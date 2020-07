„Míchači jedů“, ideologie a EK. Míl varoval, co hrozí, pokud skoncujeme s jádrem

reklama

Smlouva s dodavatelem bude projednána a připravena k podpisu po 31. prosinci 2022, a to nejpozději do 30. června 2024.



„Je hodně let práce před námi,“ zhodnotil Míl, že před samotnou stavbou nového jaderného bloku je ještě mnoho let. Nyní je na státu zajistiti stabilitu regulatorního prostředí a uplatnění bezpečnostních zájmů. Fotogalerie: - Pro jádro

Česká republika by, podle něj, neměla dostatek elektrické energie – proto je takováto stavba zcela nezbytná.



Nabídlo se hned několik možných cest – zastavení exportu a navýšení importu, co nejvíce to jde, maximální šetření s elektřinou či navýšení spotřeby plynu. Poslední možnost prý byla hodně riskantní, jelikož bychom byli závislí jen na plynovodu z Ruska, který se táhne přes Německo.



Zajišťovat energii z plynu si prý u nás s vidinou zisku mnozí přejí – ale kromě velmi drahé elektřiny by nám hrozilo, že bychom se mohli ocitnout v situaci, kdy by náš stát byl náhle bez dostatku elektřiny. „Nemohl byste si dobít mobilní telefon a nejezdila by ani hromadná doprava,“ upozornil Míl. Fotogalerie: - Nejen proti jádru

Kvůli našim závazkům vůči Evropské unii nemůžeme využít zdroje, které by produkovaly oxid uhličitý – proto vládní zmocněnec považuje jadernou energetiku za jedinou volbu.



„Existuje mnoho míchačů jedů, kteří se vydávají za různé nezávislé experty, většinou mají jiné ekonomické zájmy. Zažil jsem to, když jsme před dvaceti lety dostavovali elektrárnu Temelín – velká část odporu proti jaderné energetice byla financována od některých finančních skupin v České republice… Těch míchačů jedů je rozhodně hodně,“ řekl k odpůrcům.



Upozornil, že z Temelína dnes od ČEZu plynou dividendy a vyplácejí se z něj daně státu. Fotogalerie: - Výsledky Skupiny ČEZ

Evropská komise by měla s projektem nového bloku v Dukovanech souhlasit. Pokud bychom kvůli „ideologii“ některých lidí museli za stavbu platit více, než je běžné, to pak by prý pocítili zejména spotřebitelé.



„Budeme schopni vysvětlit, že bez tohoto bloku není Česká republika schopna zajistit stabilní dodávku elektrické energie,“ doplnil s poukazem na to, že by jednání s EK měla proběhnout bez větších problémů.



Pokud by stavba přes Evropskou komisi neprošla, hrozí dlouhá prodleva. Fotogalerie: - Běloruská jaderná elektrárna II

Nový jaderný blok v Dukovanech by stát měl při výstavbě financovat bezúročně, za provozu se počítá s dvouprocentním úrokem. Stát by se měl na stavbě podílet ze 70 procent. Zbytek by měl zaplatit ČEZ, který bude hradit také všechny případné dodatečné náklady. Očekávaná suma za stavbu bloku v současných cenách má být zhruba šest miliard eur, tedy kolem 160 miliard korun. Psali jsme: Řekněme Rusku a Číně, že o jejich produkty nestojíme! Pekarová Adamová si vzala na pomoc tajné služby. Jde o Dukovany a stovky miliard Dostavba jádra: Babiš zpucoval novináře a muže, který projekt odmítá Jaderná dáma Drábová varovala u Moravce: Václave, vy se na každou debatu dobře připravujete... Vondra se pustil do EU, až lítaly třísky. Pozor, Češi, tohle vás bude stát peníze. Ursula bude zuřit

