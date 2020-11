„Nacista“ Zahradil? Piráti, „zas*aný komunisti“. Novotný slovem „m*dat“ začal palbu. Co nepadlo včera, padlo dnes

reklama

„Dneska nebude nic, nic jsem si nepřipravil. Mrdat. Pozdravím vás a zase půjdu,“ vykřikl starosta hned na začátku vysílání. „Fiala je skvělej chlap, skvělej předseda. Vyvedl naši stranu z nejhoršího dna. Mám Fialu rád.“ Vypálil hned na to. „Hele a pozor, taková zajímavost. Nic jsem nehulil,“ ujišťoval své fanoušky Novotný. Zřejmě tím narážel na jeho nedávný konflikt se stranickým kolegou Janem Zahradilem, který ho z užívání drog obvinil. „Já nic neberu, ty idiote. Kouřím trávu, ale večer,“ vypálil na dotaz ohledně konzumace drog.

„Píšete mi strašně hezký vzkazy, říkáte mi, vyser se na ně, na kokoty,“ poděkoval svým fanouškům. Na dotaz, zda už dostal vynadáno z ODS, Novotný odpověděl: „Jako dneska? Dneska ještě ne. Včera jsem mazal asi jenom tři statusy,“ řekl a dodal: „Já odejdu z ODS, až mi řekne Petr Fiala s Vystrčilem, že jsem na obtíž, tak půjdu.“

„Piráti jsou komunisti zasraný levičácký, ale milá ODS, Piráti jsou strašně chytrý. Jo, jsou to ufoni, maj levičácký názory, ADHD hovada, ale přes ty všechny kecy jsou to většinou chytrý lidi a nekradou. A nabízej nový lidi, mladý lidi, naslouchaj, dělaj dobrej marketing. Až pochopí pražská ODS, že Piráti dělaj dobrej marketing, to bude velkej den,“ prohlásil Novotný.

Politik se také celkem jasně vyjádřil ke kauze bývalého poslance za věci veřejné Škárky, který se na svém facebooku vyjádřil hanlivě k neziskovce, která se angažuje v pomoci nedonošeným dětem. „Škárka je zmrd a děvka, to, co řekl o těch nedonošených dětech. Chcípni ty zmrde!“

„Já bych jako politik chtěl jednou usmířit ODS a Piráty. Já nesouhlasím s tím, jak vedou Prahu, ale s tím Zdeňkem Hřibem si rozumím, to špatně skrejvám. Mně Piráti nějak extra nevadí.“ Vyjádřil se také k Janu Zahradilovi: „Nic proti nacistům, akorát je nemám rád v ODS. Jako Honza Zahradil je národovec.“

Novotného kolegové v ODS to s ním nemají lehké a on s nimi také ne. V předchozím videovystoupení se starosta svěřil, že z pražské ODS jen poslouchá, ať zapomene na kandidaturu do Sněmovny. „Kurva, co já mám dělat,“ rozčílil se Novotný, který údajně přes rok a půl poslouchá z vlastní strany poslední dobou především „pokrytecké kecy“.

Jedním z šiřitelů těchto řečí je prý také sněmovní matador ODS Marek Benda. „Víte, Pavel Novotný, já ho nepodpořím, jo,“ citoval řeporyjský starosta Bendu. „On je dobrý starosta, asi, ale víte, to jeho vyjadřování není úplně my cup of tea,“ pokračoval Novotný ve volné citaci Marka Bendy s odkazem na klasické anglické rčení o šálku čaje. „Já ti dám cup of tea, Marku, já jsem poskočil ze 17. místa, “ vypálil Novotný.

