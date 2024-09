„Jen opisovala na tabuli čísla“. Teď bude Nerudová přednášet lesníkům o dotacích

Danuše Nerudová je čerstvou poslankyní Evropského parlamentu a zdá se, že její odchod do Bruselu potěšil vedoucího nedávno vytvořeného ústavu financí a účetnictví Jana Hanouska. „Vzhledem k její pozici ve volbách věřím, že se do europarlamentu dostane. A všem na univerzitě se uleví,“ řekl už v květnu pro Deník N.

Kriticky ohodnotil její práci se studenty na cvičení, které navštívil.

Studenti si na výuku Nerudové stěžovali a Hanousek jim dal za pravdu.

Na sociálních sítích však Nerudová našla zastání. Např. u řadového člena TOP 09 Miroslava Kalouska.

„O vrtkavosti mediální přízně se může přesvědčit Danuše Nerudová: Když se ocitla na špičce průzkumů do prezidentských voleb, byla ‚prodavačka titulů‘ a špinili ji 24/7. Když ve 2. kole masivně podpořila PP, byla to ‚hvězda a úžasná dáma‘. Teď týden před volbami zase ‚špatně učí‘,“ napsal Kalousek na sociální síti X na konci května. „Ať už to iniciuje kdokoliv, je to hnus a jeden z hlavních důvodů, proč se spoustě slušných a úspěšných lidí do politiky moc nechce,“ dodal.

Ještě předtím se ukázalo, že Nerudová jako akademická pracovnice publikovala své texty v tzv. predátorských časopisech a tím si podle serveru Seznam Zprávy zvyšovala své příjmy. Šestkrát šlo o časopis Business Review, dále dvakrát o časopis Journal of American Business Review a jednou v American Academy of Business Review.

Profesorka prohlásila, že toho, kde se v minulosti objevily její články, lituje.

Ale teď se zdá, že Nerudová na Mendelově univerzitě zůstane. Jen místo Provozně ekonomické fakulty hodlá čtyři hodiny týdně učit na Lesnické a dřevařské fakultě. Nerudová změnu Seznam Zprávám potvrdila s tím, že věnovat se bude předmětu Evropská politika.

Její nástup mnohé spíše pobavil.

Děkan Lesnické a dřevařské fakulty Libor Jankovský k přestupu Nerudové poznamenal, že její přesun je „součástí snahy řešit personální potřebu hodnocení socioekonomických dopadů změn v lesích a přírodním prostředí“, kde podle jeho názoru „zcela scházejí kvalifikovaní odborníci“. A že Nerudová má pomoct vybudovat tamní učitelský tým.

