„Jestli je necháme takhle řádit, nebude na důchody.“ Naštvaní senioři na Staromáku

Ve svém vystoupení, které zaznamenala RaptorTV a je dostupné na jejím youtubovém kanálu, Vladimír Štěpán, předseda hnutí Jasný Signál Nezávislých (JaSaN), upozornil, že Maďarsko má poloviční ceny elektřiny a plynu, než jsou u nás. „Proč je nemůžeme mít my? Máme tady nejlevnější výrobní cenu elektřiny, prodávejme to za nákladové ceny. Nic tomu nebrání,“ zmínil politik.

„Nechte nás dovážet ruský plyn a ropu. Unipetrol přestal dovážet ruskou ropu, má ztrátu devět miliard. Jestliže budeme brát ropu jen ze Západu, tak pak tam někdo hodí bombu jako na Nord Stream, a jsme bez ropy. To nám slibuje pan Fiala jako zvýšení bezpečnosti,“ konstatoval Štěpán.

Ceny potravin jako v Polsku, kvalita jako v Německu

Dále navrhl zdanit obchodní řetězce jako v Polsku. „Tam mají devadesátiprocentní daň pro ně. Víte, jak by se zlevnila cena potravin? Tak to udělejme. V Německu prodávají v těch ‚lidlech‘ a všude za náklady a přiměřený zisk. Proč to tady nejde? A ještě tam mají kvalitnější potraviny. Ať zajistí soběstačnost zemědělství. Máme tady Jandejska jako vlajkovou loď. Samozřejmě vyšel článek proti němu. Má třikrát nižší dotace než na Západě, tak se musí postihnout, syčák jeden,“ promluvil ironicky politik k přítomným demonstrantům.

Psali jsme: Jandejsek: Co by u nás Rus našel? Ekonomika rozvrácená, nerostné bohatství žádné, republika zadlužená, mládež zpovykaná

Jandejsek: Rozprodej našeho zemědělství do ciziny. Bude v ČR jídlo?

Útok na Stačilo! Cílem bylo dehonestovat dva „cíle“, rozkrývá analytik. Jmenovitě

Potravinová soběstačnost a podpora domácích zemědělců

Anketa Chcete, aby čeští vojáci byli vysláni na Ukrajinu k hlídání příměří? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 9657 lidí

Peníze pro Ukrajinu

Dále se zamyslel nad tím, jestli Česko má na to, aby podporovalo Ukrajinu. „Jak ostatní státy podporují Ukrajinu? USA dávají jen půjčky, prezident Trump to chce zpátky. My dáváme nevratné dary, ještě ručíme za půjčky jiných států. Je to normální? Naprosto nesmyslné!“ domnívá se Štěpán.

Předseda hnutí JaSaN chce, aby naši politici prokázali, kam konkrétně peníze poslané na Ukrajinu šly. „Sto a více miliard – kam šly Prezident Zelenskyj řekl: My jsme dostali pět bilionů dolarů, z toho dvě miliardy už rozkradli Američani, ty k nám vůbec nedošly – pan Biden a spol. – ty tři někde zmizely. Takže když posílají ukrajinské vojáky na frontu, tak jdou beze zbraně. Co je cílem té války? To si můžeme domyslet – zbavit se Ukrajinců. Nic jiného,“ konstatoval politik.

Uplacení poslanci hlasovali pro zelenou politiku

Dále připomněl předloňský skandál v Bruselu. „Pan Timmermans, představitel Evropské komise, dal šedesát miliard eur každý rok na uplacení europoslanců, aby hlasovali pro Green Deal, na emisní povolenky, které nás můžou zničit. Ursula von der Leyenová věnovala miliardy před evropskými volbami jakýmsi mediálním centrům. No, co asi dělala ta mediální centra? Poštvávali proti nám, lhali, dělali podvody a švindly. Je tohle Evropská unie, tohle všechno s těmi podvody? Každý si musí odpovědět sám. Já myslím, že ne. Ta už tady dávno není. Vždycky se říkalo, že politika je svinstvo. Teď to platí stonásobně!“ rozhořčil se Štěpán.

Deficit státního rozpočtu

Anketa Jste pro to, aby se výdaje na obranu každý rok navyšovaly o 0,2 % HDP? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 12471 lidí

Podpora rodin s dětmi

Pravděpodobně nejlepším politikem z celé Evropské unie je podle Štěpána maďarský premiér Viktor Orbán. „Co on dělá pro mladé, to je neuvěřitelné. Zadarmo jim dává nenávratné půjčky. Při prvním, druhém dítěti odpouští i tu bezúročnou půjčku o třetinu atd. Dává jim na výstavbu tak, jako to bylo dřív, když tady byly Husákovy děti. Tehdy se to taky dělalo. Proč by se to nemohlo vrátit? Bojujeme nejen za důchodce, bojujeme za všechny,“ zdůraznil politik.

Blízko k Trumpovi a Muskovi

Předseda hnutí JaSaN se přihlásil k slovům Elona Muska. „Elon Musk řekl: Pro mě je nejdůležitější svoboda slova a demokracie. Evropští lídři jsou ti, kteří se snaží tyto hodnoty omezit a zničit – to říká Elon Musk. Máme dost blízko k některým názorům Trumpa i Muska,“ připomněl Štěpán.

A že by nebyl proti uzavření kontraktu na dovoz amerického plynu. „Ale k tomu bychom si levně dostavěli jadernou elektrárnu a zrušili bychom Green Deal, protože oni po nás chtějí, tihle zločinci z Evropské unie, jak je nazval Trump – chtějí po nás, abychom jim zaplatili dvě až pět miliard korun, to je schválené,“ zdůraznil Štěpán.

Chybějící svoboda a demokracie

Velkým problémem podle šéfa hnutí JaSaN je, že „zmizela“ svoboda a demokracie. „To je dobré, když Rádio Svoboda vysílá do Maďarska, vykládá jim tam, že tam není svoboda. To je trapné, skoro goebbelsovská propaganda. Máme v tomto oporu v Trumpovi, v Muskovi,“ řekl Štěpán.

Dále vyjádřil názor, že v Česku by bylo možné založit novou stranu. „My jsme založili JaSaN. Slibujeme, že v případě, že budeme moci a budeme zvoleni, náš program realizujeme. Je to jednoduché. Budeme dělat jen to, co dělají v okolních státech. Jandejsek vyvede zemědělství do dvou, tří let z krize, abychom byli soběstační v potravinách,“ poznamenal Štěpán.

Fiala nebo Babiš – to je to samé

Taktikou zahraničních společností podle Štěpána je, že kvůli tamním vysokým dotacím zničí naše domácí zemědělce. „Potom sem budou levně dovážet, a až zjistí, že to mají v rukou, zvýší ceny dvojnásobně trojnásobně a pak přestanou dodávat úplně,“ varuje předseda hnutí JaSaN.

Energetika podle něj postihuje důchodce tak, že nezaplatí ceny. „Poslouchejte, co Fiala říká. Babiš, to je to samé, co Fiala. Co je Vojtěch? Kdo odpovídá za covid, za ty desítky tisíc mrtvých? Vojtěch a Babiš. My tady musíme udělat opozici, novou a nezávislou. O to se snažíme. Začneme od dubna. Budeme se o tom bavit s paní Cimprichovou – mají skvělé nápady, jak zavést demokracii podle Masaryka, podle Američanů, ještě s příspěvkem Švýcarů jako současného vzoru,“ předestřel politik Štěpán.

Program současné vlády? Bída a válka

Důchodci podle něj mají právo na to, aby dostali přidáno, stejně jako mladí, ale stát si na to musí vydělat. K současné vládnoucí politické garnituře je značně kritický. „Jestli je necháme takhle řádit, nebude na důchody. Řeknou: Máme díru v rozpočtu tři sta… čtyři sta miliard, tak co chcete. Poštvou staré proti mladým, bohaté proti chudým, a všechny poštvou dohromady proti všem, aby tady byla bída a válka – to je program této vlády,“ řekl Štěpán.

A závěrem ještě dodal: „Jít do voleb se nám jako straně odborníků moc nechtělo, ale nevidíme tady stranu, která by prosazovala to, co my.“