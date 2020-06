„Maturitu jste udělal?“ „O tom nechci mluvit.“ Mladík z ODS a Milionu chvilek uctil Kalouska. Xavera obdaroval, že ten jen koukal

Za Milion chvilek pro demokracii většinou hovoří jeho zakladatel Mikuláš Minář. Ale do XTV zavítal i jeden z regionálních pořadatelů demonstrací, mladý student a čerstvý člen ODS, Radoslav Sturm. Babiš prý šel do politiky jen proto, aby z toho měl nějaký prospěch. Narozdíl třeba od Petra Fialy nebo Miroslava Kalouska. Ale u tématu ohrožení justice Marií Benešovou byl poněkud vyhýbavý, ještě více však když se Xaver zeptal, jak dopadla jeho maturita. O minulosti ODS nic moc nevěděl, ale srovnal Andreje Babiše s prezidentem Lukašenkem. Na závěr podaroval Xavera Veselého plackou Milionu chvilek spolu s výtiskem kodexu ČRo a připomínkou, že moderátor má být nezávislý. A rozloučil se citátem Václava Havla.

Aktivistovi Radoslavu Sturmovi je 19 let a pochází ze severní Moravy, kde pořádá akce Milionu chvilek pro demokracii. Politika Sturma zajímala už od dětství, k občanskému aktivismu ho prý přivedly výrazné problémy v ní, konkrétně ve spojitosti s Andrejem Babišem a jeho vládou, např. dotace. Zlom dle jeho slov nastal v roce 2018 v listopadu. „Milion chvilek měl tehdy demonstraci na Václavském náměstí a už tam zněly nějaké vážné důvody, co je špatně, a proč by se měla společnost zajímat o politiku. A jaké kroky vedou společnost k tomu, aby vyšla do ulic," popisoval mladý aktivista.

Xaver Veselý se pak ptal, jaké jsou konkrétní důvody, že lidé vyšli do ulic. „Myslím, že největší problém je v tom, že pan Babiš šel do politiky s tím, že chce získat nějakou moc,“ mínil aktivista, nicméně Xaver oponoval, že moc chce získat každý politik. S tím Sturm nesouhlasil. „Já myslím, že někteří politici chtějí pro svou zemi něco udělat. Ale jenom někteří jsou prospěcháři,“ řekl. Moderátor se pak otázal na jména těch, kteří chtějí něco udělat pro svou zem. „Třeba někteří členové ODS nebo někteří členové TOP 09. Myslím, že pan Fiala to určitě myslí vážně a nešel do politiky jenom proto, aby měl nějaký prospěch. A třeba z TOP 09 kdokoliv. Nevidím tam žádný problém. A třeba pan Kalousek, ten je poslanec a ten chce taky něco pro svou zem udělat.“

Moderátor se otázal, zda někdy studoval historii Miroslava Kalouska a Sturm už tušil, kam Xaver míří. „Ne, nevíte kam mířím, jak to můžete vědět, já jenom kladu otázku,“ bránil se Xaver. Sturm řekl, že „trošku informací si zjišťoval“. Ale co z toho usoudil říci nechtěl. A Xaver dodal, že se jen ptá, když aktivista tvrdil, že všichni v TOP 09 jsou v pořádku. „Ale já jsem neřekl, že všichni úplně jsou v pohodě, ale myslí to s politikou vážně,“ bránil se aktivista. Xaver se tedy poeticky zeptal, zda je Kalousek čistý jako okvětí bílé lilie. „Ne, ani já nejsem čistý,“ vysvětloval Minářův příznivec s tím, že každý má své stinné stránky.

VIDEO ZDE

Fotogalerie: - Stehlík do Senátu

Aktivista také uvažoval o motivaci Andreje Babiše: „Já bych řekl, že někteří občané byli pod vlivem kampaně a jsou i nadále, takže proč by šel pan Babiš do politiky, když do toho vráží tolik peněz? Se mu to nevyplatí. Leda že by chtěl získat moc ovládnout třeba přidělování dotací.“ A Xaver se tázal, zda vylučuje, že by Andrej Babiš chtěl udělat něco dobrého pro Českou republiku, jako to dle aktivisty chce udělat Miroslav Kalousek.

Radoslav Sturm opáčil, že nějakou malou pravděpodobnost by viděl. „Takhle, já myslím, že činnost pana Babiše je z velké části jedna velká kampaň. A ta je určená... Jak to popsal pan Prchal, produktem kampaně je samotná strana. A já si myslím, že je tu prezentováno, co všechno ta strana slibuje, co všechno chce udělat pro občany, ale zároveň ti někteří voliči jako nevidí, co ten pan Babiš a hnutí ANO dělá stranou. Vidíme nějaký problém v Brně, vidíme nějaký mail z přenosu s panem Babišem, kde je napsána IMOBA, vidíme nějaký potvrzený střet zájmů, vidíme třeba paní Jermanovou, jak její manžel využívá služební auto, jak si stěžuje na záchranářku, jak se Andrej Babiš prezentuje na facebooku, že má rád staré lidi a koťátka.“ Aktivista shrnul, že se jedná o velkou kampaň a Babiš je v politice kvůli svému vlastnímu prospěchu.

Ještě doplnil, že byl problém s justicí a jmenováním Marie Benešové. Xaver se na toto tvrzení zatvářil překvapeně a aktivista se otázal, zda nevěděl, že za nezávislost justice byla demonstrace. Což Xaver řekl, že věděl, jen neví, co provedla Marie Benešová. „Paní Benešová nic neprovedla,“ řekl aktivista a Xaver tedy shledal, že se proti ní demonstrovalo „jen tak ze sportu“. S čímž Sturm nesouhlasil, ale moderátor pokračoval, že ohrožení justice se nakonec nekonalo.

Ale podle Radoslava Sturma ohrožení trvá dále. „Protože někteří lidé na určitých místech mají jisté kontakty,“ mlžil aktivista, ale Xaver po něm chtěl jméno. „Třeba vy máte kontakt na pana Babiše,“ vypálil chvilkař. Což Xaver přiznal, spolu s tím, že má s Andrejem Babišem nějaké spojení. „Jinak bych nemohl dělat tuhletu práci,“ vysvětloval. „No a co?“ ptal se aktivisty, který mu ještě předhodil, že je radním ČT. „Že někteří občané si to mohou vyložit, že hlasujete jinak než nezávisle,“ mínil Sturm a Xaver namítl, že se jedná o špatně uvažující občany.

Fotogalerie: - Věčný performer Kohout

„Já myslím, že ne, já myslím, že každý občan má právo mít svůj pohled na věc a Česká televize má zůstat nezávislá,“ pokračoval aktivista a Xaver se s tímto prohlášením ztotožnil. Ale otázal se, co je špatného na tom, že někdo má na někoho kontakt. A Sturm uvedl, že problém není kontakt, ale „stejný názor na věc“. Zde už Xaver polemizoval, že má výhrady.

Xaver se pak vrátil k Marii Benešové a řekl, že mu připadá, že se demonstrovalo kvůli něčemu, co se mohlo stát, ale nestalo. „Kde už ovlivnila nebo zastavila paní Benešová vyšetřování?“ ptal se aktivisty. „O tom já nic nevím, já teď nesleduji, měl jsem teď před maturitou, jestli to nevíte...“ pravil student a Xaver se zeptal, jestli dopadla dobře. „Dopadlo to... Já bych se nebavil o svém soukromí,“ ostýchal se Sturm a Xaver dodal, že chtěl jen pogratulovat.

Do téma Marie Benešové se Sturmovi evidentně nechtělo, Xaver však zkoumal dál. Z aktivisty vylezlo, že už toto téma nesleduje. Xaver tedy chtěl shrnout, že demonstrace proti nové ministryni byla preventivní, a Sturm se raději odvolal na vedení Milionu chvilek. „Ti vám to formulují lépe,“ mínil a moderátor se zeptal, proč demonstroval on. A aktivista přiznal, že demonstroval kvůli tomu, že souhlasil s body zveřejněnými Milionem chvilek.

Fotogalerie: - V předvečer velké demonstrace

A jako další důvod pro demonstrace uvedl ohrožení demokracie. „Kdyby se k moci dostali třeba komunisté, já myslím, že by většina občanů České republiky šla do ulic a mohlo by dojít k nějaké revoluci,“ dal příklad mladík. „Mohlo dojít k ohrožení nezávislosti justice,“ zdůvodňoval konkrétně demonstrace namířené i proti Marii Benešové. „Mohlo chytnout Národní divadlo. Může se stát, že vyjdete ze studia a může vám spadnout taška na hlavu,“ kontroval Xaver s tím, že by se raději věnoval tomu, co se skutečně stalo. A Radoslav Sturm nakonec připustil, že některé demonstrace byly preventivní, i když zdůraznil, že ne všechny.

Jako skutečný důvod pro demonstraci uvedl Čapí hnízdo, kde měl materiály lépe nastudované a krátce je shrnul. „To je také jeden velký problém, jeden velký otazník, na který bych se pana Babiše zeptal osobně,“ zakončil. Xaver mínil, že kauza není u konce, ale měl by v ní platit princip „padni komu padni“. „Já myslím, že by to mělo padnout na stranu spravedlnosti,“ ozval se aktivista. „Kam jinam taky,“ souhlasil moderátor. Ale aktivista mínil, že má Babiš „jistou moc“ a pod sebou „jisté úředníky“ a dodal, že od doby, kdy se Andrej Babiš stal premiérem, tak se dotace pro Agrofert údajně zvyšují.

Xaver se pak posunul k čerstvému členství Radoslava Sturma v Občanské demokratické straně a předhodil mladému studentovi jména Milan Cabrnoch a Miroslava Ouzkého z ODS, poslanců europarlamentu a aktérů v kauze IZIP. Novopečený straník tato jména neznal a bránil se, že do ODS vstupoval kvůli jejich volebnímu programu. A historie jiných členů pro něho prý nehraje zásadní roli.

V Šumperku hodlá Radoslav Sturm kandidovat v komunálních volbách. A jeho cíl? „Chtěl bych být poslanec,“ uvedl aktivista. Xaver Veselý ho konfrontoval s tím, že Milion chvilek nechce vstupovat do politiky a aktivista odvětil, že Minářův spolek je hlídací pes demokracie. „Když vidí nějaké ohrožení, tak vyhlásí nějaké demonstrace a lidé by měli jít do ulic,“ mínil.

Moderátor pak chtěl vědět, co jsou konkrétní ohrožení demokracie a ohrožení vyvěrající ze střetu zájmů bagatelizoval s tím, že se jedná o strašení lidí. Ale s tím Sturm nesouhlasil, zmínil rezoluci europarlamentu. „Pokud se nemýlím, v Bělorusku a tady v ČR je osoba, která má nějakou moc a už si tak trošku dělá, co chce,“ srovnal Andreje Babiše s prezidentem Lukašenkem.

A jako další ohrožení demokracie zmínil shodek rozpočtu. Co se týče koronaviru, mělo se prý jednat už dříve. A tázal se, proč stát nakupoval drahé roušky. „Třeba bych rád zmínil jistou firmu, teď nevím, jak se jmenuje, ale získala od ministerstva zdravotnictví zakázku na roušky, byly několikanásobně předražené a firma měla nějakou černou historii. Zároveň je ale trošku k smíchu, že byla sponzorem hnutí ANO,“ řekl mladý člen ODS. Xaverem mu ovšem bylo připomenuto, že roušky při koronaviru zdražily všude a chtěl je celý svět. Nemluvě o umírajících lidech na chodbách italských nemocnic. Ale Sturm mínil, že ministerstvo zdravotnictví mělo být lépe zásobeno a mělo roušky nakupovat preventivně.

Na závěr se Xaver zeptal, zda chce mladý politik ODS něco říci a Radoslav Sturm obdaroval člena rady plackou Milionu chvilek pro demokracii a řekl, že se klidně může zúčastnit demonstrací. A Xaver řekl, že se rád zúčastní, když mu aktivista řekne, kdy bude zase nějaká akce. „A můžu tam promluvit?“ ptal se, což mu Sturm potvrdil.

„A ještě, mně se ozvala jedna paní z Českého rozhlasu. Nevím, jestli mám zmiňovat jméno, ale vím, že vy jste moderátorem v Českém rozhlase a nějak se neřídíte dle pravidel, tak tady máte kodex Českého rozhlasu a můžete se ho naučit, něco jsem vám tam zvýraznil, třeba že moderátor má být nezávislý,“ obdaroval ještě student moderátora vytištěnými archy ve fólii. „Pročtu si ho,“ usmíval se moderátor na svého hosta. A ten se rozloučil Havlovým citátem: „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.“

