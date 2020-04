„Lidé mi posílají červené svetry,“ baví se Hamáček. Už ví, která omezení by mohla brzy zmizet

Ministr vnitra a šéf krizového štábu ČSSD Jan Hamáček (ČSSD) v rozhovoru pro iDNES.cz hovořil o zpětném rozvolňování protikoronavirových opatření. „Jako první se může uvolnit zákaz Čechů pro lety do zahraničí,“ myslí si vicepremiér. Sám si nedokáže představit „držet zarouškovaný národ do podzimu“, to by se prý epidemie musela vymknout z kontroly. Prozradil, že od lidí mu teď chodí balíky červených svetrů.

Poté už se přesunul k tématu cestovního ruchu; zákaz letů do zahraničí by se měl uvolnit jako první, predikuje Hamáček. „Dokážu si představit, že jako první přijde na řadu uvolnění zákazu leteckého cestování do ciziny. Minimálně v tom, že bychom otevřeli ruzyňské letiště a umožnili lidem cestovat ven,“ uvedl; po jejich návratu domů by však museli jít do dvoutýdenní karantény.

Pomohlo by to hodně obchodníkům, kteří potřebují zařizovat kontrakty, ale také občanům, kteří by rádi vycestovali do zahraničí za svými blízkými. Týkalo by se to však pouze letecké přepravy, kde je možné lidi evidovat.

Až pak by mohlo přijít na řadu otevírání malých obchodů. „To je s velkým otazníkem, musíme být opatrní. Jsem raději opatrný na sliby, které bych nedodržel,“ poukázal na situaci z Asie, kde koronavirus opět překvapil.

Odmítá, že by uzavřením hranic dělal naschvály, otevřou se, až bude bezpečno i v ostatních státech kolem nás. „Přece nemůžeme z rozmaru hibernovat naši republiku. Jakmile to půjde, opatření zrušíme, ale ještě nám dejte čas,“ prosí Hamáček.

Nepřípadá podle něj v úvahu, že by se hranice úplně otevřely až za dva roky, jak původně uváděl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. „V hypotetické situaci, že to Česká republika zvládne, situace se tu zlepší a my začneme uvolňovat opatření, může virus ještě v některých okolních zemích řádit. Pak bychom otevřením znehodnotili veškeré naše úsilí,“ dodává.

Odhaduje, že „roušky odložíme ještě letos“. „Věřím, že bude fungovat chytrá karanténa, že se naše opatření projeví poměrně rychle. Držet zarouškovaný národ do podzimu, to si představit nedokážu. To by se epidemie musela vymknout z kontroly,“ dodal ministr vnitra Jan Hamáček.

