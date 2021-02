„Mám tě u prd*le, darebáku.“ Vrah, 18 let seděl, narazil na policajta z mordparty. Ze záznamu mrazí

Vznik hnutí Přísaha Roberta Šlachty vyvolal zvláštní epizodu. Ve skupině jeho příznivců se setkal bývalý policista a odsouzený vrah, kterého pomáhal dostat za mříže. A toto setkání Alberta Žirovnického a Romana Pavlíka nebylo přátelské. „Pro mě jsi parchant a loupežný vrah, který zavraždil rádoby kamaráda, který pouze vypovídal pravdu u prvního soudu s vraždou tvé babičky,“ vzkazoval policista. Chtěl, aby Žirovnický „neprudil svými bláboly“. Žirovnický je proslulý tím, že z vězení podal na 200 žalob na český stát a na vězeňskou správu. A za to si do něj kopla další bývalá policistka. Prý jen mrhal čas soudu.

Nedávno založil Robert Šlachta své hnutí Přísaha, se kterým chce zřejmě kandidovat v podzimních parlamentních volbách. Na Facebooku pak vznikla uzavřená skupina Tým Roberta Šlachty. A zde se odehrálo menší drama mezi odsouzeným vězněm a policistou, který pracoval na jeho zatčení a usvědčení.

Do skupiny se přidal Albert Žirovnický. Žirovnický je proslulý jako rekordman v počtu žalob podaných na Českou republiku. V roce 2002 byl odsouzen za vraždu prodavače Milana Hosnedla na 16 let vězení. Po dobu výkonu trestu napsal více než 200 žalob na stát a vězeňskou službu, z nichž nejznámější a asi nejbizarnější je žaloba na ochranu osobnosti, že musel ve vězení dýchat cigaretový kouř, kterou vyhrál. A vyhrál také dva soudní spory, které se dostaly k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. V dřívější vazbě, která souvisela s podezřením z vraždy své babičky, se seznámil s Ivanem Jonákem, majitelem Discolandu.

Žirovnický pak do skupiny napsal, že je z „odvrácené strany světa“ a doufá, že bude existovat prostor pro slušnou diskusi. „Mnoho věcí je totiž opravdu jinak, než jak je oficiálně prezentováno. Bohužel, i policií a státními zástupci. Celý systém je děravý, a to do takové míry, že například, ačkoliv jsem byl 18 let v nejtěžších kriminálech, znal jsem novou identitu i místo pobytu osoby, která byla v ochraně svědků. A tak bych mohl pokračovat. Snad mě v rámci diskusí a prezentací mých názorů, neukamenujete,“ doufal vězeň.

Vůle k diskusi zřejmě byla a Žirovnický začal odkazovat na svůj web a „co s ním bylo provedeno“ a „jaké nástroje k tomu byly použity“.

Ovšem záhy se proti Žirovnickému zvedla nevole od bývalých policistů. „Sorry, ale s tímto břemenem, které si nesete, nechci mít nic společného. A je mi jedno, co si o tom myslíte,“ pravil příznivec Roberta Šlachty Štěpán Sekanina, který také odkázal na článek na Wikipedii o odsouzeném a již propuštěném vrahovi. „Souhlas. By se tu mohl taky upíchnout Kajínek...“ přizvukovala bývalá policistka Petra Lhotáková a Sekanina to považoval za provokaci. Žirovnický tvrdil, že se o provokaci nejedná.

Ale Lhotáková si trvala na tom, že vražda není ani o diskusi, ani o demokracii. Žirovnického začala bránit jistá Jiřina Tylová. Žirovnický byl překvapen tím, co vyvolal. „Měl jsem za to, že jestliže pan Robert Šlachta má politické ambice, že si je vědom toho, že ČR má do právního státu daleko a že to chce změnit. Toto východisko bylo asi mým omylem, neboť jsem očekával, že jeho tým bude plný lidí, kteří chtějí právní stát, když tu není. Mrzí mě, že se zde veřejně naznačuje, že to, co tu je od roku 1989 ve skutečnosti fungující právní stát je,“ řekl a dodal, že to dotyčným nemá za zlé.

Ale Lhotáková ho vyzvala, ať si tedy založí vlastní skupinu. „Tam si očekávejte a sdružujte s vámi rovnými. Zde pochybuji, že by váš postoj ‚oběti‘ někoho rozumného uchvátil. Sebereflexe by vám měla denně fackovat nejen prsty, kterými klafete na klávesnici ty vaše plky,“ vzkázala. A pak zdůvodnila, proč je na Žirovnického vysazená. „18 let jsme ho z našich daní živili, z vězení podal na 200 žalob určitě právě proto, že byl jako vězeň osvobozen od soudních poplatků. Tedy extrémně zatížil soudy, které by mohly řešit jiné, daleko důležitější věci – třeba odškodnění za útrapy, které tento spoluobčan (chtělo se mi napsat sráč) způsobil. Já osobně mám empatii k lidem, co šlápli vedle a velmi ráda jim pomáhám, ale zde by mě hanba fackovala,“ napsala.

A Žirovnický rozzuřil dalšího bývalého policistu, Romana Pavlíka, který dokonce pracoval na jeho případu. „Tak hele, ty parchante, běž si ty své bludy propagovat jinam a nemel tady nesmysly o vyšetřování vraždy Milana Hosnedla. Jsi vrah, který provedl loupežnou vraždu a já byl v týmu, který tu vraždu dělal a dostal tě do kriminálu, ale to víš moc dobře,“ vzkázal Žirovnickému.

„Nevím, co lovíš v této skupině. Moc dobře víme oba, co a jak bylo, takže přestaň psát blbosti o falešném pitevním protokolu apod. Hele, byl jsi parchant a nenuť mě, abych se rozpomenul na jisté pikantnosti. Pro mě jsi parchant a loupežný vrah, který zavraždil rádoby kamaráda, který pouze vypovídal pravdu u prvního soudu s vraždou tvé babičky. Co se zmítal ve smrtelných křečích, tak ty jsi raboval a drancoval jeho obchod Foto-Kino na Vinohradské. Přestaň tady, ty parchante, prudit svými bláboly, soudy různých stupnů tě uznali viným, a tím to pro mě končí,“ pokračoval v tirádě proti propuštěnému vězni. Dodal, že nehodlá reagovat na dotazy o vrahovi ani s ním diskutovat. „Mám tě u prdele, darebáku...“ vzkázal ještě a zbytku skupiny se omluvil za vulgarity, které v něm Žirovnický probudil.

Do Pavlíka se pustila Žirovnického zastánkyně Tylová, že se nemá co rozčilovat nad komentáři vraha, který si svůj trest odpykal. „Navíc, takto doslova nechutně popisovat něco, co ve spisu je fakticky uvedeno jinak, může jen psychopat,“ tvrdila. Pavlík odvětil, že narozdíl od dotyčné byl přítomen vyšetřování a že se, jak uvedl, nechce dále vyjadřovat.

Tylová vysvětlila, jaký má vztah k Žirovnickému. „Netajím se tím, že jsem si vzala Alberta pod křídla a coby člověk bez trestné minulosti ho hodlám držet co možná nejdál od vězeňské brány,“ řekla a dodala, že se seznámila se spisem. Uvedla, že se angažuje ve fondu, který integruje vězně do života. „Netajím se tím, že by mě opravdu potěšilo se s vámi sejít a popovídat si o tom trochu více do hloubky,“ vzkázala bývalému policistovi.

Ale ten jí řekl, že takové setkání je sci-fi. „To jste si opravdu myslela, že si vezmete kopii spisu, kterou disponujete a budete mě konfrontovat s tvrzením pravomocně odsouzeného, který si již svůj uložený trest odseděl a je již na svobodě? Čím byste argumentovala? Nezlobte se, ale na svém profilu máte uvedeno, že máte vystudovanou lesnickou fakultu. To s tímto vzděláním se mnou chcete diskutovat o kriminalistice, vyšetřování násilné trestné činnosti, zejména vyšetřování vražd, operativně pátrací činnosti směřující k odhalení pachatele a mohl bych pokračovat...“ řekl.

Ironicky poznamenal, že už se těší, až ve spolupráci se Žirovnickým zplodí literární dílo. „Jistě to bude dílo a mohu vám slíbit, že si jeden výtisk zakoupím, ale na autogramiádu se z pochopitelných důvodů nedostavím,“ pravil.

Doplnil, že si není vědom, že by Žirovnickému nějaká instituce trest zrušila. „Jaké soudní spory vyhrál nevím a nezajímá mě to, a to dokonce dvakrát. Viděl jsem jedno video, víc jsem nedal... Arogantní všeználek, co sežral všechnu moudrost světa, všichni od policie, právníci od státních zastupců, soudců na všech stupních jsou blbci, co nic neumí a nerozumí a napadnout i soudce Ústavního soudu – tak to je váš chráněnec pašák. Nemám vědomost, že by váš chráněnec vystudoval z vězení právnickou fakultu, ale třeba se pletu a pouze neužívá titul,“ dodal ještě na jeho adresu.

