„Jsme svědomí vlády,“ prohlásil Michálek, když Piráti nehlasovali pro rozpočet

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek k rozpočtu na rok 2025 podotkl: „My bychom chtěli především schodek snížit. To, co je dnes v rozpočtu napsáno vypadá opticky dobře, ale když do toho zahrneme připomínky, které dala Národní rozpočtová rada, tak se se schodkem dostáváme do mnohem horších čísel. Jako Piráti bychom se chtěli zaměřit na proškrtání dotační ekonomiky, “ uvedl v pořadu Interview ČT24.

„Ta čísla v rozpočtu musejí být konstruována pravdivě, to je podmínka, přes kterou nejede vlak. Nemůžeme tu vytvářet fiktivní rozpočty, jsou tam fiktivní částky jak na příjmové, tak na výdajové stránce,“ pokračoval Michálek.

Navržený schodek rozpočtu ze strany vlády je v tuto chvíli 241 miliard, Piráti jej chtějí snížit: „Chtěli bychom snížit schodek státního rozpočtu alespoň o dvanáct miliard korun, jde zejména o položky v dotační ekonomice,“ dodal poslanec Jakub Michálek k rozpočtu na rok 2025.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Vláda Petra Fialy slibovala občanům, že zatočí s dotační ekonomikou, ale to, co vidíme, je pokračování toastových linek, které tu byly předtím za Babiše,“ poukázal Michálek.

Kritika podle něj nepřichází až v době, kdy Piráti skončili v opozici, je prý dlouhodobá: „My jsme toto kritizovali, i když jsme byli ve vládě, a když jste ve vládě, tak to kritizujete z očí do očí,“ řekl.

„Myslím, že tu má vláda deficit, protože Petr Fiala kandidoval pod heslem ‚boj proti drahotě‘, říkal Babišova drahota. A když bychom si pod sebe dali seznam opatření, která vláda reálně učinila v působnosti jednotlivých resortů, proti té drahotě, viděli bychom, že jich opravdu mnoho není,“ konstatoval Michálek.

Promluvil také o samotné roli Pirátů v opozici: „Chováme se stejně, jako když jsme předtím byli v opozici proti Andreji Babišovi. Nemyslím si, že s našimi bývalými koaličními partnery by to mělo osobní ráz. Byli jsme samozřejmě zklamaní z toho, co se stalo ve vztahu k Ivanu Bartošovi. My fungujeme profesionálně, jsme tu kvůli zájmům občanů, které zastupujeme. I z opozice se snažíme vládu konfrontovat s tím, ve kterých případech vláda uhýbá, ve kterých není dostatečně důsledná,“ doplnil.

„Jsme takové svědomí vlády, které upozorňuje otevřeně na věci, které oni nemůžou říkat navenek, protože oni musejí udržovat koaliční jednotu,“ shrnul opoziční působení Pirátů Michálek. A nabídl přirovnání vztahu k vládě k manželství: „To máte stejně jako v manželství, také věci nevytrubujete vůči sousedům, aby se o tom všichni bavili, ale řešíte si to mezi sebou a navenek se dostávají nejdůležitější závěry. Zato teď, když jsme v opozici, tak naším úkolem vůči voličům je právě upozorňovat vládu na oblasti, které nejsou dostatečně řešeny, a překládat alternativu,“ poznamenal.

Na dotaz, zda by Piráti změnili něco na formě svého odchodu z vlády, zejména pak výroky o podrazu ze strany vlády, které zazněly na tiskové konferenci, uvedl, že by nic neměnili: „My jsme reagovali na situaci adekvátně, platí vrať ránu, a pokud se někdo chová hulvátsky a agresivně, tak je na to potřeba odpovědět s maximální razancí. Vše, co jsme řekli, zatím si stojíme,“ zdůraznil Michálek.

Zítra se bude mimořádně jednat o platech politiků. Vláda nově stanovila růst na necelých sedm procent. Piráti to podpořit nechtějí. „Ten vládní návrh je protiústavní. Za nás by se toto nestalo, to vám garantuji. My bychom určitě nepředložili návrh zákona, který by byl tak zjevně protiústavní. To byla práce Michala Šalomouna a dával si na to pozor, že tyto zmetky neprodukoval,“ řekl k jednání o platech politiků.

Psali jsme: Piráti: Návrh státního rozpočtu není realistický, požadujeme jeho přepracování Hokejista chce mlátit Karla Havlíčka za vystoupení u Moravce Vystrčil, rozrušený Havlíčkem: Vy chcete vést tuto zemi černou vodou Piráti mladé neoslovují. Na rozdíl od ANO, zjistil politolog