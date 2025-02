„Mou pohonnou látkou byli blbci.“ Zeman zúčtoval s protivníky

Na Sociální demokracii Zemanovi stále záleží. Velmi dobrým předsedou strany by podle jeho názoru byl bývalý poslanec Jan Birke a ze všech rozhodnutí, která kdy Zeman během své politické kariéry udělal, nejvíce lituje jmenování Vladimíra Špidly svým nástupcem. Podle jeho názoru „pohřbil Sociální demokracii“.

Moderátor Tomáš Magnusek si na pomoc k rozhovoru vzal knihu Miloše Zemana „Jak jsem se mýlil v politice“, kde bývalý prezident popsal své vzpomínky ze své politické kariéry. Magnusek se nicméně pokoušel doptat, zda moment, kdy si Miloš Zeman poprvé uvědomil, že by ho bavilo vyčnívat z davu, nenastal už v dětství. To Zeman odmítl s tím, že coby čtenář knih o školáku Kájovi Maříkovi chtěl být v dospělosti hajným. „Pokud jsem se dostal k politice, tak to bylo hlavně proto, že z toho davu vyčnívali ti, které bych nejraději trošku zatlačil dolů,“ uvedl Zeman a příkladně zmínil politika Milouše Jakeše. „Nemám rád lidi, kteří hrají svoji hru nad svoje poměry,“ dodal bývalý prezident.

Magnusek dále vyzdvihl slovní zásobu, kterou Zeman disponuje. Předně chválil jeho schopnost bez vulgarit a prvoplánových urážek člověku upřímně říct, co si o něm myslí. Miloš Zeman se po vyslechnutí pochval svého řečnického umu moderátora dotázal, zda to lichocení dělá zadarmo – on mu prý nic nezaplatil.

„V dětství mě politika nikdy nebavila. Bavilo mě číst. Byl jsem takové přemoudřelé, individualistické, nešikovné dítě. Maminka mě vozila v kočárku do pěti let. Ne že bych neuměl chodit, ale byl jsem líný chodit. Jak vidíte, tak mi to zůstalo,“ upozornil na svůj vozíček a zavtipkoval, že vlastně pouze předstírá, že už nemůže chodit. Citoval k tomu legendární výrok vojenského lékaře Grünsteina z Haškova Švejka: „Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande“ neboli „všichni Češi jsou jedna simulantská banda“.

První kontakt Miloše Zemana s politikou přišel až na střední škole, kde se mladý Zeman setkal s „fanatickou mladou češtinářkou, která milovala komunistickou stranu, marxismus a leninismus“. Během jedné z hodin češtiny bylo třeba vypracovat referát o knize, kterou mají žáci rádi. Miloš Zeman si vybral knihu od spisovatele Karla Čapka, zmínil mimo jiné i Hovory s T.G. Masarykem. Po přečtení tohoto referátu mu učitelka zadala další referát, tentokrát přímo o Masarykovi, a ke studiu mu dala brožurky typu „Masaryk – nepřítel dělnické třídy“. Zeman ovšem disponoval sbírkami knih Masaryka a jeho referát byl pochvalný. „No a díky tomu jsem nemohl dva roky jít na vysokou školu. Češtinářka vynesla ortel. Sblížil jsem se s dělnickou třídou, dělal jsem v kanceláři Tatry Kolín a pak mě vzali na dálkové studium Vysoké školy ekonomické,“ vyprávěl Zeman a zdůraznil pointu příběhu – tedy že jeho první kontakt s politikou byl vynucený, nikoliv z jeho iniciativy. „A tak to šlo celou řadu let dál a dál,“ dodal.

„Mou pohonnou látkou byli blbci,“ vzpomínal dále na svou pokračující politickou kariéru v devadesátých letech. „Mě vždycky rozčílí sebevědomý idiot. Průměrný až podprůměrný fyzik, který o sobě říká, že je Albert Einstein. A těchhle jevů je v politice strašně moc včetně poslanců,“ prohlásil Zeman. Přesto je Zeman těmito „idioty“ fascinován.

„Celou dobu – asi padesát let – jsem byl oponentem Václava Klause. Na tuto kameru poprvé v životě prohlašuji, že jsem si vážil Václava Klause. A víte proč? Protože to byl člověk, který něco věděl. Dokázal držet slovo, což je v politice naprostá rarita. A dalo se s ním diskutovat a docházet k rozumným dohodám,“ řekl Zeman s odkazem na opoziční smlouvu mezi ČSSD a ODS, která Zemanovi umožnila menšinovou vládu v letech 1998 až 2002. Vzápětí Zeman zmínil, že je možné, že kvůli tomuto jeho prohlášení nyní „cenzura zosobněná plukovníkem Foltýnem“ zakáže Talk show Tomáše Magnuska vysílat.

Pořad byl nicméně nakonec i přesto na Televizi Barrandov odvysílán, celý díl s prezidentem Zemanem je i ke zhlédnutí na platformě YouTube.

Dále v něm Zeman zavzpomínal na setkání s bývalou královnou Spojeného království Alžbětou II. Na celé setkání s ní se prý vůbec nepřipravoval a porušil pak veškeré protokoly, když ke královně přišel s napřaženou rukou a s „polámanou, ale srozumitelnou angličtinou“ jí sdělil, jak moc si jí váží. Publiku v talkshow ovšem vyvrátil se smíchem dezinformaci, že prý měl královnu při této příležitosti i poplácat po zádech.

„Byla symbolem, který de facto za ta dlouhá léta panování neudělal jednu jedinou chybu. Ona by neměla možnost napsat knihu ‚Jak jsem se mýlil v politice‘, protože ta kniha by měla jeden list a ten list by byl prázdný,“ hovořil Zeman o britské královně Alžbětě II.

V další části rozhovoru si moderátor Magnusek pro bývalého prezidenta připravil zábavnou hru, v níž po Zemanovi požadoval, aby k různým osobnostem z české politiky přiradil jedno až dvě slova.

Jiří Paroubek? Podle Zemana „schopný papaláš“.

Miroslav Topolánek? „Primitiv,“ řekl obratem Zeman.

Václav Havel? „Hodný člověk,“ řekl a zmínil knihu francouzského spisovatele Romaina Rollanda z roku 1919 Dobrý člověk ještě žije.

Markéta Pekarová Adamová? Zde už Zeman nezadržel smích. „Tak vy jste říkal, že jsem nevulgární, ale mě teď jiná než vulgární jména nenapadají,“ smál se Zeman a poprosil, aby se Magnusek raději přesunul k jinému jménu.

Ekonom Valtr Komárek? „Tolerantní,“ vyzdvihl Zeman nejvíce charakteristickou vlastnost čestného předsedy České strany sociálně demokratické.

Bývalý předseda Československé strany lidové? „Úspěšný. Byl úspěšný. Dovedl lidovou stranu z pekel zapomnění do světla reflektorů,“ zamyslel se Zeman.

Právník a bývalý premiér Petr Pithart? „Méně úspěšný, než si sám myslí,“ uvedl rozhodně Zeman.

Koncem rozhovoru se s diváky podělil o to, co pro něj bylo nejhezčím dárkem, který za své funkční období dostal. Zeman zmínil, že tyto dárky byly spíše statistické. „Já jsem se radoval z každého procenta ekonomického růstu. Radoval jsem se v opačném směru z každého procenta míry nezaměstnanosti… Radoval jsem se z každé zahraniční investice, kterou se nám sem podařilo získat,“ uvedl Zeman s tím, že je lidské radovat se z výsledků své práce a zapomínat na to, co se nepovedlo. „Ale nebojte se, vždycky se najdou kritici, kteří vám to připomenou,“ dodal.

„Udělal jsem omezený počet chyb. Hodně malých. Málo středních. A jednu velkou,“ shrnul Miloš Zeman svou politickou kariéru.

