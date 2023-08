„Korejský scénář,“ zní z USA i Polska. Ale má to jednu vadu

reklama

Poradce pro národní bezpečnost USA Jake Sullivan a mluvčí Pentagonu generál Patrick Ryder se podle washingtonského Institutu pro studium války (ISW) ohradili proti úvahám, že Spojené státy nevěří v úspěch ukrajinské protiofenzivy, která odstartovala na začátku června, ale server National Interest uvedl, že se stávající ukrajinská protiofenziva prakticky zastavila a pro Spojené státy tak nastal čas zahájit jednání o míru. Už proto, aby si uvolnily ruce k řešení sporů se skutečně velkým soupeřem – s Čínou.

„Dlouho očekávaná letní protiofenziva Ukrajiny se téměř zastavila. Tucet nových brigád vycvičených NATO utrpěl obrovské ztráty, aniž by kdy dosáhl první linie pevné ruské obrany. Ruské síly, které bojují učebnicovým provedením sovětské manévrové obrany, mají často vzdušnou převahu a jsou posilovány rostoucím počtem levných a účinných zbraňových systémů, jako je například bezpilotní letoun Lancet. Každým dalším dnem se blíží podzim a obávaná rasputica – období dešťů a bláta, které brání manévrovým bojům. Podle všeho je ukrajinská protiofenziva v časovém presu a je nepravděpodobné, že by dosáhla svých hlavních cílů,“ konstatoval server National Interest.

Analytici jedním dechem dodali, že je v zájmu Spojených států, aby si jednáním s Ruskem uvolnila ruce k posilování svých sil v Tichomoří, tedy proti dnešnímu hlavnímu protivníkovi USA – proti Číně.

Podle serveru Ukrajinci nemají velkou šanci na úspěch už proto, že na ruské straně působí na 150 tisíc nově naverbovaných vojáků žoldnéřů, což mu dovoluje bránit se ukrajinské ofenzivě na jihu a současně rozvíjet vlastní operaci na severu u Kupjansku.

Proto teď podle serveru nastal čas podílet se na nastolení korejského řešení války na Ukrajině, tj. uzavření příměří a následného míru, který bude jakž takž přijatelný pro všechny strany.

Rusové mají podle serveru dost mužů a žen, které mohou naverbovat i navzdory tomu, že v říjnu 2022 před částečnou mobilizací uteklo ze země na 600 tisíc Rusů. Na jaro 2024 prý Rusové mohou mít připraveno až 300 tisíc nových vojáků

„Ruský úprk do Kyjeva v roce 2022 do značné míry selhal kvůli přílišnému důrazu na mechanizované síly oproti pěchotě. Ruská armáda, která vstoupí do jara 2024 po dvou kolech mobilizace, již tomuto omezení čelit nebude. Dosažení dostatečné masy nad vyčerpaným ukrajinským protivníkem znamená možnost průlomu a návrat manévrové války. Pokud se ruským silám podaří proniknout hluboko na ukrajinské území a obsadit regiony, které Moskva označila za své cíle, pak válka skončí významným ruským vítězstvím, a co je zásadní, vítězstvím dosaženým pouze silou zbraní, nikoli mírovým urovnáním zprostředkovaným Spojenými státy,“ upozornil server s tím, že takovéto ruské vítězství by významně poškodilo prestiž Spojených států, ale také celého NATO, které poskytlo výcvik a vybavení nemalé části ukrajinských sil. „Rusko by mohlo tvrdit, že stálo samo proti Západu – a zvítězilo. Posílily by se také čínsko-ruské vztahy. A konečně, levné a účinné zbraně, které Rusko používá k vítězství ve válce, jako je Lancet, budou proudit do všech režimů, které se staví proti americkému vedení po celém světě.“

Také polský server WProst.pl s odvoláním na polského generála Waldemara Skrzypczaka volá po korejském řešení ruského vpádu na Ukrajinu, protože dříve či později nastane čas, kdy bude jak Ukrajina, tak Rusko natolik vyčerpané, že nebudou schopné válčit dál. Zvlášť pokud Ukrajinu přestane podporovat Západ a Rusku odepře další podporu Čína. Proto je podle polského generála korejský scénář vůbec nejlepším řešením dnešního největšího válečného konfliktu v Evropě.

„Liga válečných odpůrců roste. Proto se může ukázat, že se tak stane bez ohledu na vůli Kyjeva nebo Moskvy. Obě strany budou čelit hrozbě, že jim bude odepřena jakákoli pomoc,“ upozornil generál v komentáři, na který upozornil i server WProst.

