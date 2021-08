„Lstiví Afghánci, prodejní. Nezcivilizovali jsme je tam, vezmeme si je k nám?“ A začal křik. A pak odveta

reklama

Anketa Důvěřujete Aleně Schillerové? Ano 78% Ne 19% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 740 lidí Podle něho totiž pád afghánské vlády pro ČR nic významného neznamená a jedná se o psychologický šok z „pádu dekorace, o které jsme si mysleli, že je mnohem pevnější, když už byla tak strašně drahá“. Překvapuje ho také, že si zatím nikdo, ani v Česku, neposypal hlavu popelem, žádný vysoce postavený politik, voják či analytik, kteří tvrdili, že u Kábulu se bojuje za Prahu. „Nevím, jestli teď už padla Praha,“ prohodil žertovně. Podle něho je třeba si říci, že jsme prohráli, a zanalyzovat proč jsme prohráli a zajistit, aby se to neopakovalo.

Padl dotaz na práci tajných služeb, které dle tvrzení politiků nejdříve předpokládaly, že se afghánská vláda udrží měsíce nebo i roky, ale pak se ukázalo, že se jedná o otázku dní. Petr Pelikán poznamenal, že by tajné služby nepřeceňoval a připomenul minulá selhání. Nevyloučil, že situace mohla být jasná terénním pracovníkům, ale výš se to podle něj nedostalo. „Tajné služby mají kanály, že když chceme nechat uniknout zprávu, že ve Vrběticích operuje ruská rozvědka, tak to uniknout necháme,“ pravil.

Zavzpomínal na arabské jaro, které také západní tajné služby zasáhlo nepřipravené. Tajné služby se totiž dle Pelikána stýkají jen s úzkou skupinou lidí a pomíjejí jednak ulici, ale také venkov. To samé se podle něj stalo v Íránu před islámskou revolucí. „Kdyby o té íránské ulici měli alespoň trochu šajna, tak v okamžiku, kdy by první student přelézal zeď vyslanectví, tak tam poslední člen ostrahy vyslanectví stál nad hořící hromadou dokumentů a mával jim ze stupátka helikoptéry,“ odhadoval.

A rýpl si znovu do politiků, kteří ještě relativně nedávno vedli „silácké řeči“ o podpoře Afghánistánu, že by něco měli říci i teď. Vyvracel argument, že by Afghánistán byl dobrý k tomu, že jsme ukázali loajalitu ke svým spojencům, tedy hlavně k USA. Podle něho, když si spojenec vymyslí „úplnou hovadinu“, tak podporovat ho je znakem vazalství a podřízenosti.

Psali jsme: Babišův poradce pro migraci má jasno: Příchod afghánských imigrantů bude znamenat jen problémy a výdaje

Afghánské ženy? Úplně jinak. Jsem xenofob. Arabista Pelikán má potíže, ale řekl, jak to je

Moderátor zmínil, že Tálibán prošel jistou obrodou svého obrazu, tedy má mluvčího na twitteru atd. Pelikán mínil, že to je ukázka západní sebestřednosti, myslet si, že je to kvůli nám. „Já si nemyslím, že tálibům až tak moc záleží na tom, jak budou vypadat v očích Evropské unie, myslím, že jim záleží na tom, jak se na ně budou dívat Pákistánci, Katařani, Indové, Číňani, tam spíše bych sledoval, jak se budou vůči nim prezentovat.“

Kromě toho, pokud jde o demokracii, tak řekl, že Afghánistán je svázán pokrevními svazky, tedy nějaké volení podle programu v podstatě nepřichází v úvahu. Navíc jsou podle něj Evropané příliš pečliví, pokud jde o detaily, například dovršení osmnácti let. „Ježíšmarjá, on neví, jestli je mu 16 nebo 22,“ popsal afghánskou mentalitu a dodal, že právě to mělo být vzato v potaz, když už se někdo snažil aplikovat západní model.

Zmíněna byla i Čína, u které se očekává, že se bude v Afghánistánu angažovat a bude v něm těžit nerostné bohatství. „Vlastně proč ne. My jsme se snažili dělat provinční rekonstrukční týmy a mysleli jsme si, že když jim tam postavíme školičku a družstevní vyzrňovačku makových hlavic, tak oni nám budou vděčni a začnou se demokratizovat. Tak prostě ti Číňani s nima dělaj obchody. Protože lstiví Afghánci jsou prodejní. Tam není nějaká stopa vděčnosti. Ne, oni dnes udělají ten obchod, ale zítra se s vámi klidně budou vraždit. Anebo se s vámi dnes budou vraždit, ale zítra s vámi udělají ten obchod, prostě proto, že jediné trvalé přátelské vztahy jsou pokrevní vazby,“ neměl proti angažmá Číny námitek Petr Pelikán.

Doufá, že se válka v Afghánistánu projeví na přístupu k migraci. „V tom smyslu rozumného pojetí demokracie a lidských práv. Protože to jsou titíž lidé, které jsme se marně snažili civilizovat někde jinde, tak není důvod se domnívat, že je tak snadno budemem civilizovat po příchodu k nám,“ vysvětlil.

Ke slovům Petra Pelikána měla ironickou poznámku novinářka původem z Afghánistánu, Fatima Rahimi, jejíž rodina odešla z Afghánistánu v roce 2000, právě prý kvůli útlaku ze strany Tálibánu. „Jen jsem vám chtěla říct, že jsem hodně vděčná (úplně za všechno), a slibuju, že s vámi zítra žádný obchod neudělám,“ reagovala na slova o úplatnosti Afghánců.

Jen jsem vám chtěla říct, že jsem hodně vděčná (úplně za všechno), a slibuju, že s vámi zítra žádný obchod neudělám. pic.twitter.com/hSWddYJDon — Fatima Rahimi (@RahimiFati) August 29, 2021

A do Pelikána a Jirsy se pustil radní Prahy 3 za Zelené, Matěj Michalk Žaloudek. Vadilo mu, že si prý Insider zve do studia „nepokryté xenofoby“ a pak ještě jejich výroky propaguje. „Je skutečně skandální si pozvat jednoho z nejlepších českých orientalistů, který žil pár let v Afghánistánu, je muslim a ještě ke všemu premiérův poradce,“ vysmál se politikovi Zelených šéfredaktor Info.cz, Michal Půr.

„Ne, není skandální pozvat si člověka, co žil v Afghánistánu a je muslim. Je skandální normalizovat xenofobní výroky (ať už to přesně takto myslel nebo jste to vytrhli z kontextu) a ještě se ohánět tím, že je to vyjádřením odbornosti. Aspoň tedy v liberálních demokraciích to skandální bývá,“ rozčiloval se Žaloudek.

Připadá vám @InsiderCz, normální zvát si do podcastu nepokrytý xenofoby* a ještě z těch výroků dělat grafiku?



(* Všichni pochybovači nechť si udělají klasický test nahrazením prvního slova slovem Židi.) https://t.co/APwLHcRsQH — Matěj Michalk Žaloudek ?? (@ZaloudekMatej) August 29, 2021

Ne, není skandální pozvat si člověka, co žil v Afgh. a je muslim. Je skandální normalizovat xenofobní výroky (ať už to přesně takto myslel nebo jste to vytrhli z kontextu) a ještě se ohánět tím, že je to vyjádřením odbornosti.

Aspoň tedy v liber. demokraciích to skandální bývá. — Matěj Michalk Žaloudek ?? (@ZaloudekMatej) August 29, 2021

„Prosím vás, poslechněte si ten Insider nejdřív. Potkali se tam dva lidé, kteří o Afghánistánu vědí hodně, za poslední dva týdny byli skoro ve všech médiích (často spolu) a jestli máte chuť si zacancellovat, tak prosím ne s námi. Za svoje výroky nese každý svou odpovědnost,“ vzkázal komunálnímu politikovi Zelených moderátor Tomáš Jirsa.

Prosím vás, poslechněte si ten @InsiderCz nejdřív. Potkali se tam dva lidé, kteří o Afghánistánu vědí hodně, za poslední dva týdny byli skoro ve všech médiích (často spolu) a jestli máte chuť si zacancellovat, tak prosím ne s námi. Za svoje výroky nese každý svou odpovědnost. https://t.co/noasc0Ault — Tomáš Jirsa (@tomasjirsa) August 29, 2021

Psali jsme: I Tálibán se jich bojí: Masakrovali, nic se nedělo. Až teď, když naštvali USA Hrozba?! Babišova msta Fialovi: Udal, co prý ukradli Černý Somálec vydáván za Afghánce. Budou se k nám snažit dostat každého... Petr Hampl má obavy z jistých lidí v Česku Biden hrozí. Odvetný útok za útok v Kábulu prý nebyl poslední. Co na to Tálibán?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.