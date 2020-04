,,Lžou vám. Není to jen tak." Ivan Langer u Soukupa šokoval občany, pokud jdeo virus

Ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup si do svého studia pozval bývalého ministra vnitra Ivana Langera. Který pak ve studiu nenechal nit suchou na Andreji Babišovi. Vyčetl mu, že zřídil pozdě krizový štáb, že lže a uráží lidi, že obchoduje se strachem a že chce znárodňovat firmy a zničit živnostníky. V Topolánkově vládě by se prý pečlivě vážilo mezi svobodou a veřejným zájmem, kdyby přišla takováto krize. A stát by podle něho měl živnostníkům poslat 50 tisíc korun sám, bez toho, aby se o ně hlásili.

Langer prohlásil už na začátku restriktivních opatření vlády, že žijeme v období největšího omezení občanských práv a svobod za posledních 52 let, a v Duelu Jaromíra Soukupa to znovu zopakoval. Dodal, že jako zastánce svobody chování a osobní odpovědnosti to prožívá velice citlivě. „Trochu mě mrzí, jak s našimi právy, s naší svobodou nakládá vláda na jedné straně, a na straně druhé, jak moc našich spoluobčanů se tomu poddává, oddává a nevzdoruje,“ řekl bývalý ministr. Anketa Chcete, aby byl Andrej Babiš předsedou vlády i po volbách v roce 2021? Ano 87% Ne 13% hlasovalo: 969 lidí

Soukup se pak zeptal, jaký má Langer názor na promoření či nepromoření. A Langer poznamenal, že to je právě ukázka nekompetentnosti, resp. nejednotnosti komunikace vlády. Uznal, že se daří zpomalit rozšiřování viru, ale poznamenal, že si myslí, že se dalo postupovat jinak.

„První fatální chyba byla pozdní aktivace Ústředního krizového štábu, které předcházela mediální exhibice pana premiéra s mesiášským syndromem, který měl představu, že nás on sám svým zaklínáním zachrání. Druhá fatální chyba byla z pozice ministra zdravotnictví, kdy centralizoval nákup zdravotnických pomůcek, a tím úplně zlikvidoval zdravotnický trh, a ukázalo se, že ti, kdo pracují s nejrizikovějšími skupinami, by měli být chráněni, tak neměli v těch prvních dnech dostatečnou ochranu. A z toho vznikají ta dramatická plošná opatření.

Správné řešení by podle mě mělo být: jasná definice rizikových skupin, senioři, kardiovaskulární nemoci, onkologická onemocnění, respirační onemocnění, autoimunitní. A ve druhé skupině jsou zdravotníci, kteří s nimi pracují. K čemu je nám omezení návštěv v domovech seniorů, když je tam personál bez ochranných prostředků?“ kritizoval doktor Langer.

Podle něho bylo pozdní zřízení štábu hlavní problém. „Ta mediální exhibice pana premiéra a jeho doslova a do písmene lhaní a urážení lidí, kteří měli jiný názor,“ vytkl dále Babišovi a přidal možnost, že postup v kritických prvních dvou týdnech nás může v budoucnu mrzet.

Naopak Langer ocenil, jak se český národ zaktivizoval a začal šít roušky, o čemž prý bude vyprávět vnoučatům, jak v době nanotechnologií a 5G sítí šili roušky z kapesníků. Soukup ale poznamenal, že lidem nikdo neřekl, že jen rouškami se virus porazit nedá, a zeptal se Langera, zda takto někdo lidi nemanipuloval. „Nepochybně. Jestli já jsem z něčeho velmi neklidný, tak je to ten obchod se strachem,“ prohlásil bývalý ministr s tím, že na pozadí strachu zuří boj o peníze a o moc. Tato krize prý v geopolitice přepíše rozdělení moci a vlivu.

Soukup s Langerem také našli společnou řeč, když přirovnávali současnou dobu k období před listopadem 1989. Moderátor tvrdil, že už se také začíná vytvářet rozdělení na „my a oni“, což některým politikům prý vyhovuje. Dle Langera to vyhovuje těm, kdo jsou posedlí mocí, a také manipulátorům. „To je věc, které já se bojím víc než samotného onemocnění. Protože my, i když na to nevypadáme, tak jsme přeci jen staršího věku a my si pamatujeme jednotku dočasnosti,“ řekl bývalý ministr vnitra a vyslovil obavu, že některá opatření a změny nebudou zrušeny ani po odeznění krize.

Kdyby tato krize nastala v době vlády, ve které Langer působil, tak by se prý velmi pečlivě zvažoval a vyvažoval veřejný zájem a svoboda jednotlivce a podnikání. „Protože nemůže existovat moc bez odpovědnosti,“ mínil bývalý ministr a dodal: „To, co vidím, že se děje s živnostníky a drobnými podnikateli, už podle mne není jen otázka nekompetentnosti a hlouposti ministryně financí a dalších, ale téměř to ve mně vzbuzuje podezření, že to je úmysl.“

Kritizoval vládu za její prohlášení, že se nebude platit nájem, že se zastropují úroky a že stát vstoupí do firem. „To jsou přeci věci, které by každého z nás měly velmi varovat a říci si: toto není kompetentní rozhodování,“ pravil Langer. Stát podle něho ví, kdo podává daňové přiznání, je to prý asi milion lidí takže by živnostníkům měl zaslat 50 tisíc korun bez žádání.

„Proto já mluvím o třídním boji 2020. To už nemůže být nekompetentnost, to musí být vědomý úmysl,“ obvinil exministr vládu, že má na živnostníky spadeno, protože oligarchové, socialisté a komunisté podle něho nenávidí nezávislé lidi. A ti podle Langera potřebují příslovečnou první pomoc, aby pak mohla přijít terapie. „To není nekompetentnost, to není blbost paní ministryně, ale to je prostě úmysl jednou pro vždy se vypořádat tady s touto skupinou lidí, udělat z nich anonymní dav, poslat je do továren, nejlépe do Agrofertu,“ osočil vládu vedenou Andrejem Babišem. Dle Langera v Čechách dojde k největšímu přesunu majetku do rukou velkých hráčů za posledních 30 let.

Další věc, která Langerovi vadí, je, že Babiš údajně promrhal možnost vytvořit nějaký společenský a politický konsenzus a ve Sněmovně vše protlačí hlasy komunistů a sociálních demokratů. Což povede k dalšímu rozdělení společnosti.

Kromě toho také Langer komentoval povinnost nosit roušky. Nosit je v uzavřených prostorách dle něho smysl dává. „Ale jdete-li po ulici, jdete-li v přírodě, jdete-li lesem, tak já je vidím, já začnu tu roušku za chvíli nenávidět a začnu ji vnímat jako symbol zneužití strachu lidí,“ prohlásil. A souhlasil se Soukupem, že pokud by lidé chtěli roušky používat opravdu vážně, tak by je museli sundávat podle návodu a pak je zlikvidovat jako infekční odpad, takže jsou v mnoha ohledech symbolické.

