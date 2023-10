„Kdyby Ukrajina měla podporu od roku 2014…“ Šéf Člověka v tísni začal na ČT uvažovat

reklama

„Nemyslím si, že se blíží světový konflikt, ale to, že máme několik živých velkých konfliktů ve stejném čase, je zpráva o tom, že svět je celkově v horším stavu, že stabilita světa, klid na světě a to, že násilí, agrese není způsob, jak dosáhnout svého, oslabilo. Běžnějším způsobem vyrovnání si účtů se stává přístup okupovat, napadnout,“ pokračuje Pánek.

Byli jsme podle něj příliš naivní, když jsme vůči ruskému vůdci Putinovi nastavili přátelskou tvář. „Zvykli jsme si, že vše je v pořádku a vše už jen bude v pořádku, a to bylo naivní. Možná to vedlo k tomu, že Vladimir Putin si naši přátelskou tvář vysvětlil a nabízení rovnocenného, na důvěře postaveného partnerství jako slabost Evropy a Spojených států. On ostatně jako operativec sovětské tajné služby pravděpodobně slovo přátelství nezná, zná jen vítězství, nebo porážku.

„Na rovinu řečeno: nejsme v dobré době. Evropa se naštěstí dokázala semknout, ten budíček v loňském roce je na druhou stranu šílený a tragický, protože to znamená probudit se do agrese Putinova Ruska. Nicméně světově geopoliticky je Evropa dlouhodobě slabá. To, že má půl miliardy obyvatel a obrovskou ekonomickou sílu, nikdy nedokázala skutečně mezinárodně použít. Najednou chybí výraznější role euroamerického společenství, váha tohoto společenství za posledních deset, patnáct let oslabila,“ uvedl Pánek.

Zdůraznil, že je důležité vrátit se k plnění závazku v rámci NATO. „To znamená posílit svou obranyschopnost, ne pro agresi, ale jako schopnost obrany, která je velmi důležitá jako odstrašující prvek v těch mezinárodních vztazích. Když někdo vypadá, jako že se nebude bránit, ta druhá strana si to většinou vyloží tak, že se nebude bránit,“ míní Pánek, že pak je větší šance se vyvarovat ozbrojenému konfliktu. „Kdyby ukrajinská armáda byla silnější a měli od roku 2014 větší podporu, než měla, a měla zbraně, které má teď, tak by si Rusko více rozmyslelo, jestli povede ten útok,“ zmínil. „Budovat armádu neznamená chystat se na válku, budovat dobrou, silnou armádu znamená, že jsem připraven se bránit,“ zdůraznil Šimon Pánek.

„Jsme v situaci, kdy se bude hledat nějaký nový balanc, nové nastavení mezinárodních vztahů, tak aby bylo schopno zastavovat takové války, jako je válka v Sýrii, v Karabachu nebo válka, eskalace na Blízkém východě... Kdyby tam nebyl zájem Íránu bez ohledu na to, co říká Evropa a Spojené státy, tak to vypadá vše jinak než teď,“ dodal Šimon Pánek, ředitel Člověka v tísni. Nepovažuje za pravděpodobné, že by kvůli dění v Izraeli byla upozaděna podpora Ukrajiny, jelikož Izrael nepotřebuje se svou silnou armádou tak velkou vojenskou podporu.

