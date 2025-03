„Lidé nejsou ovce! Potřebujeme právo veta, jako mají Švýcaři,“ říká Vondráček

„Lidé nejsou jen voliči jednou za čtyři roky. Mají právo říct STOP, když politici přestřelí. A to se děje každý den,“ říká Libor Vondráček. Předseda Svobodných se ostře vymezuje vůči vládě premiéra Petra Fialy. Podle něj kabinet nejenže nedodržel své předvolební sliby, ale navíc jedná způsobem, který veřejnost vnímá jako netransparentní.

„Nejenže Petr Fiala nesplnil předvolební sliby – on je přímo pošlapal. Vláda zvyšuje daně, zatajuje skutečný stav veřejných financí a místo odmítnutí zákazu aut na benzin a naftu, ho schválila. Dělá zahraniční politiku podle not Bruselu a na české občany kašle,“ uvádí Libor Vondráček.

Znepokojení podle něj panuje i nad způsobem, jakým jsou prosazovány zákony, často bez veřejné debaty nebo v tzv. přílepcích. „Tohle není demokracie, to je arogance moci. A proto potřebujeme nástroj, který politiky zastaví – všelidové veto,“ dodává.

Všelidové veto – tedy možnost občanů zamítnout schválený zákon v referendu – mají Svobodní ve svém programu již od svého vzniku, tedy od roku 2009. Podle Vondráčka se k tématu nyní vracejí s větší razancí v souvislosti s blížícími se sněmovními volbami.

„Ta myšlenka uzrála. Lidé jsou frustrovaní, a právem. Vnímají, že politika se jim vzdálila. Chtějí zpátky kontrolu. A my říkáme – pojďme to vrátit do jejich rukou. Inspirujme se Švýcarskem. Tam to funguje desítky let, občané mají právo zvrátit jakékoliv rozhodnutí parlamentu, když s ním nesouhlasí. Proč bychom to nemohli mít i my?“ říká Libor Vondráček.

Všelidové veto se dostalo do veřejného prostoru i díky velké předvolební debatě na XTV, kde Svobodní oznámili, že do voleb půjdou na kandidátce SPD společně s Trikolorou a s hnutím PRO. Vondráček věří, že právě v této alianci mohou najít dostatečnou politickou sílu pro prosazení zásadních změn.

„Politici se bojí odpovědnosti. My jim ji vrátíme. Veto je zbraň, kterou můžeme mírově vybojovat zpět kontrolu nad naším státem. Už žádné zákony proti vůli lidí, už žádné eurozákulisní divadlo,“ uvádí.

Vondráček: Demokracie bez svobody je nebezpečná

Předseda Svobodných často používá výrok přisuzovaný Benjaminu Franklinovi, aby ilustroval svůj postoj k rozdílu mezi demokracií a svobodou. „Demokracie je, když dva vlci a jedno jehně hlasují, co bude k večeři. Svoboda je, když dobře ozbrojené jehně odmítá hlasovat. To přesně vystihuje naši situaci. Nechceme být jen poslušní občané, kteří sledují rozhodnutí shora. Chceme být aktivní součástí procesu a mít možnost říct NE.“

Podle průzkumů a nálad ve společnosti lidé volají po vyšší kontrole politiků, větší transparentnosti a možnosti ovlivnit směřování země i mimo standardní volební cyklus. Vondráček tvrdí, že právě švýcarský model by mohl být odpovědí.

„Politika se odtrhla od lidí. Všelidové veto není radikalismus, je to pojistka. V každé dobře fungující demokracii by měl mít občan možnost říct, že nesouhlasí. Dnes to neumíme – a proto se lidé cítí bezmocní,“ uzavírá Libor Vondráček.