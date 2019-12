„Kecá! Naprosto kecá! Je vidět, že nemá ani základní informace!“ Zeman u Soukupa vypráskal Mináře za to, co prohlašoval na celý Václavák

Nový týden přinesl i předvánoční a poslední letošní díl pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov. Moderátor Jaromír Soukup si pro prezidenta Miloše Zemana připravil řadu aktuálních i méně aktuálních témat, o kterých společně debatovali. Dotkli se například tragické události, kterou byla střelba v ostravské fakultní nemocnici, velmi ostře se prezident pustil do „zběhlého studenta“ Mikuláše Mináře za jeho „kecy“ na poslední demonstraci na Václavském náměstí o tom, že jej odradili od udělení abolice Babišovi poté, co nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman rozhodl, že má pokračovat jeho stíhání v kauze Čapí hnízdo. Kromě toho hlava státu také prozradila, jak je na tom se svým zdravotním stavem.

Jako první moderátor Soukup zmínil jednu z horkých aktualit – profesor Pavel Šámal, dosavadní předseda Nejvyššího soudu, oznámil, že přijal nabídku prezidenta Zemana kandidovat do Ústavního soudu, což prezidenta velmi těší. „Vzhledem k tomu, že jsem mu to sám nabídl, si toho vážím, že to přijal, je to dobrá volba,“ dodal spokojeně.

V souvislosti s tím vyvstala další otázka, a sice zda už má prezident v hlavě Šámalova případného nástupce. „Říkal jsem Šámalovi, že bude jedním z těch, se kterými se o jeho nástupci budu bavit. Stejně jako u ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Konečné slovo bude na mně,“ uvedl a dodal, že Nejvyšší soud má asi 60 soudců a obvykle se vybírá z nich, tedy bude mít poměrně širokou paletu výběru.

Následně se přesunuli k volebním preferencím hnutí ANO. Přes všechno dění okolo premiéra Andreje Babiše (ANO) dosahuje preferencí okolo 35 procent. Prezident připomněl, že z 80 procent záleží úspěch stran a hnutí na osobnostech, které stojí v jejich čele. U některých stran takové osobnosti stále postrádá. „Babiš nemá na české politické scéně konkurenta,“ zdůraznil.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Jak reagovat na střelbu v nemocnici v Ostravě? Zpřísnit držení střelných zbraní 8% Uvolnit držení střelných zbraní 69% Ani tak, ani tak 23% hlasovalo: 10680 lidí

Hlava státu se však obává, že proti osamělému, psychicky narušenému střelci se jen těžko podnikají obranná opatření. „Oceňuji však práci policie. Byla kritizována, že nedávno koupila dva vrtulníky, jeden z nich právě pomohl při dopadení pachatele, těžko říct, zda by v tu chvíli spáchal sebevraždu, kdyby vrtulník neměl nad hlavou,“ přemítal prezident.

Doplnil, že je však naivní předpokládat, že u každé zdravotní ambulance budou hlídkovat ozbrojení težkooděnci. S ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD) by rád probral, jak lépe monitorovat černý trh se zbraněmi, jelikož střelec byl několikrát trestaný a pořídil si nelegálně střelnou zbraň.

Poté moderátora zajímal názor prezidenta na české novináře, ale trochu z jiného soudku než obvykle, tedy čím jej v tomto roce potěšili, ne naštvali. Zeman vzpomněl, že nedávno dával rozhovor pro Mladou frontu Dnes pro dva výborné novináře. „Byl to novinář Plesl a Kolář, jedná se o novinářské profesionály. U jiných platí, že čím sebevědomější, tím hloupější,“ sdělila hlava státu.

Společně se pak přesunuli ke zhodnocení roku 2019. Prezident vyzdvihl, že jsme úspěšná země s nejnižší mírou nezaměstnanosti v Evropské unii. „Málo se také uvádí, že máme nejnižší podíl relativní chudoby. Máme také stále slušný ekonomický růst, velmi nízký státní dluh. Jsme také bezpečná země,“ shrnul Zeman a podotkl, že jsme také na 20. místě mezi zeměmi, jejichž obyvatelé se cítí šťastní.

Z uplynulého roku se Soukup zaměřil také na evropské volby. „Máme 21 europoslanců, je některý, který by stál za komentář?“ položil Zemanovi otázku. Kritická slova mířil prezident na poslankyni Evropského parlamentu Radku Maxovu zvolenou za hnutí ANO. „Poté, co byla zvolena, se začala proti svému hnutí poněkud vymezovat, to je nesportovní,“ všímá si prezident.

Zpětně ve sledu významných událostí roku 2019 se vrátili k protivládním demonstracím, kdy Zeman „chvilkařům“ zopakoval rád svůj již několikrát vyslovený vzkaz: „Pokud chcete vyměnit ministerského předsedu, musíte jít k volbám a ty vyhrát. Pokud to nedokážete, musíte se smířit s tím, že úspěšný ministerský předseda bude pokračovat ve své práci dál,“ pousmál se.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V kontextu s tím prezident rád ocitoval slova hudebníka Jiřího Suchého, že „demonstrace spolku Milionu chvilek pro demokracii je zneužitím památky 17. listopadu 1989“. „S tím já souhlasím. Byla to velká odvaha, že to Suchý řekl, ale on odvahu vždy měl. Jsou lidé, kteří zkrátka monopolizují pravdu a jejich monopol je velmi pochybný a místo pravdy nabízejí šunty,“ konstatoval Zeman.

Na poslední demonstraci Milionu chvilek, která se konala v úterý 10. prosince na Václavském náměstí, předseda tohoto spolku Mikuláš Minář sdílel přesvědčení, že je jejich úspěchem, že prezident neudělil abolici Babišovi v obnovení stíhání v kauze Čapí hnízdo. Prezident se doslova zděsil a do Mináře se pořádně obul. „Kecá! Naprosto kecá! Je vidět, že nemá ani základní informace, já je v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes uváděl,“ zdůraznil s tím, že pokud si Babiš abolici nepřeje, tak i kdyby si to on sám přál, nemá technickou možnost abolici udělit. „To by si měl ten zběhlý student teologie nastudovat,“ nebral si servítky.

Fotogalerie: - Chvilky na Hlavním nádraží

Anketa Ať Babiš odstoupí, nebo se zbaví Agrofertu, žádá Milion chvilek. Souhlasíte? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 29510 lidí

V rámci komentování významných politických událostí ještě poukázal na to, že migrační vlna konečně odezněla a podařilo se odrazit pokus o migrační kvóty narušující suverenitu národních států. Na obzoru je však prý další hrozba: „Další hrozbou je klimatické šílenství spojené s Gretou Thunbergovou. Ať se Greta vrátí do školy a pan Minář taky.“

Miloš Zeman také prozradil, jak je na tom v současné chvíli se svým zdravotním stavem. Není to tak dlouho, kdy byl hlavním předmětem diskusí jeho rekondiční pobyt v Ústřední vojenské nemocnici Střešovice. „Cítím se normálně, už jsem přibral pět kilogramů, prospělo mi to. Nebyla to žádná operace a dlouhodobá vytrvalá léčba. Bude-li to zapotřebí, objevím se tam na několik málo dní znova,“ prozradil.

Na závěr pak prezident přidal adventní pozdrav. „Vánoce jsou především svátky rodiny – otec, matka a děti. Víte, na co narážím... můj pozdrav je pozdrav všem rodinám, kterým přeji, aby byly šťastné,“ řekl na závěr posledního rozhovoru na TV Barrandov v roce 2019 prezident Miloš Zeman.

Psali jsme: Unavený, vzteklý, nervózní Babiš. Podělali dotace. Ať už se nevrací. František Laudát o tom, kdo by měl nastoupit Obava o Zemanův život. Trojanův státnický projev na Letné. Jiří Strach vzpomněl i Karla Gotta Michálek je pitomec. Kalousek do důchodu? Topolánek opět drsně, nejen o Pirátech Šámal přijal Zemanovu nabídku kandidovat na ústavního soudce

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.