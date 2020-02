„Máte, co jste chtěly, děti. Kdyby se do toho Minář nes*al.“ Kanonáda na chvilkaře pokračuje. I na Kalouska došlo

reklama

„Zvolení Stanislava Křečka je mimořádně významné v tom, že je to poprvé, co chobotnice dostala přes chapadla,“ míní ústavní právník Pavel Hasenkopf. Anketa Máte rádi Stanislava Křečka? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 746 lidí

„Chobotnice – to je skupina více méně stále týchž lidí, aktivistů, kteří kdykoli se objeví jakýkoli jim nepříjemný kandidát, spustí proti němu hnusnou, zákeřnou kampaň typu ‚vyštrachejte na něj něco‘. Když jsem byl ještě poradcem Václava Klause, jeden z nich, co to tehdy hrál na obě strany, mi přeposlal mailovou komunikaci, kde se svolávají, vyzývají k psaní petic, psaní senátorům, jaký je ten kandidát příšerný člověk, plus výzvy, aby se na něj něco našlo. Tehdy šlo o Zdeňka Koudelku, který tehdy kandidoval na soudce Ústavního soudu. Na tuto klaku samozvaných strážců morálky, považující stát za svůj majetek, postupně doplatili prof. Pavlíček, prof. Gerloch, Jan Sváček, Helena Válková a mnozí další. Nyní se chobotnice sápe po Haně Lipovské,“ sdělil Hasenkopf s tím, že Křeček je vůbec první, kdo chobotnici porazil.

„Mimochodem, kdyby se do toho Mikuláš Minář s prominutím nes*al, je velmi pravděpodobné, že by teď byl ombudsmanem Vít Schorm. Poslance ANO sjednotil a postavil na podporu Křečka až právě Minář. Je úplně jedno, zda se mi některý z napadených kandidátů líbí víc či míň. Ale to, co se mi především nelíbí a co mne vždy naprosto spolehlivě postaví na jeho stranu, je právě ta zákeřnost a štvanice na něj uspořádaná,“ dodal.

„Zvolením geronta Křečka si s námi zase vytřeli zadek. Však ono se jim to vrátí, jen ať topí pod kotlem!“ poznamenal marketér Jan Jetmar, sdílejíce slova předsedy DSSS Tomáše Vandase.

Fotogalerie: - Czech Trade s Havlíčkem

„Jojo... Když jsem ráno psal, že nepromyšlené výhrůžky ‚chvilkařů‘ nahrávají Křečkovi, dostal jsem čočku. Takže tady to je: nejméně vhodný kandidát, nejhorší možný veřejný ochránce práv je ode dneška realitou. Máte, co jste chtěli, děti. A se slzou v oku vzpomínejte na Válkovou,“ smál se při vítězství Křečka komentátor Petr Kamberský.

„Milé děti. V létě 2013 jsem napsal krátkou věštbu: ‚Čeká nás 8-12 těžkých let‘, kde jsem na základě několika ‚mikroanalýz‘ prorokoval veliký ústup liberálů ze scény. Jak tak koukám nejen na Stanislava Křečka, ale zejména na úplnou křeč jeho oponentů, tak se obávám, že ta predikce tří ztracených volebních období byla ještě příliš milosrdná,“ dodal.

Křeček se pak dočkal ale také gratulace, a to od moderátora Jaromíra Soukupa. „Novým veřejným ochráncem práv byl zvolen pan Stanislav Křeček. Rád bych mu tímto srdečně pogratuloval. Paní Anna Šabatová se věnovala velmi okrajovým tématům. Od pana Křečka naopak očekávám, že se na něj se svými problémy budou moci obracet všichni Češi a Češky. Protože takového si ho pamatuji: jako člověka, který si každého rád vyslechne. A který je vždy na straně sociální spravedlnosti. Vážený pane Křečku. Věřím, že přijmete mé srdečné pozvání do Duelu Jaromíra Soukupa!“ sdělil.

Pogratuloval také právník a předseda krajské organizace Trikolóry Robert Kotzian. „Dobře! Gratuluji Vám Stanislave Křečku! Ať se Milion Minářů třeba na hlavu staví...“ poznamenal.

A historik Dušan Radvanovič shrnul skóre liberálních bojovníků v posledních pár dnech. „Místo bezhodnotové pragmatičky na úřadu ombudsmana člověk, který proti právu menšin ostentativně brojí. Lipovská a Xaver ve výběru na radní ČT. Velká gratulace, doufám, že taky aspoň toho Tožičku do senátu dostanete, ať jste jednou k něčemu dobrý. Jinak by mě ale zajímalo, jestli vám vážení někdy konečně dojde, že moralistní hysterie typu ‚ten a ta nesmí nikam kandidovat, stáhněte jejich kandidaturu‘ nebo ‚ten si dovolil přirovnat kapitalismus ke Stalinovi, nekandidujte ho‘ jsou nejen ostudně neliberální, ale především zoufale kontraproduktivní,“ zmínil.

„Pokud je Kalousek v hajzlu, je to dobrá zpráva,“ napsal pak mediální analytik Štěpán Kotrba. Ten tak reagoval na zprávu předsedy poslaneckého klubu TOP 09, který po zvolení Křečka na svůj facebookový profil napsal, že si myslí, že jsme v hajzlu.

Psali jsme: Sud s prachem. Tereza Spencerová má strach: Blízko nás to bouchne. Jde i o uprchlíky Hlavně nebýt blbí. Kalousek se domlouvá s Milionem chvilek. Objevilo se závažné FOTO Rudolf Mládek: „Nikdo nemůže být horší než Šabatová“ „Fašoun. Rasista.“ Milion chvilek varoval před Křečkem. Už něco plánuje

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.