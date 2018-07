„Kdo je pan Klus? A tohle řekl Hrušínský v roce 1988, ne?!“ Nejen Vítězslav Jandák ostře reaguje na to, čím tito dva rozbouřili český internet

ANKETA Velkou diskusi vyvolalo v posledních dnech vyjádření dvou známých umělců, zpěváka Tomáše Kluse a herce a principála Divadla na Jezerce Jana Hrušínského. Zpěvák se na svém FB vyjádřil v souvislosti s tím, že partnerem hudebního festivalu Colours of Ostrava je mimo jiné také Agrofert, který patří do svěřenského fondu premiéra Babiše. Jan Hrušínský v pořadu Výzva Jiřího Kubíka promluvil například o svém názoru na Miloše Zemana a zmínil i ztrátu hlavního sponzora divadla. Nevylučuje, že s tím může souviset právě i jeho kritický názor vůči prezidentovi. Pro ParlamentníListy.cz na tato témata promluvili herci Ivan Vyskočil a Vítězslav Jandák, zpěvák a mistr světa ve hře na pilu Petr Dopita a promotér a spolupracovník řady umělců Aleš Trdla.

„Sorry jako, ale až zas bude vyskakovat jako čertík z krabičky někdo z těch kolegů a kamarádů, že Andrej je takovej a makovej, byl bych rád, aby uvedl na pravou míru, že mu nevadí hrát, či jinak vystupovat na jedné z vlajkových lodí, kterou politik okupuje jinak volnomyšlenkářskej prostor a mlčet k tomu?!“ napsal mimo jiné Tomáš Klus na svůj facebook. Podle jeho slov to není ani o hudbě, ani o kultuře, ale o svědomí. Uvedl také, že argumenty typu – pomůže to snížit cenny lístků, nebere. „Je to manipulativní, propagandistické a míří to zase tam, z čeho máme doteď průjem,“ poznamenal Klus se symbolem třešní.

Závěrem svého pojednání dodal, že festival Colours of Ostrava uznává jako progresivní a jedinečný festival, vadí mu však pokrytectví a dvojjazyčnost. „Takhle se jakákoli snaha o změnu stane neuvěřitelnou,“ dodal.

Zpěvák se také rozhodl k bojkotu všech Babišových aktivit. Nebude se prý objevovat v médiích, která Babiš vlastní, ani vystupovat na akcích, které sponzorují Babišovy firmy.

Svobodu slova i za cenu ukončení činnosti divadla

Nejen vyjádření Tomáše Kluse, ale i rozhovor, který poskytl pro Seznam Zprávy známý herec a principál Divadla na Jezerce Jan Hrušínský vyvolal v těchto dnech velkou diskusi například na sociálních sítích. Jan Hrušínský promluvil v rozhovoru na Seznam Zprávy nejen o Miloši Zemanovi nebo o tom, že je ohrožena svoboda slova, ale také o tom, že divadlo po deseti letech přišlo o hlavního sponzora. Hrušínský přitom nevylučuje určitou souvislost i s jeho politickými názory. „Dneska se lidé začínají bát a začínají být opatrní, aby se nedostali do problému s těmi, kdo o nich mohou rozhodovat,“ uvedl mimo jiné ve Výzvě Hrušínský.

V rozhovoru také říká, že nového sponzora v současné situaci najde jen stěží. Divadlo se navíc odchodem hlavního sponzora dostalo do existenčních potíží. „Svobodu názoru jsem rozhodnut si zachovat i za cenu ukončení činnosti divadla,“ říká v rozhovoru Hrušínský.

Vyskočil: Nesmysly o táhnutí k Číně a k Rusku

Nejen ohledně vyjádření Tomáše Kluse, ale i v souvislosti s Janem Hrušínským se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil herec Ivan Vyskočil.

„No to je strašně jednoduché, tak ať tam Tomáš Klus nevystupuje a vystupuje někde jinde. Vždyť ho k tomu určitě nikdo nenutí,“ říká k vyjádření Kluse ohledně sponzorství Agrofertu Ivan Vyskočil a dodává: „Myslím si, že ostatní možná budou rádi, že to nějakým způsobem Agrofert sponzoruje, protože asi sami to sponzorovat nestačí, že,“ podotýká herec a zamýšlí se i nad Klusovým bojkotem Babišových aktivit, tedy i médií. „Radikální názory Tomáše Kluse jsem už mockrát slyšel a jistě na ně má právo. Je to zkrátka jeho názor. Přidal se k těm, co si myslí, že demokracie je jen podle nich. A není ochotný se demokraticky smířit s tím, co si zvolila většina. Když není ochotný se s tím smířit, no tak ať jede podle svého,“ míní Ivan Vyskočil.

A promluvil i ohledně kritických názorů Jana Hrušínského vůči naší hlavně státu. „Je mi to hodně líto, že ten Honzík, který je můj kamarád a velmi si ho vážím, pořád vykládá ty nesmysly o tom, že nás pan prezident táhne k Číně a k Rusku. To jsou pořád stejné kecy a žádné na to pořádné důkazy. Je mi líto, že Honzík je na té druhé straně, se kterou já tedy zásadně nesouhlasím,“ říká Ivan Vyskočil. „Sice ohledně pana prezidenta s Honzou nesouhlasím, ale také nesouhlasím s těmi nehezkými věcmi, které mu píší lidé na facebook. To je opravdu žumpa,“ upozorňuje Ivan Vyskočil s tím, že ale souhlasí například s názorem jedné paní, která v diskusi na FB vysvětluje, že to není prezident Zeman, který rozděluje společnost. „Píše, že společnost nerozděluje Zeman, ale spíš pražská kavárna, která se rozhodla, že prostě nebude respektovat demokratickou volbu. Ti rozdělují společnost. A s tímto názorem souhlasím. Ale s těmi hnusy, co tam někteří píšou, to ne. Nemají pravdu, protože Honza je dobrý herec, dobrý kumštýř i dobrý principál divadla. A byla by škoda, kdyby divadlo zavřel,“ uzavírá Ivan Vyskočil pro ParlamentníListy.cz.

Jandák: Pana Kluse neznám

Velmi stručně, ale jasně se vyjádřil i Vítězslav Jandák. „O panu Klusovi nemůžu mluvit, protože nevím, kdo to je. Já hodně zpěváků znám, ale kdo je pan Klus, nevím,“ říká rázně herec a bývalý ministr kultury Jandák.

Ohledně slov Jana Hrušínského, který v rozhovoru pro Seznam Zprávy mimo jiné řekl: „Dneska se lidé začínají bát a začínají být opatrní, aby se nedostali do problému s těmi, kdo o nich mohou rozhodovat,“ Jandák zmínil: „To asi musel říct v roce 1988, ne?“

Trošku tolerance, vzkazuje mistr světa ve hře na pilu

K vyjádření Tomáše Kluse i k tomu, co řekl Jan Hrušínský v rozhovoru pro Seznam Zprávy, promluvil pro ParlamentníListy.cz i zpěvák a mistr světa ve hře na pilu Petr Dopita.

Sdělil také, co si myslí ohledně pohledu Jana Hrušínského na prezidenta Zemana. „Každý máme právo s někým nesouhlasit, tedy i pan Hrušínský má právo nesouhlasit s prezidentem Zemanem,“ říká Dopita.

Stejně jako Jandák, i Dopita se vyjádřil také ke slovům Jana Hrušínského, jenž uvedl, že se lidé začínají bát a začínají být opatrní, aby se nedostali do problému s těmi, kdo o nich mohou rozhodovat.

„To je ale oboustranné. Zase spousta lidí i v našem oboru má starost, že když vyjádří třeba sympatii někomu, kdo se kolegům nelíbí, tak že bude od nich ignorován. Je to jen o toleranci. Měli bychom mít právo na svůj názor a nevnucovat ho za každou cenu někomu jinému. To bývalo za totáče, že jsme museli mít všichni jeden názor a jiný se potlačoval,“ upozorňuje Dopita.

Bez sponzorů se toho moc realizovat nedá

Své vyjádření poskytl ParlamentnímListům.cz i promotér a spolupracovník řady umělců Aleš Trdla.

„Jako zkušený promotér řady akcí vím, že bez sponzorů se toho moc realizovat nedá. Je to běžná praxe. Nakonec je to zjevné u pana Hrušínského, který přemýšlí o konci jeho divadla, když přišel o hlavního sponzora,“ říká Trdla. „Určitě je však zarážející to, že je to spojené se svobodou projevu apod. Tato základní hodnota člověku nesmí být nikdy odejmuta. Jenže problém je v tom, že ten, kdo peníze dává, tedy sponzor, partner, mnohdy určuje celý charakter spolupráce a může si klást i nějaké podmínky. I on má svou svobodu podpořit toho, kdo má třeba podobný vjem na politické dění či na prezidenta. Známé přísloví ‚Koho chleba jíš, toho píseň zpívej‘ je do jisté míry pravdivé a platí i zde. Proto je celá tato záležitost v jakémsi schizmatu.“

„Jinak, kdokoli z nás si může určitě vybrat, koho chce podporovat a na jakém festivalu účinkovat. Je určitě škoda, když se politické či jiné názory promítají do kultury a umění, nicméně, úplně se tomu vyhnout asi nelze,“ dodal Trdla.

