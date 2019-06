„Kalousku, pověsíme tě,“ vysvětlil lídr TOP 09 starou kauzu. Přidal věci ze soukromí

Hned první otázka směřovala ke Kalouskově politickému angažmá a zda už se chystá do politického důchodu. Ten na to odvětil, že o tom nakonec rozhodnou voliči, ale sám o něm nepřemýšlí. „Letos mi bude 59, cítím se mladý a troufnu si říct, že jsem docela plný sil, ať už na práci, nebo na tenisovém kurtu,“ říká předseda poslaneckého klubu TOP 09. Jako svou největší zálibu Kalousek označil vážnou hudbu: „Zejména opera, nejsem líný popojet i po Evropě za něčím, co mě láká.“ Na dovolenou prý rád vyráží do jižních Čech a posledních 15 let na čtrnáctidenní dovolenou každý rok ke Středozemnímu moři. Anketa Kdybyste byli poslanci, jak byste příští týden hlasovali o nedůvěře vlády? Pro pád Babišovy vlády 5% Pro setrvání Babišovy vlády 93% Zdržel(a) bych se 2% hlasovalo: 832 lidí

V rozhovoru bylo také zmíněno, že Miroslav Kalousek loni prodělal masivní krvácení do tenkého střeva. Bývalý ministr ocenil kvalitu českého zdravotnictví, díky kterému je opět fit, ale jedním dechem dodal: „Doprovází mě obavy, že pokud nepřistoupíme k systémovým změnám zdravotního pojištění, tak to na této fantastické úrovni nemůže dlouho vydržet.“

Kalousek po dotazu také znovu popsal incident se zfackovaným mladíkem: „Šel jsem po ulici, proti mně šel mladý muž a začal řvát: ‚Kalousku, ty svině, my tě oběsíme s celou rodinou.‘ Tak jsem si říkal, že toto si nemůžu nechat líbit od každého spratka, a dal jsem mu facku. On ztuhnul a říkal: ‚Na to nemáte právo.‘ A já na to: ‚Právo asi ne, ale chuť strašnou.‘ A dal jsem mu další dvě. Ale po té první facce mi najednou vykal, takže jistý edukační vliv to mělo,“ dodal bývalý ministr s úsměvem. Za tuto situaci se prý nestydí. „Toto si líbit nenechám, když někdo vyhrožuje mně i celé rodině,“ říká. Tato epizoda prý byla excesem, který se neopakoval. „Neuvěřitelné kýble špíny“ mu prý chodí pouze v elektronické a psané formě. „Toho jsou kupy, ale to všechno píší zamindrákovaní zbabělci, kteří si netroufnou říct vám to do očí,“ míní předseda posl. klubu TOP 09. Fotogalerie: - Topkařské tramvaje

Padl i dotaz na vztahy v Poslanecké sněmovně. Veterán poslaneckých lavic řekl, že Sněmovna se příliš neliší od jiných pracovišť, jsou lidé, kteří si tzv. sednou, i přes jiné názory, a jiní ne. „I politici ve Sněmovně jsou jenom lidé, Poslanecká sněmovna není žádná elita, to jsou lidé z masa a krve, je to vzorek společnosti. Je tam stejná koncentrace slušných, neslušných, líných, pracovitých, chytrých, hloupých, zákeřných, čestných… Jako jinde ve společnosti. Takže si to představte u vás v práci a je to stejné,“ popsal kvalitu českých poslanců.

Politika je podle Kalouska tvrdé řemeslo, které se musí umět. „Takže jsem vždycky s rozpaky vnímal volání po nových tvářích a po lidech, kteří politiku nikdy nedělali. Když půjdete na operaci žlučníku, také nechcete, aby vás operoval člověk, který nikdy neoperoval, a to jen proto, že máte jistotu, že předtím žádnou operaci nezkazil," řekl Kalousek, aniž by jmenoval konkrétní příklady.



Další dotaz byl na chování politiků, zda jsou nepořádní. Kalousek konstatoval, že poslanci jsou jen vzorkem společnosti. „Musím říct, že se vám občas stane, že ve Sněmovně vstoupíte na toaletu a řeknete si: Panebože, kdo to tady byl?“ Dle Kalouska jsou poslanci spíše průměrný vzorek společnosti, neboť nadprůměrná elita uspěla spíše v bádání, byznyse, hudbě nebo ve sportu.

A bývalý předseda TOP 09 se také vyjádřil k nápadu, aby měli politici jasně danou pracovní dobu, nesměli pít v práci alkohol a měli podobná omezení jako běžní zaměstnanci. „Nehrajme si na mateřskou školku,“ řekl na to politik. Pokud někdo ve funkci překračuje pravidla slušného chování, tak mu to prý mají spočítat voliči.

Kalouskovi také vadí zkreslený pohled na pracovitost poslanců podle toho, zda sedí v lavicích. „Gró práce se odehrává mimo hlavní sál, v kancelářích, ve výborech a při jednání s experty,“ tvrdí poslanec a dodává: „Ta koncentrace na jednání je důležitá, ale jestliže vystupuje dvě hodiny Tomio Okamura, tak než ho dvě hodiny poslouchat, raději vypracuju pozměňovací návrh k nějakému zákonu. A je to efektivněji strávený čas.“

