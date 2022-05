„Je to válka,“ zaznělo v ruské TV. A návrh, aby do ní Rusko šlo naplno. „Jakmile vám to tam, vy sv*ně, dopadne...“

reklama

Následně pokračoval s líčením, že se v současné době v polských výcvikových střediscích Ukrajinci cvičí v používání nejnovějších zbraní NATO. „Co myslíte, že tam (na Ukrajině) bude umístěno? Neustále ničíme to, co tam je teď. Sami začínáme mít potíže a najednou se objevují nové zbraně a přichází vycvičený personál. Čím je asi tak máme zničit?“ máchal ruský poslanec rozčíleně rukama.



Ruská ekonomika podle něj stále není „mobilizovaná na válku“. „Nic se neděje! Protože provádíme speciální vojenskou operaci. Jelikož se nejedná o válku, obálky ještě nikdo neotevřel. Kdo má co dělat? Nikdo to neví,“ hřímal politik a poukázal tak na možnost, že by se země brzo měla ocitnout ve stavu válečné ekonomiky, což by znamenalo pevné řízení ruského hospodářství ze strany státu.

Rusko by se podle něj mělo soustředit zejména na zbrojení. „Myslíte, že můžeme vyrábět Iskandery dál? Několik měsíčně? Stačí nám to? Samozřejmě že ne, až NATO začne zavádět své nejnovější zbraně,“ netajil se.



Žuravljov přitom zopakoval, že jde podle něj už nejen o „speciální vojenskou operaci“, jak válku na Ukrajině označuje ruská propaganda, ale o válečný konflikt. „Provádíme speciální vojenskou operaci, ale myslím, že je to válka. Jak všichni víme, není to válka proti Ukrajině, je to válka proti Západu,“ padlo. Přestože po začátku invaze na Ukrajinu hrozila za použití slova „válka“ v souvislosti s konfliktem Rusům až vězení, v posledních době, se po sériích neúspěchů Ruska na frontě již o válce hovoří stále více i ve státních médiích.



Politik se při svém plamenném proslovu následně ještě více rozlítil a začal tvrdě šít do německého kancléře Olafa Scholze – za to, že odmítá přistoupit na ruské požadavky.

„(Scholz) řekl, že Německo nemůže přistoupit na podmínky nadiktované Ruskou federací. Kdo sakra jsi, ty hajzle? To si jako myslíš, že my máme akceptovat tvoje podmínky? Co? Hádej! Pokud nemůžete přijmout naše podmínky, tak vás je donutíme přijmout,“ burcoval politik ve vysílání státní televize.



Vyhrožoval i použitím jaderných zbraní. „Pokud nás donutíte použít jaderné zbraně, nebudeme mít na výběr! A jakmile vám to tam, vy svině, dopadne, tak tedy dost pochybuji, že by se USA opovážily napadnout Ruskou federaci. Nepohnou ani brvou. Řeknou Evropanům, ať si to vyřeší sami. To je to, co se stane! Přesně jako když říkají Polákům, aby tam (na Ukrajinu) šli,“ hřímal politik, podle něhož to, že se Ukrajina může bránit pomocí dodaných zbraní „eskaluje situaci“.



Jaderná velmoc Rusko podle něj tak nikdy nemůže prohrát. „Myslí si snad, že Rusko prohraje? To je šílenství! To si ten debil vážně myslí, že můžeme prohrát?“ ukázal na Scholze. „My, jaderná velmoc! Jako hlavní jaderná velmoc můžeme prohrát? Vážně? Jak si to vůbec představuje?“ nechápal Žuravljov. Že by Rusko mělo označit za chybu napadení Ukrajiny nebo okupaci ukrajinského Krymu přitom označil za něco „neuskutečnitelného“. Naznačil, že raději než to by Moskva použila jaderné hlavice. „Nakonec budeš rozsekanej na kousky a Američané řeknou: ‚Nic strašného, hlavně nestřílejte na nás,‘“ padlo znovu směrem k německému kancléři.



„Tak to prostě bude, ale on to nepobírá. Co má v hlavě, že to nedokáže pochopit? Mezitím si v Davosu zpívají ‚na-na-na-na-na‘ a myslí si, že je všechno v Evropě skvělé,“ dodal ještě.

Behind all of these nuclear threats and claims that America wouldn't help Europe if Russia decides to nuke it, there's underlying panic about Russia being economically unprepared to keep waging this war. Watch:https://t.co/xPJHwJoHlg pic.twitter.com/pVNpCfjR8X — Julia Davis (@JuliaDavisNews) May 26, 2022

Není to poprvé, co Žuravljov zmínil použití jaderných hlavic. Že by Rusko mělo přistoupit k vypálení jaderných zbraní, navrhoval politik pod tíhou ruských neúspěchů na frontě již v druhé polovině dubna. Odlišný byl pouze cíl hlavic. „Jeden Sarmat a je to. Britské ostrovy už nebudou existovat,“ chtěl tehdy Žuravljov před Německem vypálit na Velkou Británii.

Psali jsme: „Za 202 vteřin zasáhne Londýn!“ Jaderný útok? Toto padlo v ruské státní televizi

Psali jsme: Na to pozor. Putin dostane důvod a teprve to začne. Z USA přišel i odhad cílů Herec. Lavrov sekl Zelenského, je zle Použije Rusko jaderné zbraně? Obvinění létají vzduchem Expert: Putin svět jadernými zbraněmi nezničí. Neměl by komu říkat, jak skvělý je vůdce

