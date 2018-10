„Mám k nim vztah, hezké místo k životu.“„15 let jsem tam žil,“ Stuchlík a Nacher se předháněli, kdo zná sídliště lépe a jejich plán pro ty v Praze? Možná se budete divit

Dvojice lídrů kandidátky hnutí ANO do podzimních voleb na pražský magistrát, Petr Stuchlík a Patrik Nacher, představila plán co s Prahou a s jejími sídlišti. Jak Stuchlík uvedl již dříve, většina obyvatel Prahy žije na sídlištích (v rámci ČR je to až třetina všech obyvatel) a je třeba myslet i na jejich problémy nejenom na problémy Pražanů žijících v rámci širšího centra hlavního města.

V rámci své poslední tiskové konference před víkendovými volbami kandidát na primátora Stuchlík představil vizi pro pražská sídliště. Podle pražského lídra ANO se nesmí na sídliště zapomínat. „Více než čtyřicet procent Pražanů, každý druhý Pražan bydlí na sídlišti,“ sdělil Stuchlík na tiskové konferenci. „Nesmíme zapomenout na to, co nejvíce ovlivňuje život Pražanů a to je nejbližší okolí a sídliště,“ uvedl Stuchlík, který se na sídlišti narodil. „Mám k nim určitý vztah, je to hezké místo k životu, ale často zanedbané a nedovybavené infrastrukturou,“ uvedl.Podle Stuchlíka nechce ANO sídliště zahušťovat a stavět v nich další domy. Hodlá nicméně usilovat o rozšiřování infrastruktury a občanské vybavenosti na sídlištích.

Babišův kandidát na pražského primátora zmínil například revitalizaci vnitrobloků, přičemž předvedl pilotní projekt na Praze 14, Vybíralka na Černém mostě, který se již začíná stavět. „Jsme schopni jako magistrát ve spolupráci s městskými částmi zafinancovat revitalizaci pětatřiceti vnitrobloků ročně,“ vysvětlil. Kromě toho zmínil Stuchlík i problém parkování a představil projekt na Praze 9, podzemní parkovací místa.

Vazbou na sídliště se pochlubila i dvojka pražské kandidátky ANO (dřívejší lídr kandidátky) a poslanec Patrik Nacher.

„Patnáct let jsem žil na Proseku na sídlišti takže také znám to prostředí. Zpětná vazba ze sousedských večeří byla velmi užitečná a smysluplná,“ uvedl Nacher. Nacher rovněž zopakoval to, co uvedl již dříve v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz a sice, že ačkoliv mají někteří Pražané nadprůměrné platy, jejich nadprůměrně vysoké životní náklady způsobují to, že jim v peněženkách zbyde na konci měsíce méně peněz než třeba lidem, kteří za prací do Prahy dojíždějí. "Jinými slovy, oni na svých peněženkách nepoznají, že jsou součástí sedmého nejbohatšího regionu v Evropské unii,“ upřesnil svoje stanovisko Nacher.

Témata podle Nachera, se kterými ANO v souvislosti s pražskými sídlišti pracvuje, jsou sport a senioři. " Na sídlišti většinou žijí mladé rodiny s dětmi a senioři. Pokud jde o sport, tak tam se chceme zaměřit zejména na vybudování nových sportovních center v rámci vnitrobloků, obdoba Sokola,“ uvedl Nacher a rovněž se pochlubil se zpětnou vazbou, kterou získal od rodičů během takzvaných Sousedských večeří, což jsou akce, kdy se lídři ANO setkávají s voliči na jednotlivých pražských městských částech (k dispozici je i jídlo a pivo zdarma). "Oni se zkrátka bojí pouštět děti ven a nemají čas s nimi jezdit někam za sportovištěm do jiné městské části. V momentě, kdy by jej ale měli přímo pod okny, tak by je tam pouštěli a vlastně by mohli normálně ty děti se vyžít a rodiče nemít o ně strach a pouštět je ven,“ upřesnil poslanec.

Anketa Cítíte se na ulicích svého města (své obce) bezpečně? Ano 23% Ne 77% hlasovalo: 2695 lidí

Co se týče seniorů, chce jít dle Nacher ANO v Praze cestou výstavby tzv. „rodinných center“, kde se „spojují aktivity dětí, rodičů, prarodičů, hlídání, koníčků, osvětových akcí a seminářů“. „Chceme, aby senioři na sídlištích prožívali aktivní stáří, aby nejvíce času strávili tam, kde strávili celý život. Oni nám na těch sousedských večeřích říkají, že tam jsou od toho momentu, kdy to sídliště se postavilo, 35, 40 let, furt tam žijí a mají to rádi. Takže ono to navenek může vypadat šedivě, ale oni to mají rádi,“ popsal své zážitky Nacher. „Zároveň ale musíme navýšit počet lůžek v domovech seniorů, protože prostě Praha stárne,“ dodal.

Bezpečnost na sídlištích...

Petr Stuchlík následně zmínil i problematiku bezpečnosti. „Velmi často slýchám během sousedských večeří od obyvatelů sídlišť, že se bojí některých částí zejména v noci, typicky podchody nebo různá zákoutí, kolem takových těch bývalých jednotek a nerekonstruovaných obchodů, že se bojí tam chodit, protože často nejsou osvětlená a není tam bezpečno tak, jak by mělo být,“ popsal strasti obyvatelů sídlišť Stuchlík. „Proto jsme ve spolupráci s městskou policí připravili program jednak osvětlení a rovněž kamerového systému, který bude pod permanentním dohledem městské policie a zvýší pocit bezpečnosti občanů právě v těch problematických lokalitách jednotlivých sídlišť,“ dodal Stuchlík.

Následně Stuchlík a Nacher představili akční plán pro sídliště. Ten zahrnuje revitalizaci 140 vnitrobloků během funkčního období pražského magistrátu, stavbu dvanácti parkovacích domů tam, kde je to možné, případně podzemních, zajištění 1440 potřebných lůžek v domovech pro seniory, stavbu či rekonstrukce 250 hřišť a sportovišť, stavbu čtyř nových základních škol a osmi bazénů a koupališť. „Co si budeme povídat, minulé léto bylo horké tak jako spousta před ním a potřebujeme ochlazovat Prahu a potřebujeme ochlazovat i Pražany,“ dodal Stuchlík k plánu na vybudování bazénů a koupališť.

ŽIVOT NA SÍDLIŠTI ZA NORMALIZACE VE SNÍMKU VĚRY CHYTILOVÉ PANELSTORY (TRAILER K FILMU):

