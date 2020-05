„Koněv byl ha*zl, Jardo,“ provokoval vysmátý Novotný Foldynu. Ten mu ji málem natáhl, Řeporyjec se zakoktal. Šeptá se, že Soukup musel natáčení přerušit. Kvůli Novotnému

Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup si pozval do obnoveného pořadu Aréna Jaromíra Soukupa řeporyjského starostu Pavla Novotného (ODS), pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), a jejich názorové odpůrce poslance Jaroslava Foldynu (zvolen za ČSSD, nyní za SPD) a poslance Leo Luzara (KSČM). Mezi pány to kvůli výbušným tématům týkajícím se Pražského povstání, Koněva a vlasovců vřelo tak, že moderátor musel přerušit natáčení a krotit Novotného, který na své kolegy šermoval slovy jako „bolševik“ či „kolaborant“. K jeho vystoupení se pak Foldyna zpětně vyjádřil na sociální síti, a servítky si rozhodně nebral.

Ostrý názorový střet hned v úvodu spustila Soukupova otázka ohledně role vlasovců a sovětských vojsk v Pražském povstání. Pražský primátor Hřib uvedl, že Rudá armáda dorazila na konci války 9. května 1945 do již fakticky svobodné Prahy. Sověti podle jeho slov nemají hlavní zásluhu na osvobození české metropole. Stále si jí ale, prý z politických důvodů, připisovali a připisují. Anketa Je prezident Zeman vlastizrádce? Je 4% Není 96% hlasovalo: 5831 lidí

Foldyna s údivem poznamenal, že je překvapující, jak se tu role Pražského povstání zneužívá k určitým politickým postojům. „Pražské povstání bylo důsledek toho, že Rudá armáda vyhrála bitvu u Moskvy, u Kurska a dál postupovala směrem na Evropu. Proto se Američané vylodili v roce 1944 v Normandii a proto bylo povstání!“ hájil svou verzi poslanec Foldyna.

Soukup namítl, že poznámka primátora Hřiba je ale pravdivá. „Je směšná,“ reagoval rezolutně Foldyna.

O slovo se hlásil Novotný, který si pro televizní pořad nasadil roušku s nápisem „Zdeněk Ondráček je bolševické koště“: „Tak co se vlasovců týče, tak než tady Jarda a támhle soudruh spustí... Po tom, co předvedli bolševici a Rudá armáda vůči civilnímu obyvatelstvu, raději by měli mlčet.“

„Pánové by se měli podívat historie a přečíst si nejenom to, co se jim mediálně hodí, ale zaměřit se na ní jako celek,“ řekl komunista Luzar s tím, že je odchován na filmech, které hovořily o Pražském povstání, kdy pražský lid bojoval proti fašismu a Rusové přijeli na závěr. „Proč zapomínáte hrdinství pražských lidí? Proč tu rozehráváte hru, že se Praha osvobodila sama a nikdo tu neumíral a Rusové přišli zbytečně a Němci sami utekli do amerického zajetí? Znevažujete, že tu někdo padl?“ směřoval Luzar otázku na pražského primátora.

Hřib se s pozvednutým obočím podivoval, o čem Luzar hovoří: „Nechápu, o čem tu mluví. Řekl jsem, že si máme připomínat padlé v Pražském povstání, tedy přes 3000 lidí. Kromě toho do boje zasáhli vlasovci, nějakých 300 padlých. A díky práci ruského novináře se ukázalo, že na Olšanech na pohřebišti je ze zhruba 400 hrobů rudoarmějců vlastně jen 23 těch, kteří padli doopravdy v Praze,“ zopakoval primátor. Anketa Chcete, aby byl Pavel Novotný zvolen poslancem PS PČR? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 15488 lidí

„Musíme to vnímat v celém kontextu a ten je, že první dva roky byli Sověti spojencem nacistického Německa a byla tam spousta spolupráce,“ upozornil primátor Luzara, že právě Sověti byli jedněmi ze strůjců tohoto nejkrvavějšího konfliktu v dějinách lidstva.

„Každé malé dítě, co chodilo do školy, se dozvědělo, že Rudá armáda nesla to nejtěžší břemeno druhé světové války a vyhrála,“ kontroval Foldyna.

Starosta Novotný pak začal perlit, když byl Luzar Soukupem vyzván, aby popsal roli vlasovců v Pražském povstání. „To bude tady popisovat bolševik Luzar, jo? Ti kolaboranti tu dostávají strašně prostoru poslední dobou,“ ukázal směrem na Foldynu a Luzara.

To už se Foldyna neudržel a do Novotného se pustil: „Chovejte se slušně, nebuďte drzej, není tu tak velká vzdálenost mezi náma,“ otočil se poslanec od stolečku na vedle stojícího starostu. „Nevyhrožuj mi tady, z tebe si můžu dělat akorát tak srandu, ty koště,“ zakoktal se Novotný.

„Ještě jednou mi řekneš koště, tak tady nechám zhasnout,“ okřikl Foldyna rozjetého Novotného, který se nepřestával smát. „Pane Luzare, už si nikdy neberte do huby hrdiny Pražského povstání,“ okřikl pak starosta komunistu.

„Vlasovci dostali první pořádný prostor k boji až v tomhle povstání. Oni potřebovali zoufale do zajetí Američanů. Byli to zajatci, kteří buď mohli čekat, až umřou hlady, nebo až se zabije Stalin,“ pokračoval Novotný.

Po celou dobu jeho řečnění se Foldyna chytal nevěřícně za hlavu. „To je blázen,“ konstatoval na adresu řeporyjského starosty.

„Tyhlety dvě zrůdy by tu o tom vůbec neměly mluvit,“ vypálil Novotný při hájení role vlasovců v osvobození Prahy opět na adresu Luzara a Foldyny.

„Ještě jednou mi řeknete zrůda, tak já...“ zatínal už vytočený Foldyna zuby. „Ale vy jste zrůda. Mně vyhrožovali Rusáci, ty frajere. Ty srabe,“ vysmíval se mu dál řeporyjský starosta. Anketa Vadí vám, že policie a soudy stále popotahují Petra Nečase? Ano 12% Ne 88% hlasovalo: 6606 lidí

„Tady 140 tisíc ruských a sovětských vojáků položilo život za svobodu a za životy Československa. My jsme byli Německem určeni k likvidaci. Teď postupně přicházíme na to, že vše vlastně zavinil Stalin a Hitler a že v rámci toho, že Stalin byl představitel ruského komunismu, bolševismu, tak ten Hitler bude mít zítra v Řeporyjích památník, protože bojoval proti tý totalitě. Tak takhle se to posouvá tímto člověkem, který se snaží hrát na nějakou objektivní osobnost. To je k smíchu,“ otočil se na Novotného Foldyna.

Opět si za svůj výstup od Novotného vysloužil označení „kolaborant“. „Jsou to kolaboranti s Ruskem,“ doplnil starosta. V jeho názoru jej neváhal Hřib podpořit: „Někteří politici, kteří byli zvoleni českým lidem, zastupují místo zájmů českých zájmy ruské. Je pravda, že tak místy činí pan Foldyna,“ konstatoval primátor.

„Já bych tu nebyl, ani vy, protože Slovani byli určeni k likvidaci německým fašismem a nacismem. Vy tu popliváváte všechny tyhle věci. Měli byste se stydět. A o kolaborantech a zrádcích si povídejte mezi sebou,“ popustil Foldyna uzdu svým emocím. Poté starostovi vyčetl, že uštval Bartošovou k smrti.

Hřib s Novotným se na sebe pobaveně podívali. „Kolaborant a zrádce, kolaborant a zrádce...“ opakoval provokativně Novotný.

„Jsem moc rád, že lidé slyší, jaký mají pan primátor a starosta názor na osvobozování svých území,“ chopil se slova poslanec Luzar. „Panu primátorovi je divně, že tu zemřelo jen 23... jako by to bylo málo,“ podivoval se. „Nelžete v televizi, nejste ve Sněmovně,“ osočil se na něj Hřib se slovy, že pouze konstatoval počty.

Pak Soukup toto téma ukončil a optal se Hřiba a Novotného, zda mají ochranku, a proč. „Tak než tady bolševická a vlastizrádná lůza začne zase plácat, tak řeknu, že jsme nežebrali policii o žádnou pomoc,“ upřesnil Novotný.

„Já osobně také mohu potvrdit, že mám policejní ochranu, které reaguje na ty hrozby, které jsou očekávané,“ doplnil Hřib s tím, že důvody uvádět nemohou.

Na přetřes přišlo odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva z náměstí Interbrigády, o kterém rozhodla Praha 6. „Já jsem v šoku z toho, že tenhle člověk tu vůbec měl sochu, to byl tak špatný člověk i vojevůdce. Normální sprostá lidská zrůda. Nechte tady ty kolaboranty, vlastizrádce a blbečky stranou a podívejte se na život a dílo Koněva,“ zhrozil se Novotný.

Podle Hřiba je problém kolem sochy Koněva primárně záležitostí Prahy 6. „Je to jejich majetek, na jejich pozemku,“ řekl primátor. V zásadě s jejím odstraněním souhlasí a chápe to, protože maršál Koněv byl kontroverzní postavou. Anketa Věříte, že Kreml vyslal agenta, který měl odpravit starostu Prahy 6 Koláře? Věřím 5% Nevěřím 95% hlasovalo: 27733 lidí

Naopak Foldyna připomněl, že Koněv je nositelem nejvyšších vyznamenání ze Spojených států, Británie, Francie a z mnoha dalších zemí. „Je s podivem, že hrdinové z pražské komunální politiky rozhodli tak, jak rozhodli. Vláda ani ministr zahraničí nebyli schopni se srozumitelné vyjádřit,“ připomněl nechápavě poslanec.

„Socha maršála Koněva byla postavena už v roce 1980 a už tehdy vyvolala pozornost,“ poznamenal Soukup. „Co to znamená, pozornost,“ optal se Foldyna. „No... kontroverzi,“ upřesnil moderátor. „No, byl to hajzl, Jardo, ten Koněv,“ rozmáchl rozesmátý Novotný rukama.

Luzar připomněl, že Koněv byl významná osobnost a Praha má mnoho významných osobností, jejichž život byl kontroverzní. „Tedy Novotného sochu jsem tu ještě neviděl,“ rýpl si do starosty, který okamžitě vrátil úder: „Es kommt der Tag (jednou přijde den),“ vypustil Novotný poznámku z dob fašistického Německa. „Jednou to citoval Mirek Topolánek a měl s tím obrovské problémy, teď s tím budete mít problémy vy,“ upozornil Soukup starostu. „Du bist wirklich Idiot,“ přisadil si ještě řeporyjský starosta.

„Zajímalo by mě, z čeho pramení vaše nenávist a vaše fandovství pro fašismus,“ kroutil pak Luzar dál nevěřícně hlavou nad chováním Novotného.

Foldyna pak zpětně zhodnotil průběh debaty na svém facebooku, ostrými slovy na Novotného nešetřil:. „V Aréně Jaromíra Soukupa to jiskřilo. To, že pan primátor má úplně jiný pohled na události, není překvapivé, ale vystupoval kultivované a slušně. Zato absolutního idiota ze sebe udělal řeporyjský Novotný. Cukajíc hlavou neustále hrubě napadal a vykřikoval na poslance Luzara bolševiku a na mě kolaborante,“ vrací úder Foldyna.

„Několikrát jsem jej proto slušně vyzýval, aby se zmírnil. Na což to hovado vůbec nereagovalo. Řekl jsem, že pokud bude pokračovat, že to vyřeším. Pan Soukup přerušil natáčení a vyzval Novotného, ať se chová slušně. Co dodat... V hospodě by neodešel po svých. Ale nejsme v hospodě,“ zalitoval poslanec Foldyna na závěr.

