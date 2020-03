„Jsme ve válce!“ Na řecko-turecké hranici je zle. Politička předkládá zprávy z tamního tisku

reklama

Podle těchto zpráv migranti na řecko-turecké hranici poblíž Kastanias zapálili ohně a házeli kameny a slzný plyn na řecké území. Snažili se rovněž o poškození hraničního plotu. „Atmosféra v této oblasti je dusivá kvůli slznému plynu a kouři a řecké úřady používají přenosnou turbínu (velký palubní ventilátor), která je umístěna na řecko-tureckých hranicích, aby vytvořila proud vzduchu, který vytlačí slzný plyn na tureckou stranu. Řecké síly bojují celé hodiny, aby udržely migranty, kteří provokují jakýmkoliv způsobem,“ cituje.



Další znepokojivá zpráva přišla i z Evrosu. Tam dle informací Cimprichové Turci stříleli na džípy řecké armády. „Pozdě v úterý večer muži tureckých speciálních operačních sil vystřelili na džíp řeckých ozbrojených sil rozmístěných na řecké straně severní hranice Evrosu. K incidentu dochází několik dní poté, co byli Tureckem do oblasti vysláni muži a ženy ze zvláštních operačních týmů (Polis Özel Harekât), hlídkující na řece Evros, podporující činnosti turecké strany a současně se shromažďující směrem k řecké straně,“ uvádí kandidátka.



To však nebyl jediný incident na této „žhavé“ hranici. Ve středu dva turecké letouny F-16 podle Cimprichové přeletěly přes řecké území a přes vesnici Pythios Didymoteicho a obtěžovaly řecký vojenský vrtulník. Fotogalerie: - Ne turecké agresi

„Turecko ozbrojuje invazisty, protože mu EU a ani NATO nepomáhá při invazi do severní Sýrie. Nejedná se o syrské uprchlíky, kteří prchají před válkou, která v Sýrii pokračuje vlastně kvůli Turecku zejména v Idlíbu, protože Turecko zase neplní své sliby. Migranti jsou většinou muži Afghánci, Pákistánci, Severoafričané, kteří se snaží do Evropy velmi násilně vstoupit. A jak se chovají na hranicích, chovají se pak tak i ve státech, kde je přijímají. Tyto neblahé zkušenosti s islamisty jsou už v EU opravdu rozsáhlé. Že se Turecko nestydí v tak těžké době stále atakovat Řecko!“ okomentovala to politička.



Řecký náměstek ministra obrany podle jejích informací řekl, že Řekové jsou „ve válce“. „Ano, i Turkové vidí náš změněný přístup. Provádíme právě operace. Jsme ve válce. Ve válce bez kulek a bez armády. Jsme pod tlakem. Je zcela jasný náš postoj. Přistupujeme s velkou lidskostí, s velkou láskou k člověku, nicméně ukazujeme, že máme právo chránit svoje hranice,“ odcitovala.



Od soboty 29. února do čtvrtka 12. března bylo na řeckých hranicích zatčeno 351 lidí a ve 45.094 případech bylo zabráněno nelegálnímu vstupu do země.



K takto vysokým číslům se politička táže: „Opakuji z minulého článku: co se děje na hranicích s Tureckem, to je organizovaná islámská invaze. Ptám se: Proč máme vojáky v Afghánistánu a v Africe, když Afghánci a Afričané se derou přes naše hranice a chtějí nás okupovat? Proč nebyli posláni naši vojáci na naše, dnes řecké hranice?“ Fotogalerie: - Turecko vzpomínalo na "tatíčka"

A přikládá i slova o pandemii koronaviru v Evropě a „agresi Erdogana“. Dle ní to, že oboje přichází ve stejnou dobu, není náhoda. Cílem má být: „Abychom řešili koronavirus a neřešili další podstatnou věc, a tou je invaze zcela neznámých lidí na řeckých hranicích s agresivitou a mnoha nemocemi nekompatibilními s naším genetickým základem.“ „Hranice se musí uzavřít kromě jiného také kvůli koronaviru,“ poukázala.



K naší pomoci Řecku pak tvrdí, že to pomoc ve skutečnosti není. „Dle ministra vnitra Hamáčka se do Řecka poslalo několik policistů na pomoc Frontexu, a vybavení pro uprchlíky. To mi připadá ne jako pomoc Řecku, ale zase invazistům,“ myslí si Cimprichová.



Závěrem se táže, co si ještě necháme líbit. Popisuje svoji vlastní zkušenost: „Opravdoví uprchlíci byli moji slušní rodiče, kteří si útěkem zachránili holé životy a k práci tady vzali i brigádu, aby se uživili, a ještě byli za tu dřinu vděční.“ „Migranti z Československa po roce 1948 a 1968 v zahraničí dělali cokoli, i když měli několik titulů, aniž by používali násilí a svoji kulturu,“ doplnila též. A ptá se: „Jakým právem dovolujeme invazistům jejich agresi vůči Evropě?“ Fotogalerie: - O islámu před tureckou ambasádou

Turecko opakovaně kritizuje Athény, že uzavřely hranici a nechtějí migranty vpouštět a zasahují proti nim silou. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan přirovnal řecké pohraničníky k nacistům.



Mezitím Evropská komise navrhla finančně podpořit návrat pěti tisíc běženců z řeckých ostrovů do jejich zemí. Eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová navrhuje dva tisíce eur (více než 51 tisíc korun) jako příspěvek na návrat do země lidem, kteří se rozhodnou odejít z řeckých ostrovů. Již příští týden by se vedle toho mohl rozběhnout systém dobrovolného přebírání dětských uprchlíků, k němuž se hlásí devět států. Psali jsme: Střelba po migrantech? Okamura přitvrdil. A své řekl i o tom, jak Hamáček vyřešil pomoc Řecku Migranti jsou... Přijde poslankyně Maříková o imunitu? Šéfka TOP 09, Kalousek a další jsou na její straně Miroslav Macek: Komplexně Geniální Babiš překonává sám sebe Migranti před Řeckem: Zlom. VIDEO odhaluje promyšlený plán. Je dílem Turecka?

