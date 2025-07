Správný krok: SPD na pláži rozbila vše, co se o ní povídalo

Od té doby, co se po pádu Nečasovy vlády termín voleb přesunul do října, lámou si politici i jejich poradci a experti hlavu, jak spojit předvolební kampaň s časem letních prázdnin.

První pokus tohoto typu – Mirek Topolánek s Ivanem Langerem v plávkách – vstoupil do zlaté knihy českých politických kuriozit. Později téma „letní kampaň“ naplnil třeba Andrej Babiš točící pivo nebo v minulých volbách Ivan Bartoš obrážející příměstské louky s technařskou aparaturou.

Kandidátky vedené Tomiem Okamurou s hudbou v kampani nějakým způsobem experimentovaly i v minulosti. V roce 2013 pro něj hudební znělku kampaně složilo duo Eva a Vašek, před čtyřmi lety v kampani zpíval Petr Kolář píseň s nezapomenutelným refrénem „za lidi férově hrát, chránit svou zemi, svůj stát“.

Srovnání s letošní písní podle mnohých ukazuje zásadní posun, ke kterému v SPD došlo. Letošní klip je podle mnohých velmi podařený.

Jedním videem se podle mnohých podařilo zareagovat hned na čtyři negativní narativy, které se o SPD šíří.

Za prvé jde o tvrzení, že SPD je hnutím jednoho muže a kromě Tomia Okamury nemá žádné osobnosti. Zde vystupuje osobností, v uvozovkách, plná dodávka. V klipu vystupují lidé s významnými profesními úspěchy, které už ani odpůrci nemohou přehlížet. Vystupuje tam bývalý děkan jedné z nejúspěšnějších fakult v zemi, mnohokrát oceněná ekonomka a spisovatelka, tradiční král soutěže preferenčních kroužků, nepřehlédnutelná tvář české advokacie, dva zkušení poslanci a jeden z největších politických talentů mladé generace.

A zazněly i názory, že řada jiných sněmovních stran by měla velký problém naplnit zajímavými a pro voliče atraktivními lidmi alespoň jednu dodávku.

Za druhé jde o tvrzení, že SPD je nositelem „nenávisti“, případně „naštvanou stranou pro naštvané lidi“. Veselý letní styl jde zcela proti těmto fámám. Znalci politického marketingu se shodují, že letní nadšení působí autenticky, nakažlivě a lidsky.

Parta kandidátů vyráží na pláž, společnými silami vytlačí z písku dodávku. Mladší kandidátky sehrají veselou plážovou etudu s nafukovacím míčem a Miroslavem Ševčíkem usazeným v lehátku.

A do toho zní nakažlivé reggae se vzkazem, že SPD „do vašeho kraje přijede“, „ta správný lidi s sebou přivede“ a „nejlepší změny ihned zavede“.

„Natáčení bylo velmi příjemné a ohromně veselé. Přestože jsme slyšeli letní reggae song na místě poprvé, tak se písnička hned uchytila,“ dodává k tomu pro ParlamentníListy.cz předseda Svobodných Libor Vondráček, který na pláži pomůže zachránit dodávku a pak si dopřeje drink.

Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 30829 lidí

Kritika z řad politických oponentů se tak omezila buď na konstatování, že klip je bizár, což může být pro voliče spíše doporučení, anebo na poměrně nechutné útoky. Vrcholem podle mnohých byl příspěvek obrázkového glosátora Seznam Zpráv TMBK, který nepřímo vyjádřil přání předsedu Okamuru přímo na pláži odstřelit.

„Studené letní dny rozpálil na sorosovské scéně letní klip SPD. Mohou se zbláznit. Ale tohle už mi přijde hodně za hranou,“ komentoval to Jan Čížek z SPD. Zejména poté, co si střelci reálně našli slovenského premiéra Fica nebo amerického prezidentského kandidáta Trumpa.

Nemluvě o drobnějších incidentech typu rozbití hlavy popelníkem, kterých třeba v Německu proti kandidátům AfD bylo tolik, že už se o tom ani nepsalo. „Začalo to přesně takto, jak to dělají sorosovské Seznam Zprávy. Vyvoláváním nenávisti proti opozici. Podněcováním k fyzickému napadání jejích členů. Ale pro veřejnost je naopak opozice obviňována z vyvolávání nenávisti,“ poznamenal Jan Čížek.

Tato letní párty u přehrady celkem explicitně vyvrací historky o rozhádané kandidátce, která by se snad mohla rozpadnout ještě do voleb. To zaznívalo v předchozích dnech, zejména kvůli odchodu Jany Turkové, místopředsedkyně PRO.

Odpovědí je letní pohoda, ve které se společně výborně baví Tomio Okamura s Jindřichem Rajchlem a Markétou Šichtařovou.

Samotná píseň drží žánr a v jeho rámci komunikuje to, co SPD a Tomio Okamura dlouhodobě říkají. V textu zní, že země je plná lidí ze zlata a jsou i věci, které nás všechny spojují. Dojde na „normální život“, heslo, se kterým vznikala Trikolora, i na moudro od prarodičů, že Češi se v krizi vždycky dovedou spojit. To malebně ilustruje společná záchrana zapadlého auta, organizovaná rázným Jaroslavem Foldynou.

A za čtvrté to ukazuje, že SPD začíná mít propracovaný marketing, což v minulosti nebývalo samozřejmé. Video má jasný vzkaz a ví, jak jej komunikovat, aby to oslovilo cílové skupiny. V podcastu Insider zaznělo hodnocení „cílený bizár“. Na druhou stranu to ale podle komentátorů ukazuje, že za SPD stojí profesionální zázemí, které je schopno něco takového vytvořit a nevypadá to amatérsky.

I se závěrečným vtipem, vyjádřeným blikajícím heslem „lol“, které se podle očekávání vyvalilo ze sociálních sítí. Schopnost udělat si ze sebe legraci ale v české politice rovněž není obvyklá.

„SPD a reggae? Možná nečekané, ale léto snese všechno – i tanečky pod palmou na českém dvorku,“ komentoval na svém facebookovém profilu video Tomio Okamura, načež popřál „šťastné léto – a na podzim šťastnou volbu“.

„Když bojuješ s tím, že jsi vnímaný kontroverzně a máš vyostřené názory a kampaň na hraně, tak je to vlastně správný krok, říct, že já nejsem jenom ten zlý, a trochu to rozbít,“ soudí komentátor Insider Podcastu Tomáš Jirsa.

Psali jsme: SPD: Fialova vláda se snaží bitcoinovou aféru zamést pod koberec VIDEO Okamura nasadil do kampaně letní hit Všechno na dluh. Nenažraný Brusel. Okamura nenechal nit suchou Vyřadit opozici, zabetonovat se u moci. Už jim zbývají jen Motoristé, podotýká Holec