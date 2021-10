„Kavárna se zblázní, ale...“ Babiš vypálil bombu o Havlovi

reklama

Pochvaloval si, že se mu díky pádu komunistického režimu povedlo v devadesátých letech vycestovat až na Gibraltar, což byla věc, o které se kvůli železné oponě jeho rodičům ani nesnilo. „A ten Havel byl u těchto věcí s námi,“ vysvětlil, proč nosí triko se jménem prvního polistopadového prezidenta.



„I se svými chybami byl nějakým zrcadlem – tihle estébáci, komouši a parchanti, který deformovali tuhle zemi, se ho báli a báli se do tohohle zrcadla podívat. A potom, co umřel, tak to je, jako když umřou pamětníci holokaustu… najednou jsou všude konspirační teorie, protože lidé, kteří viděli tu smrt v Osvětimi, těm se již nemůžeme podívat do očí. A stejně tak se podívejte, jak to bylo s tím Havlem, co se s celou společností skokově stalo, když on už tady nebyl.“



Komunistický poslanec Jiří Dolejš sice prý nepatří mezi příznivce všech Havlových politických kroků, kritizoval ale zaryté Havlovy odpůrce. „Dneska by mnozí na Havla svedli úplně všechno, i když už hezkých pár let tady není,“ řekl.



Míní, že role prezidenta Havla „konfrontovala s realitou“, přitom Havel prý byl umělcem a jeho myšlení se pohybovalo v „různých sférách“. „Ta realita je občas tvrdá… ono ho to do značné míry semlelo… jestli vědomě/nevědomě, to je otázka,“ bilancoval.



K Zemanovi podotkl, že se změnil nejen vůči sobě v rámci devadesátých let, ale rozdíl lze spatřit i mezi jeho nástupem do funkce a současností. „Letům neporučíš… je to starší člověk, je to člověk, který o sobě kdysi prohlašoval, že je liberál, aby potom byl sociálním demokratem, který cejchoval republikány, že to jsou zdivočelí sociální demokraté, a dneska jezdí na sjezdy SPD, aby v podstatě častoval údery svou bývalou sociální demokracii,“ komentoval komunista. Naznačil, že by na Zemana mohlo mít vliv i jeho okolí. Fotogalerie: - Zeman na základce

Předseda ČSSD Jan Hamáček pronesl, že má „tu výhodu a nevýhodu“, že se s oběma prezidenty měl možnost několikrát potkat.



„Nebýt Václava Havla, tak to v tom roce 1989 bylo podstatně složitější – za to si ho vážím. Ale on byl zastáncem té nepolitické politiky, že bude politika bez politických stran,“ zhodnotil Havla.



Úplně v klidu jej nenechává ani Zeman. Úder od současného prezidenta, který slíbil, že namísto „své“ sociální demokracie podpoří hnutí ANO premiéra Babiše, jej netěšil. „Jsme si to vyříkali,“ naznačil, že tento krok Zemana lehce nepřešel, prý to dokonce oba řešili několik společných schůzek. Jan Hamáček ČSSD



Lídr Pirátů Ivan Bartoš v otázce porovnání obou prezidentů patřil k těm politikům, kteří příliš dlouho neváhali. Havla označil za „nejlepšího polistopadového prezidenta“ a pochválil i jeho celosvětový přesah.



Nezůstal ovšem jen u chválení. „Měl být možná na někoho tvrdší,“ pokáral Havla. Tvrdší prý měl Havel být na svého nástupce Václava Klause a Miloše Zemana, a to zejména v devadesátých letech.



Zemana za příliš věcí nechválí. „Má smysl pro humor. Akorát za hranu, kdy už já to nevnímám jako humor… a je vytrvalej,“ ocenil.



Podle šéfa Pirátů si Zeman po prohraných volbách na prezidenta během své první kandidatury udělal seznam lidí, kteří jej nepodpořili, a teď po nich jde. Za lidi, kteří Zemana zradili, považuje Bartoš především sociální demokraty, jmenoval například expremiéra Bohuslava Sobotku. Fotogalerie: - Havel mezi lidmi

Předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová Pekarová přemítala, zdali byl v minulosti vůbec Zeman výhradně levicovým politikem. Označil jej spíše za „hybrida“. „Ale nikdy na mě nepůsobil jako člověk, kterého bych chtěla za něco respektovat,“ udeřila rázně na současnou hlavu státu. Prý se Zeman choval „hulvátsky“ už před působením v prezidentské funkci.



Také lídr Přísahy Robert Šlachta ne vždy se Zemanem souhlasí. Za zlé mu má například jeho kroky vůči Bezpečnostní informační službě či chybějící prověrku kancléře Vratislava Mynáře.



A co premiér Andrej Babiš? Zprvu započal dosti váhavě, pak ale začal vzpomínat zejména na prvního z polistopadových prezidentů. „No… to byli dva prezidenti. Oba jsem znal… a když teďka řeknu, že jsem byl s Václavem Havlem na obědě a že psal (šéfredaktorovi polského deníku Gazeta Wyborcza, pozn. red.) Adamovi Michnikovi dopis, že jsem dobrý podnikatel, tak se všichni zblázní na Twitteru teďka… pražská kavárna… ale je to tak…,“ vypálil. Andrej Babiš ANO 2011



A byl Havel podle Babiše lepší hlavou státu než Zeman? „Pan prezident Zeman je teďka nemocný… se mu posmívaj, co teda je škoda, protože tak to je… pan Havel byl taky nemocný a naštěstí se potom z toho dostal, takže já nevím, co na to říct…,“ zaznělo.



Celé hodnocení Václava Havla a Miloše Zemana z úst předních politiků můžete zhlédnout zde:



