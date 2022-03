„Lezeme do p*delí a měníme je.“ Vyskočil přivezl Ukrajince. Ale nemůže mlčet

Herec Ivan Vyskočil navštívil XTV. Xaverovi popsal své zážitky z převozu ukrajinských uprchlíků, kdy jako jeden z řidičů řídil autobus. Odsoudil také perzekuci Rusů nebo Jarka Nohavici. „To je takový svinstvo, jaký tady vždycky bejvalo,“ vzpomínal na Čechy, kteří za války šli po Židech, po válce po Němcích. A srovnával situaci i s nedávnou historií. „Ono se to dnes neříká, ale humanitární bombardování je úplně stejné svinstvo. Ale nikdo neběhal se srbskejma vlajkama po Václaváku,“ řekl a dodal, že Češi jsou vždycky ti nejvíce snaživí. „Akorát vždycky vyměníme ty prdele, do kterých se leze,“ poznamenal.

Anketa Vážíte si Jaromíra Nohavici? Ano 94% Ne 2% Nezajímá mě 4% hlasovalo: 24903 lidí

Fotografie z cesty

Úřednické záležitosti prý organizoval Středočeský kraj, který už domluvil, že budou převážet volyňské Čechy z Žitomiru, kteří už na místě čekali. „Jenže my jsme přijeli v půl páté ráno a přijeli jsme ve dvě. Protože jsme čekali, než oni je tam všechny propustí,“ přidal další poznámku. Uprchlíky pak nabírali v Maďarsku a na místo se museli dostávat i po polních cestách. Na Ukrajinu vezli i humanitární pomoc, kterou od nich převzali muži, zřejmě od ministerstva vnitra. „Protože nechtěli, abysme je fotili. ‚Nás nesmíte fotit!‘ říkali,“ objasnil Vyskočil, proč si myslí, že šlo o lidi z vnitra. Uprchlíků se nevyptával, ale sdělili mu, že největší problém je právě s celníky, fronta, ve které stáli, se například za hodinu posunula o deset metrů. Při druhé cestě už měla organizace, která přesun organizovala, uprchlíky shromážděné na slovenské straně hranice.

Ovšem Vyskočil se věnoval i jiným tématům. Například potravinové nesoběstačnosti České republiky. Toto téma teď vyplulo napovrch vzhledem k situaci na Ukrajině, ale trvá dle Vyskočila už nějakou dobu a se Zdeňkem Troškou se snaží apelovat, aby s tím vláda něco dělala. Ale současnou vládu obvinil, že má spoustu problémů, ale stále se zatím nejvíc snaží zničit Babiše.

„Začnou podporovat jen soukromé malé zemědělce, těm se dostávají dotace, ty velký podniky zkrouhnou. Což je třeba Agrofert, ale třeba také podnik Zdeňka Jandejska, bývalého šéfa Agrární komory. Ti o tom mluví v číslech, a to je strašný. Jak klesla živočišná výroba, stavy prasat, stavy skotu, tím nejde do půdy hnojivo, tím chcípá hmyz, tím chcípají ptáci, to je všechno propojené a už dlouho bijí na poplach,“ upozornil. Stát se prý neptá, co vlastně dotyčný zemědělec dělá, takže dostane dotaci, i když na pozemku prý jen „seká trávu“. Doplnil, že byl ve Francii a i tam zemědělství dělají velké podniky.

Xaver se ptal, proč ohledně potravinové soběstačnosti nejsou demonstrace a herec si myslí, že ty přijdou. „Až najednou zjistí, že není tohle a tohle, tak ono to přijde samo. Ale my bychom rádi říkali – dělejte s tím něco – ještě dřív, než přijdou ty demonstrace,“ dodal. Také se zasazoval, aby v řetězcích bylo zákonem 54 % českých potravin, což by podle něho pomohlo českým zemědělcům a není prý pravda, že by to potraviny zdražilo. „Jak mohou být dražší, když vepřové se vozí ze Španělska? To už samo o sobě se prodraží. A Green Deal, ten musí trpět jak zvíře, protože všechno jde náklaďáky,“ argumentoval. Dodal, že pro určení poměru českých potravin v řetězcích bylo dříve ANO, ale pak Babiš „cuknul“, což mu Vyskočil zazlívá. „To už byla cesta, jak to zemědělství zdvihnout, protože když něco pěstuješ a nemáš na to odbyt, tak k čemu ti to je?“ ptal se řečnicky.

Do třetice se pak věnoval perzekuci spojené s válkou, například zrušení představení Čajkovského nebo koncertů Jarka Nohavici či dokonce šikany Rusů nebo lidí s ruským příjmením. „To je takový svinstvo, jaký tady vždycky bejvalo,“ mínil Vyskočil a vzpomínal na maminku, která mu vyprávěla, jak za války byli v Česku židobijci, kteří například vyhodili Židovku z tramvaje. A po květnu 1945 se z nich stali největší němcobijci. „To byli tihleti lidi. A tihle lidi jsou dnes úplně stejní,“ míní.

Přihlásil se na univerzitu třetího věku a jednou zahlédl auto s ruskou poznávací značkou, z něho vystoupila studentka. A na zrcátku byla ukrajinská vlajka, na kapotě také. „Chudinka holka, já si umím představit, jak jí doma táta říká, prosím tě, dej si tam tu ukrajinskou vlajku, než ti propíchaj gumy a někdo ti dá přes hubu. To je prostě něco tak špatnýho a hnusnýho,“ odsoudil toto chování.

Už také slyšel jednoho novináře, jak si stěžoval, že někde hrají Kaťušu, protože se mimo jiné jedná i o druhoválečný raketomet. „Jak může novinář říct takovouhle kravinu?“ ptal se a dodal, že podezírá novináře, že proti Puškinově medaili u Nohavici brojí, protože si myslí, že „Puškin“ je od slova „puška“. Vracet medaili by Nohavica prý neměl. Že se vrací komunistické praktiky, je podle něho smutné.

Věnoval se i cenzuře spojené s vypínáním webů. Argumentoval, že žádná definice dezinformací není a weby navíc vypnul „klub zahradníků“, jak nazval málo známého správce domén. „To se přece nemůže. To by mohli vypnout Českou televizi taky,“ řekl Vyskočil a shodl se s Xaverem, že situace směřuje k tomu, že lidé budou potajmu poslouchat nějakou obdobu „Hlasu Ameriky“. Co se týče souzení lidí za schvalování invaze, tak Vyskočil poznamenal, že Igor Stříž opsal protektorátní zákon o schvalování atentátu na Heydricha, jen vynechal pasáž „bude zastřelen i s celou rodinou“.

Válku Vyskočil odsuzuje. Ale výhrady má. „Ono se to dnes neříká, ale humanitární bombardování je úplně stejné svinstvo. Ale nikdo neběhal se srbskejma vlajkama po Václaváku. Nikdo. Ani tam Holubová neplakala. Až teď,“ srovnal a dodal, že byl v Německu i v Maďarsku a ani v jedné zemi se ukrajinskými vlajkami nemává a nevyvěšují se. A dokonce ani na Slovensku. „To jen my takhle blbnem. Nevím, proč vždycky musíme být ty nej, nej, nej. Akorát vždycky vyměníme ty prdele, do kterých se leze,“ smál se.

