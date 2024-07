„Měsíce se organizují schůzky.“ Evropští diplomaté mění směr. Snaží se dostat k Trumpovi

Joe Biden je pod narůstajícím tlakem, aby uvolnil své místo mladšímu kandidátovi, nejlépe Kamale Harrisové, která zastává v jeho administrativě post viceprezidentky. Celá debata začala po katastrofické předvolební debatě, kde Joe Biden ztrácel nit hovoru, koktal a jevil se zmateným. Završil to před dvěma dny ukončený summit NATO ve Washingtonu, kde Biden ujišťoval, že je fit, načež představil ukrajinského prezidenta Zelenského jako prezidenta Putina. „Evropané v místnosti slyšitelně zalapali po dechu,“ komentovala to zpravodajská agentura Politico.

Jeden z přítomných delegátů poslal agentuře v reakci na Bidenův přešlap stručnou SMS zprávu ve znění – OMFG. Což znamená „och, můj z*urvený bože". Další delegát byl výřečnější. „Evropští lídři na jevišti ztuhli, i když se ze všech sil snažili usmívat a tleskat. Nikdo se o tom s Bidenovým týmem poté nezmínil,“ informuje Politico.

Jedná se také o otázku Ukrajiny a řešení tamního konfliktu. Evropští diplomaté usilují o to, aby konzervativní část USA stojící za Trumpem chápala konflikt z evropské perspektivy. „Klíčoví evropští představitelé oslovují konzervativní think-tanky, aby poselství o Ukrajině předali publiku podporujícímu Trumpa,“ sdělil diplomat serveru Politico.

Zděšení zaznívá i z Velké Británie. „Je to šílené,“ řekl serveru Politico jeden britský úředník a poskytl osobní názor. „Všechny jejich zprávy přinejmenším do voleb budou přehlušeny pokrytím jeho zdraví a schopností. A stává se terčem posměchu po celém světě. Co se stane příště?“ zeptal se úředník. „Mohl by bez úmyslu nařídit ozbrojeným silám úder a postavit se před mezinárodní soud s odvoláním na nějakou duševní poruchu?“ hrozí se důsledků. Na to konto zazněla informace, že s Trumpovým týmem navazuje styky i britské velvyslanectví.

Obavy zní i z Německa, kde spíš než touha navazovat kontakty s týmem Donalda Trumpa, zní přání, aby Demokratická strana USA dokázala Bidena poslat na zasloužený odpočinek a vsadila na Kamalu Harrisovou. „Nyní je jasné, že trvání Joea Bidena na své kandidatuře Trumpovi jedině pomůže,“ řekl pro Politico Roderich Kiesewetter, prominentní křesťanskodemokratický zákonodárce ve Výboru pro zahraniční věci v Berlíně. „Lze jen doufat, že demokraté najdou způsob, jak Joe Bidena stáhnout a zároveň si zachovat tvář, a že se například Kamala Harrisová stane lídrem demokratů,“ řekl Kiesewetter a dodal, že zvolení Trumpa do úřadu by ohrozilo transatlantickou bezpečnost. „Mám obavy z domácí politické propasti ve Spojených státech a potenciálního dopadu volebního vítězství Donalda Trumpa na transatlantickou bezpečnost a demokratické instituce v USA,“ řekl Kiesewetter.