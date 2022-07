„Mají zbraně a Sorose.“ Migrace ožívá. Maďarsko ostře k EU

reklama

Na situaci Maďarska poukázal jeho ministr zahraničí Péter Szijjártó v nedělním rozhovoru pro veřejnoprávní rozhlas Kossuth Radio a jeho slova publikoval také server hungarytoday.hu.



Szijjártó v rádiu vysvětloval, že mezi uprchlíky a migranty panují značné rozdíly. Poukázal, že zatímco uprchlíci, kterých do Maďarska přichází 12 až 13 tisíc denně, „při útěku před válkou nemohou jít jinam než do sousední země“, migranti nemají na překročení maďarské hranice právo, protože již předtím překročili hranice několika bezpečných zemí.

Ilegální migranti, kteří se přes Srbsko a Maďarsko snaží dostat dále do Evropy, tak podle Szijjárta budou zastaveni a Maďarsko bude udržovat přísné hraniční kontroly.



Maďarsko dává jasně najevo, že zatímco se bude bránit pokusům o ilegální překročení hranice migranty, uprchlíkům z Ukrajiny bude i nadále pomáhat a všechny lidi, kteří prchají před ruskými raketami, přijme. Svědčí o tom například fakt, že jen za neděli Maďaři přijali až 12 tisíc uprchlíků, přicházejících na východě země přímo z Ukrajiny či přes rumunskou hranici. 117 uprchlíků, z nichž 71 bylo dětí, přijelo také vlakem do maďarské metropole Budapešti, kde se jich ujala tamní policie. Země, která nemá ani deset milionů obyvatel, již pomohla najít úkryt pro celkem více než 820.000 lidí prchajících před válkou.



Maďarské pomoci si velmi cení také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, jenž maďarské poskytnutí azylu ukrajinským uprchlíkům v době války vyzdvihl také při nedávném jednání s maďarským ministerským předsedou Viktorem Orbánem. Oba politici si při společném rozhovoru ujasnili předchozí neshody, načež Orbán Zelenského ujistil, že jeho země podporuje plnou suverenitu Ukrajiny, že Maďaři vědí, že je v tomto konfliktu útočníkem Rusko a jeho země také podporuje budoucnost Ukrajiny v rámci Evropské unie – byť se netají, že to bude ještě dosti složitá cesta.

Szijjártó více o migrační krizi na jižní hranici země hovořil v pondělí po setkání se svým srbským protějškem Nikolou Selakovičem v srbské Subotici. Migrační tlak na jižní hranici státu podle něj dosáhl „nové úrovně nebezpečí“ a migranti jsou prý „stále agresivnější a násilnější“. „Mají zbraně a používají je,“ upozornil rovněž podle hungarytoday.hu.

Počty ilegálních migrantů jsou skutečně vysoké. „Na naší jižní hranici bylo dosud zastaveno více než 110.000 nelegálních migrantů,“ zmínil Szijjártó a opět upozornil, že u těchto osob nejde o otázku lidských práv.



Došlo prý již i na střelbu. „Chtěl bych jasně říci, že tito lidé, kteří v Srbsku napadají naši policii a chovají se agresivně a střílejí ze zbraní, nemají vůbec žádné právo vstoupit na území Maďarska,“ prohlásil.

Míní, že podpora ilegální migrace z určitých míst musí okamžitě skončit. „Brusel a nevládní organizace napojené na George Sorose by měly přestat podporovat migranty a organizovat migraci,“ zaznělo od ministra s tím, že zatímco Maďarsko plní svou povinnost vpouštět a pomáhat lidem prchajícím před válkou na východě země a zastavovat nelegální migranty na jihu, Brusel zadržuje finance, které Maďarsku dluží. Jde tak prý o pokus o „politické vydírání“.



Evropská unie přiškrtila toky financí Maďarsku, jelikož podle Evropské komise země „nedodržuje principy právního státu“. Výtky Bruselu nadále zaznívají na údajné maďarské nedodržování práv sexuálních menšin či nezávislosti médií a justice.



„Žádáme Brusel a nevládní organizace napojené na Sorose, aby nepodporovaly migranty, aby je nepodporovaly v páchání trestné činnosti a v porušování suverenity zemí, jako je Srbsko a Maďarsko,“ opakoval Szijjártó. Podle něj jsou za spáchané činy migrantů a za ztráty na životech zodpovědní ti, kteří migranty k příchodu do Srbska a Maďarska povzbuzují.

Pro Kossuth Rádió ministr uvedl, že by se NATO kromě ruské hrozby na východě mělo nyní připravit i na nebezpečí z jihu, kde dle něho roste hrozba terorismu a na stole je také výzva v podobě „bezprecedentní“ migrační vlny v případě, pokud ve světě vznikne v důsledku ruského útoku na Ukrajinu hladomor. Ten hrozí zejména kvůli zadrhnutému vyjednávání mezi Moskvou a Kyjevem a tedy i nevyřešení otázky obnovení dodávek obilí z Ukrajiny. Jejímu vyřešení stále brání pokračující okupace ukrajinských přístavů Ruskem, kde je obilí uskladněno. Moskva hrozbu světového hladomoru zneužívá jako zbraň při vyjednávání a v minulosti tak nabídla, že „ochrání“ miliony lidí před hladomorem pouze tehdy, pokud dojde na úplné zrušení sankcí na ruský export.



Szijjártó v tomto světle považuje za důležité posílit NATO v Evropě a proto chce výdaje na obranu Maďarska v příštím roce zvýšit na 2 % HDP země.



Za moudré rozhodnutí považuje odmítání tohoto obranného paktu zapojit se do války na Ukrajině vojensky a tedy i to, že NATO nedodává Ukrajině zbraně. „Naštěstí převládá postoj, že je třeba udělat vše pro to, aby nedošlo k přímému konfliktu mezi NATO a Ruskem,“ uzavřel Szijjártó.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

