„Konec rozhodování v Bruselu. BRICS je lepší.“ Rajchl u Xavera nezahálel

Ke své straně PRO Rajchl úvodem řekl, že je ve velmi dobré kondici. „Po evropských volbách, které nedopadly podle našich představ, jsme dokázali najít společnou řeč s partnery z řad suverenistů, jak říká Viktor Orbán. Dohodli jsme se na spolupráci se stranami SPD, Trikolora a Svobodní a kandidovali společně. Díky tomu jsme dosáhli úspěchů v krajských volbách, a to jak v rámci celé koalice, tak i samostatně za PRO, protože jsme získali sedm krajských zastupitelů,“ řekl Rajchl v rozhovoru pro internetovou televizi XTV.

„Pro představu, to je dvakrát více než Piráti, takže si myslím, že máme nový náboj. Mnoho lidí se k nám hlásí a přichází a moc se těším na další práci,“ doplnil šéf strany PRO Jindřich Rajchl.

Na sněmovní volby Trikolora, SPD a PRO zatím nejsou domluveny. „Jednání probíhají, což je naprosto normální, napříč celým politickým spektrem. Už asi rok a půl otevřeně říkám, že by bylo vhodné sjednotit národně orientované subjekty, které by podle mého názoru měly skutečně táhnout za jeden provaz. Pokud chceme porazit globalisty, musíme najít společnou řeč,“ uvedl Rajchl. Spolupráci by uvítal například s Motoristy nebo s hnutím Přísaha: „Určitě je to někdo, s kým bychom se měli bavit, vidí svět podobně jako my. Hlavním střetem v současné době bude ochránění České republiky před globalizací, která se rozrůstá jako rakovina přes celou Českou republiku a Evropu,“ doplnil.

„Jsme v podstatě v pozici takové, jako je Viktor Orbán v Maďarsku nebo Donald Trump ve Spojených státech amerických,“ pokračoval Rajchl.

Podle Rajchla už neplatí, že globalismus je světový trend, protože Spojené státy nyní z tohoto trendu volbou Donalda Trumpa vystoupily.

„Řekl bych, že i v asijských zemích, když už dochází k nějakému spojování, tak je to volná platforma tipu BRICS. Ukazuje se, že BRICS je výrazně efektivnější než Evropská unie. Volné seskupení tipu BRICS, kde nikdo nikoho v podstatě nenutí, ale ty země se dohadují na určité spolupráci, to je podle mě správný směr. Evropská unie je v současné době brzdou ekonomiky. Green Deal je zcela jednoznačně největšími pouty na rukách celé ekonomiky,“ konstatoval Rajchl.

„Za každou cenu musíme zabránit tomu, aby se o české ekonomice rozhodovalo v Bruselu. To je špatně. Buď to Česká republika pochopí stejně jako Donald Trump, že odstoupí od pařížské klimatické dohody, že zelená lež je totální devastací naší ekonomky, nebo se za chvíli staneme skanzenem, protože evropský průmysl bude zničen,“ poukázal předseda strany PRO.

Na otázku, co se pro naši zemi změní s návratem Trumpa do Bílého domu, Rajchl poznamenal: „Myslím, že už se změnilo ledacos. Vidíme, jak se to otáčí dnes a denně,“ pousmál se Rajchl v narážce na telefonát premiéra Fialy s Trumpem. „Petr Fiala najednou volá Donaldu Trumpovi a nadšeně konstatuje, jak krásný to byl rozhovor a jak se těší na úzkou spolupráci. Den před tím jeho šéf pro strategickou komunikaci Otakar Foltýn sdílí příspěvek, kde je Trump tvrdě kritizován a nazván oranžovým klaunem. Česká republika v tuto chvíli začne velmi rychle převlékat kabáty a měnit svůj postoj k mnoha věcem.

Pro Českou republiku se změní zejména to, že se bude přehodnocovat přístup k válce na Ukrajině. Pro Českou republiku je to také zároveň velká příležitost. Zvolení Donalda Trumpa bychom měli vzít jako impulz k tomu, abychom změnili směřování naší země. A to už jak z hlediska vzdělávání, Green Dealu, tak toho, že se vrátíme zpět k péči o našeho obyčejného pracujícího člověka, kteří budují svýma rukama tuto zemi, neustále se staráme o minority, menšiny.“

V souvislosti s úmrtím bývalé ministryně spravedlnosti Marie Benešové kritizoval nenávistné komentáře Zdeňka Šarapatky na sociální síti. „Přišli jsme o výjimečného člověka, a pokud den poté, co odejde ze světa, začne psát o tom, že neměla dobré vlastnosti jako pan Šarapatka, to je hyenismus, to do slušné společnosti nepatří. To je čirá nenávist. Lidé hlásící se k odkazu Havla dokázali to, že v tuto chvíli vítězí lež a nenávist nad pravdou a láskou, a já bych byl rád, aby se to otočilo a společnost je odmítla,“ uzavřel Rajchl.

