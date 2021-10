„Koněv“ Kolář ministrem zahraničí. Pekarová šéfkou Sněmovny. Už se to peče

Vítězná koalice Spolu s koalicí Pirátů a Starostů už pomalu domlouvají, jak si rozdělí jednotlivá ministerstva a další důležité posty ve Sněmovně. Překvapením by mohl být post ministra zahraničí, na který si dělá zálusk starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09). Šéfkou Sněmovny by se pak mohla stát předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

První oficiální jednání o podobě budoucí vlády podle informací serveru Seznam zprávy.cz proběhne v úterý, o postech se ale v rámci koalic již čile debatuje. Jedinou jistotou je zatím v rámci dohod obou koalic post premiéra, který by měl s jistotou připadnout předsedovi ODS Petrovi Fialovi.

Proevropské směřování České republiky by chtěl na Ministerstvu zahraničí prosazovat Ondřej Kolář, který již do zahraniční politiky země zasáhl v loňském roce odstraněním sochy maršála Koněva. To vyvolalo důrazný nesouhlas Kremlu a stalo se jednou z prvních rozbušek současných napjatých vztahů Česka s Ruskem.

Kromě Koláře si na post v čele resortu diplomacie brousí zuby také bývalý diplomat a primátor Hradce Králové Martin Dvořák (STAN). Ministerstvo spravedlnosti by mohl převzít nejdéle sloužící poslanec Marek Benda (ODS), který je předsedou Ústavně právního výboru.

Marek Benda ODS



Ačkoliv Piráti kvůli kroužkování získali pouze čtyři mandáty, spekuluje se, že obsadí hned dvě ministerstva. Šéf Pirátů Ivan Bartoš je nejčastěji zmiňován jako favorit na post ministra pro místní rozvoj. Zároveň se také spekuluje, že by místo ministerského křesla mohl dostat funkci vicepremiéra pro digitalizaci nebo by ve vládě dostal na starost přípravu předsednictví EU.

Piráti by rádi obsadili také post na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde by mohla usednout Olga Richterová. „Jsem nominantka ve vládním týmu na tento rezort a budeme o tom jednat,“ vyjádřila se Richterová. Na čelo tohoto resortu dlouhodobě pomýšlí také Markéta Pekarová Adamová, které by ale mohl připadnout jiný důležitý post a šéfka TOP 09 by se mohla stát předsedkyní Poslanecké sněmovny.

Kromě postu premiéra chce ODS obsadit zejména resort financí, který by s největší pravděpodobností měl připadnout místopředsedovi ODS Zbyňku Stanjurovi. Pro občanské demokraty je totiž prý klíčové, aby byli premiér a ministr financí z jedné strany. Vicepremiérem a ministrem vnitra by se podle všeho měl stát lídr Starostů Vít Rakušan, který potvrdil, že se o tom již vedou jednání.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



Lídr KDU-ČSL Marian Jurečka se nejzřetelněji profiluje jako ministr průmyslu, ve hře je ale také jeho návrat do čela Ministerstva zemědělství. V poslední době těžce zkoušený post ministra zdravotnictví by podle všeho mohl obsadit Vlastimil Válek (TOP 09). „Pokud se takto domluví předsedové stran a budou to brát jako nejlepší možnou variantu, tak samozřejmě je to moje odpovědnost a povinnost do toho jít. Myslím, že je to totálně sebevražedná mise. Opakovaně jsem říkal, že ministerstvo je v rozkladu,“ prohlásil Válek.

