě. To, že je teď Miloš, pan prezident, nemocný, to mu rozhodně nepřeju a je mi to fakt líto. Opravdu jsem s ním zažil spoustu krásných věcí a prostě rozešli jsme se názorově, to znamená, že to není o tom, že bych ho začal nenávidět. To zase tak nemám,“ popsal Hůlka, jenž je přesvědčen, že udělal to, co udělat měl.

„Ne, ne, v žádném případě. To, že je teď Miloš, pan prezident, nemocný, to mu rozhodně nepřeju a je mi to fakt líto. Opravdu jsem s ním zažil spoustu krásných věcí a prostě rozešli jsme se názorově, to znamená, že to není o tom, že bych ho začal nenávidět. To zase tak nemám," popsal Hůlka, jenž je přesvědčen, že udělal to, co udělat měl.

hloupě, vždycky se snažím jednat podle svého nejčistšího vědomí a svědomí. A já jsem prostě Miloše opravdu obdivoval a měl jsem ho rád kvůli tomu, že to byl člověk, který má velké sociální cítění, který je prostě normální člověk, jedl se mnou gothaj, zapíjel to pivem, úplně prostě jako normální chlap. A zastával se obyčejných normálních lidí. To, kromě jeho obrovského intelektu, bylo to, co mně na něm bylo sympatické. A pak najednou přišla zvláštní doba a Miloš, nebo pan prezident, úplně obrátil. Obrátil se proti těm lidem, kterých se vždycky zastával, najednou začaly padat hlášky: neschopní, ať zkrachují, což v tu chvíli, kdy to prohlásil, bylo strašně tvrdé a nespravedlivé, protože já vidím na vesnici, kde bydlím, je spousta rodinných firem, které si to opravdu vybudovaly samy, a ty krachují, ne že by za to mohly samy, ale protože prostě stát těmi restrikcemi je vlastně jako zničil, se dá říct. Takže to rozhodně nebylo tak, že neschopní, ať zkrachují," řekl Hůlka, že to pro něj byla poslední kapka.

„Tím se pan prezident obrátil proti těm obyčejným, normálním lidem, kterých jsem si myslel, že se vždycky zastane. A říkal jsem si: tak ne, s tímhle já opravdu nemůžu mít nic společného, když se takhle vyjadřuje, tak já musím se ho zříct, přestože je to, nebo byl to, kamarád, tak musím tohle udělat, protože nechci, aby mě někdo spojoval s takovýmhle přístupem k lidem,“ dodal Hůlka.

Na otázku, zda se to s ním pokusil vyříkat, odvětil: „Znáš pana prezidenta osobně? A dovedeš si představit, že bych jako já měl jinej názor než on a on by ho přijal?“ zeptal se Hůlka moderátora Luboše Xavera Veselého, jenž odvětil, že to zažil. „Já teda ne, ale tak jako ono to totiž začalo tak hloupě, že já jsem vystoupil na nějaké demonstraci, tam jsem mluvil – a začalo to tak, že Miloš – a jemu se to nelíbilo, to moje vystoupení, tak podle mě jako přítel, kamarád, měl zvednout telefon a říct: Dane, co blbneš, to jsi udělal blbě a v klidu bychom to probrali. Ovšem reakce byla jiná. Vyšel výrok pana prezidenta v nějakém tisku, ať si dám mokrý hadr na hlavu, že jsem se zbláznil. Úplně takhle mě dehonestoval, totálně. A musím říct, že jsem poprvé na vlastní kůži pocítil to, o čem mi někteří lidé říkali a já jsem tomu nechtěl věřit. Zažil jsem bezbřehou aroganci vůči názoru a vůči postoji člověka, který si myslí, že je jeho přítel. Opravdu to bylo docela nepříjemné,“ dodal Hůlka, že pak už bylo pozdě na to si to vyříkávat,“ zmínil Hůlka.

