„Napsal id*ot, režíruje kr*tén.“ Miloš Zeman o divadle, ve kterém má Fiala hlavní roli

Bývalý prezident Miloš Zeman okomentoval v pořadu XTV blížící se volby na Slovensku, odmítá tvrzení, že vítězství Fica by pro nás znamenalo stát se opět satelitem Ruska, jak pronesl moderátor ČT Václav Moravec. Naopak je toho názoru, že by to pro naši zemi nic neznamenalo. Okomentoval také aktuální dění na české politické scéně. „Když se dívám na českou politickou scénu, tak mám pocit, že sleduji divadelní hru, kterou napsal idiot a kterou režíruje kretén.“

Podle prezidenta Zemana není nic zvláštního na tom, že na Slovensku pár dní před vypuknutím voleb panuje „hustá atmosféra“. „Za druhé, fyzické potyčky už jsme viděli.“ K potyčce mezi expremiérem Matovičem a místopředsedou Smeru Kaliňákem během Ficovy tiskové konference pak podotkl: „Mne to docela pobavilo. Myslím si, že Kaliňák vyhrál, protože umí hezky škrtit a dávat pěstí do nosu. Matovičova obrana byla spíše z řeckořímského zápasu, protože vysunul nohu z okénka auta a touto nohou Kaliňáka kopl,“ uvedl.

S vážností pak doplnil, že Slovensko je unikát z toho hlediska, že je to asi jediná země na světě, kde existují dvě sociálnědemokratické strany. „V jejich čele jsou nesporně výrazné osobnosti – Pellegrini a Fico, mezi nimiž je z minulosti určitá osobní animozita. Nicméně nevylučuji jako jednu z variant, že po volbách dopadne povolební situace tak, že tyto dvě strany uzavřou koalici,“ přemítala bývalá hlava státu v pořadu XTV.

Odstrašující je pro Miloše Zemana opačná varianta, že zvítězí Progresivní Slovensko. „Já nemám příliš rád progresivisty. Nemám rád ta mnohá pohlaví, nemám rád Green Deal a zelený fanatismus. A nemám rád cenzuru, kterou paradoxně někteří progresivisté pod záminkou boje proti dezinformacím hlásají. Peter Pellegrini bude bohatá nevěsta, o ni se bude ucházet jak Šimečka, tak Fico,“ dodal exprezident.

Nesdílí obavy moderátora České televize Václava Moravce, že pokud volby vyhraje Fico a sestavoval by případně i vládu, staneme se ruským satelitem. „Jak Petr Pavel vyjádřil svůj názor, tak i bývalí prezidenti Václav Klaus a já jsme vyjádřili názor opačný a podpořili jsme Roberta Fica. Uznávám právo každého politika a každého občana vyjádřit svůj názor na situaci na Slovensku, nicméně rozhodně nesdílím obavy, že vítězstvím Roberta Fica by došlo k jakýmkoli zásadním změnám ve slovenské politice, patrně by přestala vláda policajtů. A možná že by se někteří méně schopní politici, kteří vládli v uplynulém období, stáhli do pozadí,“ podotkl Zeman.

Kdyby vyhrál volby Fico, neznamenalo by to podle Zemana pro Českou republiku téměř nic. „Nemyslím si, že by Fico měnil politiku vůči České republice, neměnil by ani politiku vůči Visegrádské skupině, byl by patrně o něco kritičtější vůči Evropské unii a přikláněl by se v rámci visegrádské spolupráce více než dosud na stranu Maďarska,“ uvedl s tím, že pokud by maďarský premiér Viktor Orbán měl v Evropské unii dalšího stoupence v podobě Fica a v Česku stoupence v podobě Babiše a Zemana, tím lépe.

„Když se dívám na českou politickou scénu, tak mám pocit, že sleduji divadelní hru, kterou napsal idiot a kterou režíruje kretén,“ pokračoval Miloš Zeman a zdůraznil, že nekritizuje vládu za to, zda je levicová, či pravicová, ale kritizuje ji za nedostatek zmíněných odborných schopností. „Kdybych chtěl být cynický, řekl bych, že se vládne pohodlněji s lidmi, kteří cítí nedostatek své kompetence, a proto vám nebudou v některých otázkách, které prosazujete, odporovat,“ dodal Zeman.

V současné situaci, kdy vládě nedůvěřuje většina občanů, cítí podle svých slov jisté zoufalství, které spočívá právě v tom, že zde zatím není rovnocenná náhrada současné vlády. „Teprve volby tím zatřesou, zamíchají těmi kartami a jako pověstný Fénix z popela se najednou vynoří, třeba i z regionální úrovně, nějaká nová politická osobnost,“ doplnil.

Nemyslí si však, že by demonstrace, jakou nedávno organizovala na Václavském náměstí strana PRO, mohla přinést kýženou změnu. „Jedna jediná demonstrace za sebou nic neznamená, pokud je souvislý řetězec demonstrací, pak ano, pak to může vést v extrémním případě až k předčasným volbám,“ poznamenal Miloš Zeman. Mimo jiné poznamenal, že Václavské náměstí bylo nepochybně plné a média možná úmyslně zkreslovala skutečný počet účastníků. „Česká televize na jednom mém mítinku tvrdila, že tam bylo sto lidí, když bylo napočítáno tři tisíce osob, takže to zkreslování je někdy úmyslné,“ dodal.

V posledních dnech Piráti měli vnitrostranické hlasování o případném setrvání ministra spravedlnosti Blažka (ODS) v pozici ministra spravedlnosti kvůli jeho schůzce s Nejedlým, bývalým poradcem Miloše Zemana. Piráti nakonec vyzvali zákonodárce k odvolání Blažka z vlády. Prezident Zeman nevěřícně kroutil hlavou a přidal komentář: „Piráti jsou čím dál komičtější. A to nejhorší, co může jakoukoli politickou stranu potkat, je stát se směšnou. S jistotou tu mohu predikovat, že Fiala Blažka neodvolá. Koneckonců proč? Setkali se lidé, kteří se znají takřka čtyřicet let, nevidím na tomto setkání nic zajímavého, zajímavé to dělají pouze média a někteří politici,“ konstatoval.

Ministr Blažek několikrát naznačil v médiích, že to byl právě on, kdo se Zemanem dohadoval vznik Fialovy vlády. Miloš Zeman přiblížil, jak to skutečně bylo: „Vznik Fialovy vlády se mnou primárně dojednával Petr Fiala. Pavel Blažek ho v některých situacích doprovázel. Při těchto setkáních, v tomto trojúhelníku, jsem položil otázku: ‚Jste ochotní (ODS) vstoupit do koalice s hnutím ANO?‘ Odpověď jak Fialy, tak Blažka byla kladná. Takže když teď od Pavla Blažka čtu, že tuto variantu odmítli, nemluví pravdu,“ uvedl někdejší prezident Miloš Zeman na pravou míru.

