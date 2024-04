„Krok k zavlečení ČR do války na Ukrajině.“ Znepokojení nad návštěvou Fialy a Koudelky v BIS

Politický komentátor Miroslav Korecký se v rozhovoru pro XTV vyjádřil, že se příliš nediví, že se návštěva premiéra Petra Fialy (ODS) v sídle americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) stala zdrojem mnoha spekulací. „U někoho to mohlo vzbuzovat dojem, že si tam jede pro nějaké notičky, to nedělá dobrou tvář této návštěvě. Nedovedu si představit, že by k nám přijel americký prezident a my ho nejprve poslali, ať si popovídá s ředitelem BIS,“ poznačil. Podivil se také, že od Fialy nezaznamenal žádnou reakci na společné zasedání vlád Slovenska a Ukrajiny.

reklama

Anketa Vnímáte Izrael jako spojence České republiky? Ano 23% Ne 72% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 12887 lidí pro pořad Podtrženo, sečteno na XTV podotkl, že ji nemohla kritizovat ani opozice. „To je samozřejmě vždy velký diplomatický úspěch,“ hodnotí.



Kromě setkání s americkým prezidentem Joem Bidenem však došlo i na situace, které dle Koreckého vyvolávají nejen pochvalné reakce. „Některé ty drobnosti z návštěvy, například že jako první míří český premiér v doprovodu šéfů tajných služeb do centrály CIA, vzbuzují jisté dohady, jestli je zrovna tohle dobré aranžmá cesty nejvyššího exekutivního představitele České republiky. U někoho to mohlo vzbuzovat dojem, že si tam jede pro nějaké notičky, to nedělá dobrou tvář této návštěvě. Nedovedu si představit, že by k nám přijel americký prezident a my ho nejprve poslali, ať si popovídá s ředitelem BIS. To je prostě úplně jiná úroveň,“ komentoval Korecký výtky k tomu, že Fiala v sídle americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) s jejím ředitelem Williamem Burnsem mluvil o světové bezpečnostní situaci.



Kritiku za to premiér slyšel například od europoslance SPD Ivana Davida, který se ve vysílání CNN Prima NEWS vyjádřil, že to vnímá, jako krok k „zavlečení Česka do války na Ukrajině“. „Je velice zajímavá skutečnost, že premiéra Fialu do USA doprovázeli představitelé tajných služeb, které se zabývají spíše diverzemi, převraty, podvratnými akcemi. Obávám se, že to je krok směrem k zavlečení České republiky do války na Ukrajině,“ řekl.

Fotogalerie: - Spiknutí

Zatímco dříve se dle něj tajné služby držely v pozadí a snažily se být skryté, aktuálně dle Koreckého šéf Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka vystupuje jako „showman“ a „rád poskytuje rozhovory každému“.



Přijmutí Fialy v Bílém domě podle komentátora souvisí nejen s politikou, ale také s byznysem a měly mít na něj vliv také česko-americké zbrojní kontrakty. Myslí si však, že rezonovat mohlo při přijetí Fialy v rámci rychlého setkání vládní rozhodnutí o vyřazení americké firmy Westinghouse z tendru na dostavbu Dukovan.



Zdali letošní prezidentské volby v USA rozhodnou válku na Ukrajině, Korecký nedokáže predikovat, avšak doplnil, že v případě zvolení amerického exprezidenta Donalda Trumpa šance na konec konfliktu na Ukrajině je. „Trump z mého pohledu, lidsky, nějakým svým založením, je člověk, který víc spěje k nějakým řešením, i když někdy to mohou být řešení velmi překvapivá, kdy se člověk může chytat za hlavu. Ale z hlediska zahraniční politiky se mu za jeho prezidentství nedalo nic vytknout,“ hodnotil Korecký exprezidenta.

Fotogalerie: - Hořící Putin

„Je evidentní, že se za Bidena vedou války a nikdo je neřeší. Nikdo tam nemá iniciativu, aby ty války směřovaly k nějakému ukončení. Trump je ranař – třeba by to na Putina platilo víc,“ hodnotí Korecký.



K válce na Ukrajině se Korecký vyjádřil také v rámci nedávného setkání slovenského premiéra Roberta Fica s předsedou ukrajinské vlády Denysem Šmyhalem, jemuž řekl, že Slovensko chce, aby se našlo mírové východisko, které bude respektovat územní celistvost Ukrajiny a odsoudil ruskou agresi proti napadené zemi. „Možná si naši lidé ani neuvědomují rozsah a rozměr tragédie, které čelíte,“ řekl také Fico ukrajinskému premiérovi.



Korecký na to zmínil, že neví o tom, že by společné jednání slovenské a ukrajinské vlády ve východoslovenských Michalovcích, kde Fico ruskou agresi označil za „hrubé porušení mezinárodního práva“ český premiér Fiala komentoval. Právě český kabinet dříve zrušil mezivládní konzultace se Slovenskem i kvůli rozdílným zahraničněpolitickým názorům.

Fotogalerie: - Vyznamenaný Clinton

Tvrzení Fica, že Rusové nikdy nevrátí Ukrajině anektovaný poloostrov Krym a neodejdou z východoukrajinského Donbasu, pak Korecký okomentoval s připomenutím, že podobně se o Krymu již dříve vyjadřoval bývalý prezident Miloš Zeman. „Když v roce 2017, tuším, Miloš Zeman označil anexi Krymu za ‚fait accompli‘, tedy za nevratnou záležitost, tak byl za to strašlivě kritizován jak doma, tak v zahraničí. Ale co se stalo? Samozřejmě že Putin nevrátil Krym, naopak se vede válka o další území,“ zmínil.

Psali jsme: „Mlčí a mají strach.“ Mocní, co vítali Fialu. Plesl ví, jak na pád vlády „Na co si to hrajeme?! Ruský plyn a ropa se vracejí do EU.“ Zkušený novinář se neudržel Fiala obdržel signál. Od Pavla. A pozitivní není, varuje premiéra komentátor Komentátor setřel klima studenty: Taky jsem v roce 1989 přespával na fakultě. Potřebují dobrodružství

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama