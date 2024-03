„Jsme v Rusku, osvobodili jsme kus vesnice.“ Lež odhalena. Natočeno na Ukrajině

Od úterý operují na hranicích Ruska a Ukrajiny dvě protikremelské ozbrojené skupiny. Paramilice Legie Svobodné Rusko na sociální síti ve videu hlásila dobyti první ruské vesnice Ťotkino v Kurské oblasti, přičemž ruské jednotky prý uprchly a nechaly za sebou veškeré vybavení.

„Legionáři s vojenskými volacími znaky ´Apostol´, ´Domovoy´ a další příslušníci bleskových jednotek posílají pozdravy z osvobozené části Tetkina v Kurské oblasti. Jedeme dál!“ stojí v příspěvku.

Legionnaires with military call sign "Apostol", "Domovoy" and the rest of the storm troopers send greetings from the liberated part of Tetkino, Kursk region. Move on! pic.twitter.com/p9Zex1KJgj

Ruské ministerstvo obrany ale vydalo prohlášení, že se mu podařilo útoky „ukrajinských teroristických skupin“ v Kurské oblasti a v Bělgorodské oblasti potlačit.

Podle informací jednoho z předních investigativních novinářů v Rusku Marka Krutova bylo video ve skutečnosti pořízeno na území Ukrajiny, a ne v obci Ťotkino.

„Na rozdíl od tvrzení v tomto příspěvku se nejedná o ‚osvobozenou část Ťotkina‘, ale o přilehlou ukrajinskou vesnici Ryživka (51.257578, 34.251342),“ píše Krutov, který se v minulosti podílel na přípravě desítek reportáží, v nichž odhalil korupci mezi ruskou politickou elitou a špinavé operace tajných služeb vedených Kremlem.

Unlike this post claims, this is not the 'liberated part of Tyotkino', but the adjucent Ukrainian village of Ryzhivka (51.257578, 34.251342). Geolocated by the local Russian TG channel (https://t.co/SaYT7z4jzk), @auditor_ya & @PauliusZaleckas https://t.co/FqqUPlXRMf pic.twitter.com/SQ9cMfPcvM