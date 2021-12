„My vás budeme financovat.“ Kauza kapr: Přitvrdilo. Banky prý změní společnost

Na vlnu nelibosti, jež v Česku vyvolalo video knižní influencerky Lucie Zelenkové, která za podpory Komerční banky přesvědčovala Čechy, aby se vzdali tradičního vánočního kapra ve jménu záchrany planety, reagovala pro 360° CNN Prima News ředitelka pro komunikaci KB Hana Kovářová. O pokrytectví dle ní nešlo. „Zelenou vlnu“ si prý přejí razit mnohé struktury EU, jelikož ví, že banky jako jediné dokážou změnit evropskou společnost. „My jsme ti, kteří budou financovat lidi, kteří se rozhodnou koupit elektroauto anebo naopak dieselovou čtyřkolku,“ naznačila. „Tranzicí budeme muset projít – klimaticky neutrální Evropa do roku 2050. To je fakt,“ zaznělo. Ukázala i posuzování udržitelného sociálního skóre.

Zelenková, která se živí tím, že čte knížky a poté pro svých 60 tisíc sledujících informuje, co přečetla, ve videu natočeném s Komerční bankou radila, aby si Češi vánočního kapra odpustili ve jménu úsilí o zelenější planetu. „Nechcete to letos třeba zkusit jinak? Ať jsou pak ty Vánoce lehčí,“ ptala v rámci vánoční kampaně Komerční banky. Psali jsme: Češi, nejezte kapry. Zachráníte planetu. VIDEO od banky, u které možná máte peníze

Ředitelka pro komunikaci Komerční banky Kovářová se pro CNN Prima News vyjádřila, že záměrem videa prý nebylo, aby Češi přestali jíst kapra, stali se vegany či „přestali jíst vůbec“. Záměrem mělo být zamyšlení, zdali jídlem neplýtváme, zdali to „s tím jídlem nepřeháníme“. Uvedla při tom, že během svátků Američané vyhodí až 40 procent přebytečného jídla.

Rapper Jonáš Čumrik, jehož sledují na sociálních sítích statisíce lidí, na to uvedl, že původní myšlenka o neplýtvání jídlem sice mohla být správná, knižní influencerka však na videu pro KB podle jeho mínění udělala množství přešlapů. „Napálili do zdi v absolutní rychlosti,“ míní.



Kovářová rychle začala couvat, že „nechtějí svým klientům diktovat“. „Kdybych přestala jezdit autem do práce nebo cestovat, tak ušetřím 2,5 tuny ekvivalentu oxidu uhličitého ročně, což je jako obrovský číslo, jako bezpochyby. Samozřejmě bych to musela něčím nahradit a ideální tedy kolem nebo během… Já ale nejsem běžec, to není realita, my si to uvědomujeme, nechceme kázat, aby lidi začali běhat nebo jezdit na kole… Snažíme se najít to, aby to neomezovalo ve standardu žití – například, když jezdím autem, tak nebudu jezdit brzda plyn, budu dávat auto pravidelně do servisu, budu měnit gumy… Budu dělat spoustu věcí, které mě neomezí…“ zaznělo. Fotogalerie: - Klima nepočká...

Proč se banka vlastně místo finančnictví věnuje uhlíkovým stopám svých klientů? Dle Kovářové proto, že na banky je hleděno regulátory a mnohými strukturami Evropské unie, že jako jediné dokážou udělat velké celospolečenské změny, jelikož na ně mají finance. „My jsme ti, kteří budou financovat lidi, kteří se rozhodnou koupit elektroauto anebo naopak dieselovou čtyřkolku,“ vysvětlila, jak může Komerční banka změnit evropskou společnost.



Jonáš Čumrik na to řekl, že „určitá komunita“ bude považovat za benefit to, že jim jejich banka řekne, jak se mají chovat ekologicky, čekal by prý, že banka bude v předvánočním čase tlačit jiným směrem. „Čekal bych, že mi banka řekne: ‚Nepůjčujte si, Vánoce nejsou o dárkách, jsou o tom být spolu, jsou o tom být spolu jako rodina a ne se tady zadlužit třeba na celý další rok,“ řekl a KB doporučil, ať se raději místo zelené tematice vrhne na svůj sektor a finanční gramotnost.



Ukázal, že spousta mladých lidí má sice „zelené“ názory, ale pak když se jich zeptá, co mají na sobě, zjistí, že nakupují u řetězců, které nemají s udržitelností vůbec nic společného. „Je hezké, co si myslím, ale druhá věc je, jak se reálně chovám,“ zaznělo. Fotogalerie: - Za klima a sněhuláky

Kovářová svou banku bránila a ukázala, že to, co činí, je přání evropských regulátorů. „Banky v tomto pokrytecké nejsou, tranzicí totiž budeme muset projít – klimaticky neutrální Evropa do roku 2050. To je fakt. Česká republika se k tomu přihlásila," uvedla a upozornila, že jsou banky nucené při každé půjče již letos vyplňovat dotazník ESG hodnotící, jaké investice jsou podle regulátorů udržitelné. Řekla, že klientům se snaží pomáhat, aby dostali dobré environmentálně udržitelné sociální skóre, jinak by pro ně nízký stav tohoto kreditového systému nebyl dobrý.

