„Lhář. Špatný lhář. Takže...“ Rajchl dává povel. Jde o Rakušana

„Ale pozvěte mu tam oponenta, který na té akci byl. Který mu do očí může říct, že je lhář (myšlen Vít Rakušan – pozn. red.) a že je špatný lhář,“ nabádal CNN Prima News a zopakoval, že jejich akci probírají na televizní stanici už podruhé. „Když o nás mluvíte, tak nás pozvěte,“ žádal a naopak se vymezil proti tomu, aby o akci mluvili lidé, kteří u ní vůbec nebyli. „A jeden je ještě zaujatý, protože mu teče do bot,“ podotkl a dodal, že v „normální zemi“ by po tomto zákroku byl ministr vnitra dávno pryč.

Spojování událostí před muzeem s demonstrací označil Rajchl za demagogii. I v policejních spisech je prý jasně napsáno, že za muzeum a strhávání vlajky je zodpovědný Slávek Popelka. „Pan Rakušan to spojil naschvál, aby nemusel hovořit o tom, co padlo na té akci,“ obvinil ministra a opět peskoval média, že mu nedala prostor hovořit s Rakušanem z očí do očí. „Já bych se toho nebál ani na minutu. To on by tam nepřišel do toho studia. Vsaďte se, že on by se vymluvil a řekl, že s námi se nebude bavit, protože my jsme nějací proruští štváči a podobně,“ vzkázal.

Se smíchem poznamenal, že mu z jedné strany nadávají, že je proruský, a z druhé, že je protiruský. Z toho usuzuje, že svou práci zřejmě dělá dobře a je pročeský. A smál se i výrazu „dezinformační video“, protože video nebylo žádným způsobem upraveno. „To, co se reálně stalo, je dezinformace?“ ptal se. A dodal, že mlácení Karla Kočího je zdokumentovaný fakt, dotyčného bili policisté pěstmi a pak ho ani nezajistili.

Protestoval také proti tomu, že by na demonstraci nezaznělo žádné řešení. Namítl, že jednak zaznělo, ale je také napsané na jejich stránkách. „Můžete si to tam přečíst, pane Rakušane, každý den to tam visí, posílali jsme vám to v dopisu, vy jste se na něj neobtěžovali reagovat,“ upozorňoval ministra, kterého obvinil, že si spolu s dalšími členy vlády myslí, že jsou šlechta, která si s Českem může dělat, co chce. „To nemůžeme nadále dopustit,“ řekl Rajchl.

Peskoval Rakušana a vládu za to, že i po sedmnácti měsících vládnutí se vymlouvá na předchozí vládu. Kdyby toto dělali v soukromé sféře, tak už by byli vyraženi, míní předseda PRO.

A obvinil vládu, že umí škrtat jen výdaje pro občany, ale výdaje na zbrojení a úředníky ne. „Vy škrtáte to, co máte dát lidem, to je na tom to úplně nejhorší. Rvete peníze do toho železa, tak abyste měli ty lukrativní zakázky zbrojařských lobby,“ pravil a doplnil, že deset BVP bude Česku úplně k ničemu. Do Rakušana se pustil i za to, že se chlubil zvýšením důchodů. Rajchl poznamenal, že důvodem je extrémně vysoká inflace a že je to jako chlubit se, že snížili spotřebu plynu tím, že se zavřela „půlka továren“. A doporučil poslankyni Vildumetzové z ANO, aby příště proti Rakušanovi smečovala.

