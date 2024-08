„Menší význam,“ napsali v USA. Jenže Pokrovsk je důležitý. A Rusové už klepou na dveře

Zatímco se pozornost médií soustředí na sever Ukrajiny, kde se bojuje o ruskou Kurskou oblast, na Donbasu pokračuje ruský postup, který tak mediálně vděčný není. Ale to neznamená, že není důležitý. Konkrétně ruské síly postupují směrem na Pokrovsk.

Americký Institut pro studium války (ISW) zmiňuje toto město, které se nachází 56 kilometrů od Doněcku a před válkou mělo 60 tisíc obyvatel, ve své analýze ze 17. srpna. „Zdá se, že ruská armáda se snaží udržet svůj ofenzivní tlak v Doněcké oblasti, zejména ofenzivní operaci na obsazení Pokrovska,“ uvádí institut a dodává: „To, že ruské síly upřednostňují ofenzivní operaci na Pokrovsk, však neznamená, že se Ukrajina musí rozhodnout upřednostnit obranu Pokrovska před úsilím jinde.“

ISW tvrdí, že operačně významné jsou ruské pokusy o dobytí Časov Jaru nebo vytlačení ukrajinských sil z východního břehu řeky Oskil v Charkovské oblasti. „Ale ruské síly místo toho stále více upřednostňují snahu zmocnit se Pokrovska a postupovat západně a jihozápadně od Doněcku, což je cíl, který má relativně menší operační význam,“ píše. V další části analýzy pak postup směrem na Pokrovsk vykládá jako symbolický pro ruský poziční přístup k opotřebovávací válce, kdy postupují pomalu, ale jistě.

„ISW rovněž považuje hodnocení operačního významu možného ruského obsazení Pokrovska za předčasné vzhledem k možnosti, že ruské útočné operace v celé Doněcké oblasti vyvrcholí v nadcházejících týdnech a měsících na dosud neurčených pozicích. Operační význam Pokrovska bude pravděpodobně záviset na schopnosti Ruska využít obsazení města při širších manévrech v Doněcké oblasti, což bude pro ruské síly nesmírně obtížné, pokud ofenzivní operace v jiných částech Doněcké oblasti vyvrcholí a při absenci velkých operačních rezerv. Rovněž zůstává nejasné, zda budou ruské síly schopny obsadit Pokrovsk dříve, než ruské síly na tomto úseku fronty vyvrcholí,“ odkládá institut hodnocení významu případného dobytí města a předběžně ho bagatelizuje.

Jejich analýzu pak zhodnotil americký veterán Michael Lokesson: „Byla to jen otázka času: Pokrovsk není podle ISW operačně významný. Ale Kursk vytváří ‚operační a strategický tlak‘ na Rusko. I ukrajinská propaganda je méně manipualtivní než tihle klauni.“

It was only a matter of time: Pokrovsk is not operationally significant, according to ISW. But Kursk is creating "operational and strategic pressure" on Russia.

Ukrainian propaganda is less manipulative than these clowns. https://t.co/ifmeOSaK3a — Michael Lokesson (@MichaelLokesson) August 18, 2024

Význam Pokrovsku popisují amatérští historici a vojenští analytici z podcastu Russians With Attitude, zvláště vzhledem k tomu, že už byly prolomeny dvě ze tří obranných linií u města.

A pokračují: „Když byl Pokrovsk dále od frontové linie, představoval pro AFU (ozbrojené síly Ukrajiny – pozn. red.) v Donbasu dokonalé operační zázemí, schopné rychle zásobovat ukrajinské jednotky u Doněcku, Gorlovky a Artěmovsku/Bachmutu. Má dokonalé spojení se strategickým týlem AFU v Pavlogradu (možná si vzpomínáte na různé ruské nálety na železniční infrastrukturu v Pavlogradu).“

Jenže Pokrovsk už není operačním zázemím, už je z něj zázemí taktické a za chvíli z něho může být frontová linie. „Západně od Pokrovska není sto kilometrů nic. Prázdné stepi, dokud nenarazíte na Pavlograd na severozápadě a Záporoží na jihozápadě. Jsou různé operace, které by ruské síly mohly provést po dobytí Pokrovska, podíváme se na ně později, až se tak stane. Důležité však je, že se ruské skupině ‚Střed‘ otevře operační prostor a získá volnost pohybu,“ hodnotí historici.

A ještě dodávají, že Pokrovsk není jen dálničním uzlem, ale také železničním. Je na jedné ze železničních dopravních tepen, které mohou zásobovat území Slovjansk/Kramatorsk. „Kontrola nad ním by pro Rusko odemkla celou tuto železniční křižovatku,“ podotýkají. Podle ukrajinských zdrojů už obyvatelé dostali pokyny, aby se do dvou týdnů z města evakuovali.

With the frontline inching ever closer and two of the three defensive lines in front of the city having been broken through, let's talk about the importance of Pokrovsk.



Pokrovsk is located in the western Donbass, on the M30 highway. The Donbass is often depicted as the… pic.twitter.com/YwEFI3tWyF — Russians With Attitude (@RWApodcast) August 18, 2024

V komentářích se ozvalo, že po pádu „klíčových“ měst Bachmutu a Avdějevky už nemá náladu na takové analýzy. „Bachmut ochromil AFU a předem vyčerpal ‚protiofenzivu‘, Avdějevka vytvořila operační krizi, v níž se nyní nacházejí, včetně umožnění postupu na Pokrovsk přes Očeretino,“ odpověděli analytici.

Bakhmut crippled the AFU and bled the "counteroffensive" dry in advance, Avdeevka created the operational crisis they're in right now, including allowing for the advance on Pokrovsk through Ocheretino. — Russians With Attitude (@RWApodcast) August 19, 2024

