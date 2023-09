„Komerční fašismus SPD, bezpečnostní riziko Babiš.“ ČT si vybrala Bartoška. Ten pálil

Vláda třetím dnem v Poslanecké sněmovně bojovala o prosazení konsolidačního balíčku, což se jí nakonec podařilo a ten jde do třetího čtení. Opozice nasadila obstrukce a představuje své návrhy. Celou debatu provázely i osobní ostré výpady mezi poslanci a ministry. Šéf opozičního hnutí ANO označil ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka (STAN) za nulu a hovořil o „nové totalitě“. Za to se do něj opřel lidovecký poslanec Jan Bartošek, který v dnešním pořadu Interview ČT24 hovořil o „obrovské inflaci slov a vyjádření, která lidi straší a vzbuzují nenávist“. Babiše považuje za bezpečnostní riziko pro naši zemi a ještě horší je podle něj tzv. komerční fašismus SPD.

„Osobní výpady do debaty, která probíhá kolem ozdravného balíčku, nepatří. Když jsem se dnes chystal do vysílání, tak jsem si říkal, jak by to asi vypadalo, kdyby ten dnešní rozhovor začal tím, že bych vám řekl: ‚Vy jste nula, vy jste v životě nic nedokázal.‘ Přesně tohle se odehrálo v Poslanecké sněmovně,“ použil Bartošek na moderátora Daniela Takáče slova, kterými během středečního jednání počastoval Andrej Babiš ministra Martina Dvořáka.

Bývalý předseda vlády Andrej Babiš si s ministrem Dvořákem nebral servítky, na postu ministra podle něj nemá co dělat. „Tahle nula, co tam sedí na konci. Kdo ho zvolil, proč tady vystupuje tenhle zbytečný ministr, tenhle parazit, co tam dělá? Kdo ho zvolil? Nikdo ho nezvolil, nikdo,“ vypálil Babiš, který se u řečnického pultíku rozčiloval, že se lidovci „paktovali s komunisty a zúčastňovali se všech tunelů, a co mohli, rozkradli“.

Bartošek, který ve středu proti Babišovi vystoupil se slovy, že totalita bude jen v případě, že se Babiš opět dostane k moci, v Interview ČT24 k výstupu expremiéra Babiše dodal, že sněmovní debata může být tvrdá, ale musí být slušná. „Já jsem ho nenazval nulou ani parazitem, ani žádným jiným způsobem jsem ho nedehonestoval,“ zdůraznil první místopředseda KDU-ČSL, že vystoupení předsedy hnutí ANO vůči ministrovi nebylo adekvátní.

Opřel se v této souvislosti i do hnutí SPD Tomia Okamury: „A druhá věc, která je ještě mnohem horší, je, já tomu říkám komerční fašismus SPD. Jestliže v konkurenční televizi Tomio Okamura používá slova, která jsou jako z nejodpornější kuchařky nacistické propagandy, o tom, že když máte v košíku jedno shnilé jablko, tak byste potom měl vyhodit celý košík, tak přesně tento obraz je jako přes kopírák, jako z časopisu z roku 1938 Der Stürmer, který jasně propagoval nacistickou ideologii, vydával jej Julius Streicher. I tyto řeči stály na začátku té strašné katastrofy, která stála život šesti milionů lidí, kteří prošli koncentrákem a byli zabiti,“ zmínil oběti židovského holokaustu za druhé světové války. „Začíná to přesně tím, že zahříváte nenávist a potom ji uvádíte do praxe,“ upozorňoval místopředseda Poslanecké sněmovny.

Bartošek zopakoval slova z parlamentních debat, že Babiš ohrožuje svými výroky Českou republiku. „Jsem o tom přesvědčen, že Andrej Babiš je pro Českou republiku bezpečnostní riziko. Osobní útoky jsou osobní útoky, ale potom jsou systémové změny, které jasně některé útočí na svobodu a nezávislost, například České televize a Českého rozhlasu,“ narážel na výrok Andreje Babiše o nutnosti zrušení poplatku „novototalitním veřejnoprávním médiím“.

„Diskuse o zrušení koncesionářských poplatků je velmi jednoduchý nástroj ovládnutí veřejnoprávních médií,“ doplnil s tím, že dokud bude vládnout pětikoalice, budou veřejnoprávní média svobodná a nevydíratelná, jinak by se mohl opakovat scénář jako je v Maďarsku ohledně ohrožení svobody.

Celkově je podle Bartoška debata k ozdravnému balíčku vedena veskrze férově. „Rozumím tomu, že opozice s tím nesouhlasí. Chápu, že částečně hrají zdržovací taktiku. My chceme jako většina prosadit náš ozdravný balíček, o kterém jsme přesvědčení, že je správně,“ uvedl poslanec KDU-ČSL Jan Bartošek.

