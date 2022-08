„Jsi zmr*d.“ Je tu skutečně vážné varování mocným. Daniel Landa už vidí, co hrozí

reklama

Robin Čumpelík se představuje jako „propagátor vědy a poradce“, kromě toho ale na internetu vysílá úspěšný pořad Inovace republiky. A do jeho aktuálního dílu dorazil skutečně originální inovátor- zpěvák a v poslední době čím dál více i občanský aktivista Daniel Landa.

Jemu již od devadesátých let oponenti rádi lepí nálepku „nácek“. On sám se považuje za vlastence. Mezi oběma pojmy je přitom podle něj jasný rozdíl. „Vlastenectví směřuje k lásce. Aby naše zahrádka kvetla a byla krásná, to je pro mě vlastenectví.“ Pokud někdo má zálibu v tom aby po zahrádkách dupal, tak to za vlastenectví nepovažuje.

S láskou k domovu souvisí i láska ke krajině, ta se podle Landy v poslední době zanedbávala. To znamená například i to, že les nebudeme brát jako supermarket na dřevo.

V posledních dvou letech se o to lidé začínají zajímat, ale je to důsledek strachu, který ve společnosti vládne od počátku covidu. „Lidé začínají cítit, že existuje nějaká odpovědnost za svůj život a že se o tebe ve finále nemusí nikdo postarat. Ta společnost jde směrem, kdy vám čím dál více říká: My se postaráme, my to zařídíme. Ale kdo je to to my? To je ten systém? Ne, to jsou lidi, v řadě případů totálně neschopný lidi,“ zamyslel se hudebník.

Poslední dva roky podle něj vidíme, že systém je řízen naprosto neschopnými lidmi, a že se musí každý postarat hlavně sám. Ale tragédie je, že důvodem tohoto uvědomění byl strach. „A ještě bych pogratuloval médiím, protože ty tomu strachu daly turbo,“ dodal.

Tyto neschopné lidi zastupující systém Landa varuje dopředu: „Lidé ve strachu nejednají normálně. Strach je jedna z největších emocí, a kde je emoce, tam mlčí rozum. A poslední dva roky to bylo vidět, to se rozum místy úplně zastavil.“

A ještě odpornější je, že tohoto strachu bylo cíleně využíváno k politickému nebo obchodnímu prospěchu. Dokonce lidem sužovaným strachem suverénně lhali, že „dostanou tečku a bude vyřešeno“. „No nebude vyřešeno, a oni ti pak jen řeknou, to byla reklama. A tuto lež- reklamu jsme zaplatili všichni.“

A reflexe této lži prakticky neproběhla, rozhodně ne u těch, kteří ji šířili. „Když jsme ve společnosti jediné pravdy, tak je vždy třeba zbystřit,“ věří Landa. A právě to ho za covidu přivedlo k občanské aktivitě, například iniciativy Zlatý špendlík. Tu Landa hodnotí pozitivně, protože minimálně upozornila na atmosféru „covidového protektorátu“.

Veřejně známé osoby by podle něj dnes měly, pokud mohou, poskytnout podporu názorům, kterým věří. „Dneska se totiž fakt dostaneš do vichřice, když vyslovíš svůj názor. Místo debaty se řekne „ty jsi zmrd“, polepí autora a tím ztrácí relevanci i autor.

A proto podpořil například profesora Berana.

K aktuálnímu strachu Landa promluvil o tom, že „válka se má řešit mírem“. A o mír bychom měli usilovat co nejrychleji, což se rozhodně neděje.

