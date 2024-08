„Kradete zbytečně.“ Drama kolem jablek. Paní toho má dost

„Lidi jsou neskutečný prasata!!! Když už nám kradou ty červený jablka za plotem podél příjezdové cesty na letiště, tak by při tom nemuseli ničit soukromý strom, který nám začal plodit teprve minulý rok…“ rozčílila se na facebookové stránce Kroměřížské drbny den po bouřce majitelka stromu.

„Mimochodem kradete zbytečně, protože tahle jablka dozrávají až v listopadu, i když na to nevypadají…“ dodala majitelka.

Nenechavé ruce zloděje jablek podle ní zlomily větev, když se natahovaly pro jablko. A kvůli tomu musí jabloň přijít o další větev. „Takže bohužel, strom kvůli nenechavcům bude muset přijít o celé rozvětvení až u kmene… zlomená větev je natolik poškozená, že by působila jen problémy a strom by nebyl zdravý…“ popsala majitelka stromu.

Poškozenou větev zatím nechává jen ošetřenou, na podzim ji bude muset odříznout. „Aktuálně je pouze ošetřena, protože se snažím zachránit jablka, která na rozvětvení zůstala… bohužel potřebují dozrát a je jich tam hodně…“ uzavřela majitelka jabloně své trápení se zloději jablek.

V komentářích se pak přiznala, že sama chodila v dětském věku sousedovi na jablka. Ale zdůraznila, že nikdy by nepoškodila strom. „Pravda, taky nejsem svatá a chodila jsem sousedovi přes plot na jablka, na která jsme jako děcka dosáhly… ale počkala jsem si, až budou zralá a hlavně bych kvůli tomu nikdy nepoškodila strom… přece jen, když poškozený strom odejde, jablka už nebudou,“ přiznala nynější majitelka vlastní jabloně.

„Lidi jsou ty největší sv…“ neudržela se Marie Čechlovská. „Zas nějaký chudák nemá na jablka,“ dodala Barbora Kordulová.

Jenže začaly přicházet první pochybnosti. „A je jisté, že to nebyl třeba včerejší vítr?“ zeptal se Pavel Rubíček. Podle majitelky strom přežil i horší počasí, proč by nepřežil i déšť. „Ten strom přežil už horší počasí, než byl včerejší déšť… bohužel tento způsob poškození vznikne tím, že někdo za větev tahal, aby dosáhl na jablka…“ byla si jistá majitelka.

A přišel i odbornější pohled na vylomenou větev. „Teda jako vyučený zahradník nikde tu profesionalitu nevidím. Ten stromek není dobře pěstovaný a z komentářů slyším jen hloupost a osobní frustraci a povýšenost, doporučuji dostudovat,“ zaznělo od Honzy Chrenčíka.

To pro majitelku byla voda na mlýn. „Víte, kritizovat umí každý… ano, vím, že není dokonale ostříhaný… jenže jsou věci, kvůli kterým jsem neměla možnost se nějakou dobu o strom starat (nebudu tady rozebírat proč), tak mi poněkud přerostl… nicméně na podzim mám v plánu to napravit… I přesto… stále platí že strom teprve začal plodit a už se najde někdo, kdo ho kvůli kradenému jablku poškodí… myslím, že to by naštvalo a frustrovalo každého…“ odpověděla ostře majitelka stromu.

Na což se jí od vyučeného zahradníka dostalo odbornějšího pohledu na celou věc. „Ale já nekritizoval, jen mám pocit, že vám nikdo nic nekradl, ale haluz se prostě ulomila, protože byla přerostlá a některou z posledních bouřek nevydržela, není to nic proti vám, jen nesnáším nespravedlnost, protože jste obvinila své okolí, že jsou zloději i když oba víme, co se stalo a proč, přeji vám hodně pěstitelských úspěchů,“ zakončil zahradník svůj výklad.

„Na této konkrétní větvi bylo nějakých 5 jablek, denně chodím kolem a strom vidím, jsou tam daleko více zatížené větve, které by měly podle všeho prasknout… večer před tím, než jsem prasklou větev našla, sice byla bouřka, ale ta nebyla tak silná… ten strom má 8 let (jako 3letý stromek jsem ho sadila) a přežil už daleko horší vítr a déšť…“ napsala majitelka.

„Nezlobte se, ale to jsou opravdu hloupé argumenty,“ nedal si říct Honza Chrenčík.

A na majitelku uhodila Jana Frajtová s odborným výkladem o tom, kdy a jak se prořezává jabloň. „Dávám zapravdu Honzovi Chrenčíkovi. Strom není vůbec správně zapěstován. A jako zkušená zahradnice jistě víte, že jabloně se ŘEŽOU v době, kdy nemají listy a ‚spí‘. Což je v bezmrazých dnech v lednu. Na jaře, tedy půlka března až do půlky dubna, než květy rozkvetou, se strom TVARUJE (především tzv. řez VÝCHOVNÝ u stromků do 5 let), PROŘEZÁVÁ (od 5 let), ZMLAZUJE (1/3 stromu každý rok od 10. roku nebo co tři roky celkově.) KOLEM 10. 6. se dělá tzv. PROBÍRKA plodů (každý chce velká jablka). V létě se dělá LETNÍ řez, tedy vylamování nevhodně narostlých výhonů a také ‚vlků‘. Na podzim se pouze sbírají jablka, uklízí se pod stromy shnilá jablka. Jasně, zlomenou či nalomenou větev vhodně upravíme. Dalo se tomu, myslím zlomení větve, předejít. Stačilo by obsypanou větev podchytnout stojkou do tvaru ‚T‘ nebo jinak zabezpečit. Sama víte o chybě, ale nic jste pro záchranu větví s jablky nepodnikla. Možná to mohlo také být, jak píšete. Krást se nemá. Ničit cizí majetek také ne. Ale napravovat na podzim celý strom, je čin ‚s prominutím‘ amatéra. Cituji vás: ‚Poněkud mi přerostl ... nicméně na podzim mám v plánu to napravit…‘ Nejsem vyučená, přesto vím, co a jak. Asi tak,“ nemazlila se s majitelkou Jana Frajtová.

„Víte co, vy chytráci? Běžte do háje…“ odpověděla na odborný výklad spoluobčanů majitelka. A dodala, že na spadlé větvi nebyla žádná jablka, což podle ní značí, že je ukradl zloděj.