„Kdo to vymýšlí, takové fake news!“ Babiš v roušce se rozčiloval na tiskovce, na které ho novinářka tlačila k rezignaci

Babiš potvrdil, že se zavírají všechny automobilky společnosti Volkswagen. Ale nikoli na přání vlády, ale z rozhodnutí německého vlastníka. Od pátku tak bude uzavřena i firma v Mladé Boleslavi. A já jsem pochopil, že je to správné rozhodnutí, protože zaměstnanci Škoda Auto měli obavy. Je to rozhodnutí majitele a my to bereme na vědomí. Pokud zavře takováhle fabrika, tak to má obrovský dopad na celý dodavatelský řetězec a my v této chvíli nevíme, jaký to bude mít dopad na další firmy jako subdodavatele. Samozřejmě se zeptáme, jaký to bude mít dopad na další české firmy,“ vysvětlil Babiš před kamerami ČT.

Hamáček vysvětloval, že už teď je na cestě 150 tisíc testů na koronavirus. Ve středu ráno budou testery v Česku. Kromě toho má vláda snahu vytvořit letecký most letadel společnosti Smartwings, které by mohly dopravit milion respirátorů. Nebudou chybět ani roušky. Do konce týdne by mohlo být v republice na dva miliony respirátorů a pět milionů roušek. Později by měly dorazit i další roušky a respirátory. U roušek část dodávek půjde do zdravotnictví a část mezi ostatní lidi.

„Stojí za to poděkovat, protože bez toho, jak se k nám chová čínská ambasáda v této krizové situaci, bychom to nezvládli,“ pravil Hamáček.

Posléze se omluvil serveru Novinky.cz.

„Já se musím omluvit serveru Novinky.cz, já jsem byl uveden v omyl. Ten člověk, co si stěžoval, tak se nakonec ukázalo, že nakonec bohužel byl pozitivně testován na koronavir. Já jsem byl informován, že to byla provokace, takže já se omlouvám Novinkám, omlouvám se tomu pánovi, já jsem s ním mluvil v telefonu dneska a on skutečně je nemocen, a to mě moc mrzí. Já jsem byl uveden v omyl. Já samozřejmě vycházím z toho, jaké informace dostávám. Ale tady se omlouvám jak Novinkám, tak tomu pánovi,“ uvedl Babiš.

Poté vysvětloval, co to znamená, že vláda může přitvrdit, když lidé nebudou dodržovat karanténu. Především u pendlerů z Německa by prý nebyl problém jim zakázat vycestovat, ale v případě Rakouska je o tom podle Babiše třeba diskutovat. „Nákaza je tady, počty budou stoupat a my se na to musíme připravovat,“ upozornil Babiš.

„Já bych vás chtěl strašně poprosit, abyste byli objektivní. Žádná země v Evropě nereagovala jak my. První jsme zrušili lety z Itálie, první jsme zavedli karanténu pro naše lidi z Itálie, zrušili jsme Koreu. My jsme byli první a všichni nás následují. A co mi ta Evropa chce říct?“ ptal se Babiš.

Chtěl vědět, kdo rozhodl o tom, že bude ve státních hmotných rezervách tak málo roušek a respirátorů. To ale bude dobré řešit až potom. „Ano, omlouváme se,“ zdůraznil Babiš. Vláda prý pracuje jako tým, spolupracuje a jede jako tým. „Řekněte mi, která země v Evropě takhle funguje? My spolupracujeme, jsme na jedné lodi. My jsme dneska ve válce s virem, ale je to horší jako válka, protože my toho nepřítele nevidíme,“ upozorňoval Babiš.

„Musím říct jednu věc, paradoxně. Všichni kritizují našeho prezidenta, že neříká nic. Ale kdo tam má ty kontakty? Přes koho to řeší pan Hamáček?“ naznačil s odkazem na prezidenta Zemana Babiš.

Hamáček dodal, že kdyby v prosinci oznámil, že za ochranné pomůcky utratil miliardu, strhne se poprask. „Nastane peklo,“ nepochyboval by v takové situaci Hamáček.

Vysvětlil, že by se občané měli chránit domácími rouškami a posléze dovezenými rouškami, a pokud budou roušky používat opravdu všichni, pak kupříkladu respirátory nebudou potřeba, protože občané se budou chránit oněmi rouškami.

Babiš přidal pár slov i k cestě ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Irena Storová vyrazila na dovolenou na Kubu.

„K tomu SÚKL, je to absurdní, já nechápu, jak ji to mohlo napadnout, já jsem měl taky letět na dovolenou 2. dubna, ale samozřejmě jsem to zrušil,“ uvedl Babiš s tím, že se snad paní ředitelka už vrátila, ale bližší informace k tomu nemá.

Pak padl dotaz od redaktory Jany Lipské ze Seznamu.

„Říkáte, že vláda je jeden tým, kdo tedy ponese odpovědnost za to, že zdravotníci stále nemají dostatek ochranných prostředků? Jak s tím případně naložíte? A necítíte i vy nějakou osobní odpovědnost či přímo osobní selhání ve smyslu toho, že jste člověk, který říká, že stát chce řídit jako manažer? Nebyl by po skončení krize čas na rezignaci?“ zeptala se

„Já to řídím jako firmu teďka. My spolu komunikujeme. Ta vaše otázka je úsměvná, ale já chápu, že Seznam Zprávy takhle funguje vždycky. Já to tady můžu zopakovat, co jsme všechno udělali jako první v Evropě tady,“ uvedl Babiš.

Poté zdůraznil, že 14 pátečních nemocnic a 14 hygienických stanic postupně materiál dostává.

Lipská oponovala, že zdravotní sestry nemají dost roušek a musejí si je sami šít např. i z podprsenek.

„O tom já nic nevím. Já nemám informaci, že by k tomu ve zdravotnictví docházelo,“ řekl Babiš. Pokud se to děje např. v Krajské nemocnici v Pardubicích, tak ta podle Babiše nepatří do zmíněné páteřní sítě. Ale prý se na to rád podívá. Uznal však, že nikdo není dokonalý.

Radek Bartoníček ze serveru Aktuálně.cz chtěl vědět, zda a jak bude v této krizové situaci spolupracovat s opozicí. „Opozice uvidíme, nejaktivnější jsou Piráti, a pokud to umějí líp než my, tak my budeme rádi, když nám něco dodají,“ zaznělo z úst premiéra.

Od pana profesora Prymuly pak chtěl slyšet nějakou prognózu dalšího vývoje epidemie. „Nikdo asi není v tuto chvíli věštec z křišťálové koule, aby řekl, že za 15 dní bude konec. Podíváte-li se na situaci v Evropě, tak vidíte exponenciální nárůst v jednotlivých zemích, ale já očekávám nějaké zploštění v té Itálii, protože Itálie udělala řadu opatření, a já očekávám, že jsou dodržována. Neříkám, že budou klesat počty zemřelých,“ varoval pan profesor.

V České republice by se situace mohla začít obracet k lepšímu po měsíci, pokud budou všechna opatření správně dodržována. Prymula však upozornil, že v tuto chvíli jde o optimistický předpoklad, který se nemusí naplnit.

