Indický ministr zahraničí promluvil na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Obul se do liberální demokracie. Zdůraznil, že demokracie a liberální demokracie zdaleka nejsou totéž. „Myslím si, že různé společnosti mají své vlastní kultury, své vlastní hodnoty, své vlastní způsoby, jak dělat věci,“ začal indický ministr zahraničí.

Druhý problém spočívá podle indického ministra v tom, že každá země má svou specifickou politickou kulturu a specifické politické proudy a na všechny se rozhodně nehodí naroubovat liberální demokracie. „Sleduji, co předvádějí západní diplomaté v Indii. Kdyby naši diplomaté dělali ve vašich zemích jen zlomek toho, skoro byste brali zbraně do rukou. Abych to shrnul, myslím, že tu existuje dvojí metr,“ konstatoval indický ministr zahraničí na Mnichovské bezpečnostní konferenci.

Podnikatel a občasný glosátor politického dění Arnaud Bertrand k tomu na sociální síti X napsal pár slov. „Indický ministr zahraničí vysvětluje, že liberalismus nerovná demokracii a že je naopak v mezinárodním měřítku zásadně nedemokratický. Jak vysvětluje, ‚různé společnosti mají svou vlastní kulturu, své vlastní hodnoty, své vlastní způsoby, jak věci dělat‘ a liberalismus naopak zastává názor, že existuje ‚jedna pravda, jeden soud a jedna norma‘,“ převyprávěl ministrova slova těm, kteří třeba příslušné video neviděli.

„Myslím si, že toto je nepochybně nejdůležitější věc – změna myšlení, kterou Západ musí provést, když přejdeme k multipolaritě. Přechod od myšlenky ‚potřebujeme utvářet ostatní k obrazu svému‘ – k myšlence ‚potřebujeme rozumět druhým a respektovat je takové, jací jsou‘.“

Arnaud Bertrand má za to, že Západ už nemá ani dost sil, aby své myšlenky vnucoval jiným, takže by s tím měl přestat. „Nikdo nemá rád kazatele, který trvá na tom, že jeho cesta je jediná správná cesta, zvláště když už nemá moc prosadit své kázání,“ shrnul svůj názor.

Dodal, že viceprezident USA JD Vance na konferenci v Mnichově předvedl to, co předvádějí západní diplomaté vůči tzv. globálnímu Jihu. Poučoval Evropany, jak by to měli dělat lépe, jak by měli správu svých věcí veřejných vykonávat lépe. Arnaud Bertrand má za to, že poučování druhých má Západ v genech, jak to ukázal i Vance. A pokud se má něco změnit, bude třeba změnit toto zásadní nastavení.

