,,Jsem teplej, ale tohle ne." Ostře o Prague Pride. Toto se nepsalo

Jaké jsou názory na Prague Pride, která proběhla během minulého týdne? „Jsem taky teplej, ale Pride mi přijde naprosto k ničemu. Je to jen přehlídka úchyláků, dementů a prasat, co na sebe potřebují upozornit,“ napsal v diskuzi Karel Moc. Dvacet tři pražských velvyslanců z celého světa se spojilo a představilo společné prohlášení. „Inkluzivita a rozmanitost činí naše společenství pokojnějšími a přispívají k jejich prosperitě,“ hlásali v něm. Objevil se i trabantista Daniel Přibáň. Prý je v pořádku, když aktivista supluje práci policie.

reklama

Praha má za sebou týden Prague Pride. Letošní LGBT festival byl kvůli omezením spjatými s koronavirem, omezen a řada akcí proběhla jen online. Festival gayů a leseb nevyvrcholil tradičním pochodem centrem města. Tentokrát ho zakončila projížďka na duhových lodích na Vltavě. Opoziční představitelé Prahy z řad ANO a ODS tvrdí, že Piráti, kteří v hlavním městě vládnou, projížďku využili jako vlastní předvolební akci. Údajně mohlo dojít i k porušení zákona, protože Piráti při plavbě propagovali svou politickou značku i své politické kandidáty, aniž by přiznali, že zahajují předvolební kampaň.

Psali jsme: Porušení zákona? Piráti rozjeli kampaň na Prague Pride, kterou platili z vašich peněz

Anketa Je dobře, že Praha přispěla na festival sexuálních menšin Prague Pride? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 12910 lidí

Facebooková stránka Prague Pride zveřejnila video 23 pražských velvyslanců z celého světa, kteří podpořili LGBTI+ komunitu prostřednictvím prohlášení. „My, vedoucí diplomatických misí v Praze, se i v těchto těžkých dobách spojujeme, abychom vyjádřili svou podporu lidským právům a základním svobodám LGBTI+ osob a zdůraznili obavy svých vlád ohledně tendencí tyto otázky politizovat. Lidská práva jsou univerzální a měla by platit pro všechny lidi.

Inkluzivita a rozmanitost činí naše společenství pokojnějšími a přispívají k jejich prosperitě, zatímco využívání nevraživosti pro politický zisk má hmatatelné sociální náklady. Sexuální orientace a genderová identita jsou žitou zkušeností každého jednotlivce – nejsou politickou ideologií. Ochrana svobody jednotlivce neohrožuje demokratické národy. Naopak, nejvyšším cílem každé demokracie je zaručit občanům individuální svobody.

Ačkoli v tomto roce brání dodržování bezpečných rozestupů mnohým z nás v pochodu, jsme hrdí na to, že můžeme představit #DiplomatsforEquality, a tím demonstrovat jednotnou solidaritu a podporu pražské diplomatické komunity lidským právům LGBTI+ osob všude na světě. Oslava rozmanitosti je důležitý způsob vyjádření respektu lidským právům. Oceňujeme práci těch, kteří podporují rovné zacházení se všemi lidmi LGBTI+, a tak přispívají k vytvoření spravedlivější a inkluzivnější společnosti,“ zakončil prohlášení, ve kterém se vystřídalo třináct diplomatů, americký velvyslanec v Česku, Stephen King.

Fotogalerie: - Odpůrci LGBT u Pirátů

Psali jsme: Tisíce lidí protestovaly ve Varšavě na podporu LGBT

Pod videem se objevily některé kritické komentáře, dokonce i od zástupců LGBT komunity. Například Karel Moc napsal, že on sám je gay, avšak Pride mu přijde úplně k ničemu. „Je to jen přehlídka úchyláků, dementů a prasat, co na sebe potřebují upozornit. Myslím, že by úplně stačila právní úprava vztahů stejnopohlavních párů,“ napsal. Svatby neřeší, prý ať si každý bere, koho chce. „Vztah právně upravit a vše funguje bez problémů,“ dodal.

Anketa Je pro vás podstatné, koho ve volbách podporují umělci a jiné známé osobnosti? Ano 1% Ne 97% Podle toho kdo 2% hlasovalo: 14145 lidí

Na kritické komentáře reagoval v diskuzi Zdeněk Procházka. Ten na argument, že i homosexuálové mohou mít svatby – mohou si vzít muže nebo ženu dle zákona, reagoval tak, že se tázal, k čemu je homosexuálovi k manželství žena nebo lesbě muž. Doporučil přečíst lidem bajku O lišce a čápovi. „Festival Prague Pride trvá jeden týden v roce. LGBT lidé taky mají OPRAVDOVÉ problémy, protože musí čelit sobeckým a sebestředným zástupcům majority, kteří LGBT lidi ponižují, nadávají jim a urážejí. Někteří LGBT teenageři zažívají odmítavý postoj od spolužáků ve škole. Ani šikana v práci se LGBT lidem nevyhýbá, jen se o tom veřejně nemluví,“ rozhořčil se.

Na to reagoval Daniel Štraub. Ten napsal, že existuje mnoho lidí, kteří mají v životě vážné problémy. „Vedle toho si nepatrná část homosexuálů hraje na ublížené citečky – kdo jim brání žít s partnerem stejného pohlaví? Nikdo. A stačí upravit registraci tak, aby se ošetřily další věci. Kvůli tomu je třeba pořádat zvrhlé pochody? Uvědomujete si, že takovou prezentací škodíte sami sobě?“ tázal se.

Jiný člověk zase napsal, že by se spíš hodilo, kdyby 23 velvyslanců zajelo do Polska promluvit si s jejich vládou.

Tím měl Dort nejspíše na mysli poslední události v Polsku. To je dlouhodobě kritizováno za svůj postoj k LGBT komunitě. Po zemi vyhlásilo několik LGBT free zón, na což jim Evropská komise odmítla poskytnout dotační prostředky do míst, kde tyto zóny byly. Navíc LGBT se stalo jedním z hlavních témat během prezidentské kampaně.

Psali jsme: Odmítáte LGBT? Nedostanete peníze z Bruselu. Polská města utřou nos

Médii však proběhly fotky ze zatýkání LGBT+ aktivistky z Polska. Fotky sdílela i stránka Prague Pride. Na fotce je aktivistka zakleknuta policistou a jsou zde fotky z potlačení LGBT shromáždění v Polsku.

„Včera byla zadržena a vzata do vazby LGBT+ aktivistka Margo. Je obviněna z posprejování automobilu. Tento automobil jezdí po Varšavě polepený homofobními banery a vysílá zprávy prostřednictvím reproduktorů, mimo jiné že gayové jsou zodpovědní za 80 % případů pedofilie. Margo se k činu statečně přiznala. Státní zástupce nařídil vazbu na dva měsíce!? až do doby vyšetřování.

Jako reakce na její zadržení se uskutečnil spontánní pouliční protest. 40 lidí bylo následně násilně odvezeno na policejní stanici. Budou souzeni ve zrychleném 24hodinovém řízení a obviněni z vymyšlených zločinů. 8 z nich je stále nezvěstných. Policie odmítá říct, kde jsou a nedovoluje obviněným vidět právníky,“ informovala facebooková stránka Prague Pride.

Dále vyzvali českého ministra zahraničí Tomáše Petříčka, aby požadoval v rámci evropských platforem a u polské velvyslankyně v České republice dodržování a respektování lidských práv LGBT+ lidí v Polsku.

Fotogalerie: - Prague pride na vodě

Psali jsme: Zastánci LGBT komunity propluli Prahou. Hřib na jejich počest „pomaloval“ tramvaje

V komentářích se však objevil Robert Metelec, který obvinil stránku ze šíření fake news. „Tzv. Margo je ve skutečnosti chlap Michal Sz. Nejenom že posprejoval cizí auto, ale také napadal jeho majitelku – ženu. Michal Sz. je také podezřelý, že se svoji partičkou LGBTmŽžM0A34+ věsili vlajky homosexualistického hnutí na sochy. Dokonce i na sochu Ježíše Krista!“ objasnil.

„Posprejoval auto, propíchal mu gumy, urazil zrcátko, zničil kameru, ukradl SPZ. Dále pak napadl muže, který ho při jeho ‚svatém boji‘ natočil. Když pominu to napadení, vidím tady škodu na cizím majetku tak za 100k. A zlá, homofobní polská policie ho zadržela. No fuj tedy!!!“ napsal Viktor Šíma.

Byla však i zde řada kritických reakcí. Například Pavel Křivohlavý napsal, že Polsko nemá co pohledávat v EU.

Lenka Zuská napsala, že jde o strašnou věc. „Prosím, nedopusťme, aby něco podobné bylo i u nás,“ prosila. Dodala, že doufá, že se české ministerstvo k věci postaví čelem.

Dle Tomáše Orsága za tím vším stojí víra.

Fotku ze zadržení v Polsku sdílel i známý český trabantista Dan Přibáň. Prý takhle to vypadá, když náboženství má vliv na vedení státu. „Polsko ukazuje, že to není zdaleka jen problém zemí třetího světa a zdaleka nejen problém islámu,“ myslí si publicista.

Anketa Obáváte se dalšího vývoje situace kolem nemoci COVID-19? Obávám 54% Neobávám 25% Nezajímá mě to, běžte s tím někam 21% hlasovalo: 1232 lidí

V diskuzi se objevil Michal Todorov. Ten se ptal, co je špatně, když aktivista někoho fyzicky napadne a jiní aktivisti uspořádají nepovolený násilný protest. „Zákony snad platí pro všechny bez výjimky, bez toho kam a do koho to rádi strkají. Pokud budete jednu skupinu privilegovat nad ostatní, tak dostanete Portland 2.0,“ napsal mu. Přibáň mu vysvětlil, že špatně je to, že řidiče musel zastavit od hlásání věcí, které proklamuje, aktivista a nikoliv policie. Na to se Todorov tázal, zda když Přibáně někdo napadne, protože podněcuje nenávist vůči voličům Zemana a Okamury, tak to je v pořádku. „V tom případě bych si být vámi začal dávat pozor,“ podotkl Todorov.

Přibáň se nevzdal a snažil se vysvětlit Todorovi, že podněcování nenávisti vůči skupině osob není svoboda slova a přijde mu v pořádku, když aktivista napadl řidiče, čímž suploval policii.

Psali jsme: Tenkrát Kocáb úplně skončil. Bylo to v ČT. Tisíce děkovných mailů z celého světa... Ne jemu Policejní stát. Státní šikana. Tam se blížíme, varuje Jindřich Vobořil. Mám střet s Markem Bendou, říká Schillerová juchá. Přibylo 4.788 plátců DPH Martin Červíček: Co takhle namísto přebíjení se „kdo dá víc“, připravit skutečnou důchodovou reformu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.