„Mám rád Vánoce.“ Fiala si vzal svetr a popřál občanům

„Milí přátelé, dovolte, abych vám všem popřál klidné a požehnané Vánoce,“ přeje premiér Petr Fiala na Štědrý den ve videu při zdobení vánočního stromečku.

„Vánoce jsou svátky, které mám hrozně rád a věřím, že vy také. Jsou to chvíle, kdy můžeme být se svými blízkými, kdy prožíváme radost, kdy zažíváme určité zklidnění. A to myslím, že všichni vítáme a potřebujeme,“ pokračuje předseda vlády.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

O Vánocích si podle Fialy také uvědomujeme, co je v životě důležité: „Lidé kolem vás, zdraví, pocit štěstí, radost, jsou to krásné chvíle. Tak vám přeji, abyste i ty letošní Vánoce prožili co nejlépe, abyste si odpočinuli a měli prostě krásné vánoční svátky,“ dodal Fiala ve videu zveřejněném na platformě X.

Na Instagramu prozradil, že vánoční svátky tráví doma s rodinou. „Je to taková chvíle, kdy je opravdu klid,“ uvedl a dodal, že na lidi nedoléhá tolik pracovních povinností a všedních starostí.

Vánoční projev jako takový premiér Fiala přednese 26. prosince. V loňském vánočním projevu poděkoval občanům za zvládnutí náročného období, které zahrnovalo energetickou krizi, inflaci a další výzvy. Vyjádřil přesvědčení, že Česká republika má to nejhorší za sebou, a označil nadcházející rok za rok naděje. Ocenil odolnost a trpělivost lidí a zdůraznil, že díky společnému úsilí se podařilo překonat obtížné časy.

Zároveň zmínil, že inflace by se měla vrátit k normálním hodnotám, což by mělo přinést konec neustálého zdražování a růst reálných mezd. Premiér také slíbil rekordní investice do dopravní infrastruktury, obrany, bezpečnosti a modernizace energetiky, aby Česká republika měla v budoucnu dostatek jaderné a obnovitelné energie.

Psali jsme: Paní Drábová tvrdí, že se máme parádně? Ve srovnání s Kongem určitě, říká Šichtařová Zeman: Lhář Fiala urazil inteligenci občanů, čeká ho porážka Truchlí Fiala i mnozí další. Česko si připomíná rok od tragické střelby na FF UK Rajchl (PRO): Fiala nebyl pozván na večeři se Zelenským