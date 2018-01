„Je to sadismus, je to hnus! Slušný člověk si řekne, co je to za hajzly?!“ Vítězslav Jandák se drsně pustil do Fero Feniče

„Žádáme, aby kandidáti na prezidenta republiky diskutovali VESTOJE! Odpovídá to principům rovnosti, neznevýhodňování žádného ze soupeřících, základním podmínkám fair play sportovních klání i obvyklosti obdobných prezidentských diskusí ve světě. Ani kandidátům nic nebrání v dodržení této zvyklosti, protože oba dva veřejně potvrdili, že jsou zdraví a plní sil,“ je uvedeno ve výzvě, pod níž je podepsaný režisér a producent Fero Fenič a kterou zveřejnil na sociálních sítích.

Důležitější hlava než nohy

„Já si myslím, že pan Fenič potvrzuje, že starého bolševika k novému myšlení nedonutíš. A my víme, že pan Fenič byl člen komunistické strany, takže co od něj můžeme čekat,“ říká Vítězslav Jandák pro ParlamentníListy.cz a dodává. „A zajímalo by mne, jestli by si někdo troufl nutit Roosevelta, v době kdy kandidoval, aby stál… To se přece nedělá! Znovu jako už mnohokrát říkám – u prezidenta nejsou důležité nohy, ale hlava. Možná že má pan Drahoš lepší nohy, ale určitě lepší hlavu má prezident Zeman,“ říká rázně Vítězslav Jandák.

Slovní útoky na zdraví prezidenta Zemana z některých míst trvají už poměrně dlouhou dobu. A i právě k tomu se Vítězslav Jandák pro ParlamentníListy.cz vyjádřil. „Je to sadismus, je to hnus! Je to absolutní hnus, který těmto klukům prohraje volby. Protože každý slušný člověk se nad tím zamyslí a řekne si, co je to za hajzly!“ říká rozčíleně Slávek Jandák.

Server Expres.cz nedávno citoval manželku profesora Drahoše Evu Drahošovou. Jak server napsal, při debatě s občany v kavárně při jedné z jejích cest došlo prý ke vtipkování na účet současného prezidenta. „Lidé radili, aby manžel trval na tom, že beseda musí trvat hodinu a půl a musí být celá vestoje,“ řekla podle serveru Eva Drahošová. „Tak co mají dělat. Když nemají myšlenky, tak mají nohy. Oni si myslí, že je zachrání nohy. Ale to je nezachrání,“ říká Vítězslav Jandák.

autor: David Hora