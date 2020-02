„Jsme za kašpary.“ Milion chvilek? Už i ODS se směje. Plus varování, o co Minářovi skutečně jde. A vážné informace

Na to, že spolek Milion chvilek připravuje demonstraci proti zvolení Stanislava Křečka ombudsmanem pod heslem „Nechceme jít cestou Maďarska a Polska“, zareagovalo hned několik lidí z politické sféry. „Je to hloupost a poslechnout je by bylo sebevražedné,“ varoval na sociální síti europoslanec Alexandr Vondra (ODS) a pod jeho slova se podepsal i jeho kolega Jan Zahradil (ODS). Nyní se vyjádřila i bloggerka Lucie Sulovská. Ta „chvilkaře“ vyplísnila za to, že „mistrují cizí národy“, a podotkla, že v důsledku toho akorát pomohou premiérovi Andreji Babišovi (ANO). A pak Zahradil napsal, o co skutečně předsedovi spolku Milion chvilek Mikuláši Minářovi podle něj jde.

K účasti spolek nyní vyzývá své příznivce ze stovek míst po celé ČR. Dalším krokem „proti pokračujícímu ničení demokratických institucí politiky“ bude spuštění vlny protestních akcí ve všech krajských městech ČR, kterou spolek oznámí v neděli 16. února.



Na pražské akci podle organizátorů půjde nejen o protest proti Stanislavu Křečkovi. Volba doktora Křečka ombudsmanem je podle spolku „jen“ obzvlášť křiklavým příkladem toho, jak jsou státní správa a významné instituce krok za krokem systematicky a záměrně politicky rozkládány a privatizovány. Fotogalerie: - Chvilky na Hlavním nádraží

Ke své pozvánce Milion chvilek dodává, že „účelová koalice ANO, SPD, KSČM a Hradu za asistence části ČSSD postupně a systematicky rozkládá důležité demokratické instituce, které mají kontrolovat pravidla a sloužit všem občanům, nikoli vybraným politikům“.

Organizátoři protivládních demonstrací také upozorňují, že velmi brzy by mohla být další „napadenou“ klíčovou institucí veřejnoprávní média. „Už v březnu doplní Sněmovna nové členy Rady České televize a Rady Českého rozhlasu. Podle výběru užšího okruhu kandidátů je vážný důvod k obavám, že by to mohl být jeden z kroků na cestě k omezení či likvidaci jejich nezávislosti na politicích,“ dodává na závěr své výzvy spolek Milion chvilek.



Před zmíněnou akcí organizovanou spolkem Milion chvilek varoval europoslanec Jan Zahradil na svém Twitteru a sdílel k tomuto protestu stanovisko místopředsedy ODS Alexandra Vondry: „Levicové kavárenské kroužky v Praze a Bratislavě říkají, že je (V4) toxický, že bychom se měli štítit konzervativních Poláků i Maďarů. Je to hloupost a poslechnout je by bylo sebevražedné.“



„Podepisuji do písmene. Dál není třeba nic dodávat,“ napsal k jeho slovům Zahradil.

Místopředseda @ODScz @AlexandrVondra: “Levicové kavárenské kroužky v Praze a Bratislavě říkají, že je (V4) toxický, že bychom se měli štítit konzervativních Poláků i Maďarů. Je to hloupost a poslechnout je by bylo sebevražedné”. Podepisuji do písmene. Dál není třeba nic dodávat. pic.twitter.com/8Wxef0M5hq — Jan Zahradil (@ZahradilJan) February 15, 2020

Na tento komentář Zahradila s Vondrou reagovalo mnoho lidí včetně komentátora Petra Honzejka či žurnalisty Martina Fendrycha. Psali jsme: Zahradilovo varování před Milionem chvilek. Jde o V4. Už se to valí na něj i na Vondru

A nyní se přidala i bloggerka Lucie Sulovská. „Už se těším, až bude Letná odvolávat Orbána,“ započala svůj komentář na Facebooku. A popisuje, že spolek Milion chvilek pro demokracii brala jakožto „lidové hnutí proti Babišovi, člověku, který se vyloupl z našeho vlastního kompostu“. Přičemž neopomněla Babiše počastovat slovy „bývalý estébák“. A vysvětluje poměry v Maďarsku. Píše, že tam de facto neproběhla privatizace a první vláda byla liberální s podporou postkomunistů. Tato strana měla získat i tamní média.



Co se týče Polska, komentuje, že Poláci dokázali „s penězi z EU učiněný zázrak“. Celé to podle ní má „miliony odstínů barev“ a není to černobílé, jak nám mají prezentovat média.



Sulovská upozorňuje, že devět z deseti citací u nás je „z Wyborczy, otevřeně aktivistických novin". Ohledně Maďarska a jeho kritiků pochybuje, že znají index opozičních novin.

Řekněme NE evropské federaci!

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky RNDr. Alexandr Vondra ODS



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Píše, že vlády v obou zemích mají trhliny a jednou se jistě zhroutí, ohledně „mistrování cizích národů“ od Milionu chvilek však přikládá, že to je „nejen arogantní“, ale že v důsledku tím pomáhají právě našemu premiérovi Andreji Babišovi, jelikož je více lidí, kterým „kaceřování těchto dvou zemí neštymuje“.



A závěrem se ohledně podstaty nových demonstrací v návaznosti na zvolení Křečka ptá, zdali si „chvilkaři“ mysleli, že funkci ombudsmana „bude mít navždy paní Šabatová?“



Pod jejím příspěvkem se objevil europoslanec Zahradil a poznačil, že je tato slova nutné „říkat nahlas“: „Tohle je třeba říkat nahlas. Dal jsem něco na Twitter a byl z toho skvostný shitstorm as usual à la ‚běž do Trika‘, ‚kvůli Zahradilovi ODS nevolím‘ a ‚ODS jsou náckové a klerofašisti‘.“



Pod jejím příspěvkem se objevil europoslanec Zahradil a poznačil, že je tato slova nutné „říkat nahlas": „Tohle je třeba říkat nahlas. Dal jsem něco na Twitter a byl z toho skvostný shitstorm as usual à la ‚běž do Trika', ‚kvůli Zahradilovi ODS nevolím' a ‚ODS jsou náckové a klerofašisti'."

A doplňuje, co je záměrem celé demonstrace: „Samozřejmě Minář není hloupý, tohle není náhoda. Tímhle nám dává facku a vzkazuje, s kým z demobločku jde a půjde." „Jestli se i po této facce budeme doprošovat přízně chvilkařů, jsme za kašpary," podotkl.

