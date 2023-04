„Narkomani, rakovina!“ Stanjura škrtá dotace a tím odkryl „podhoubí“ ODS. Válka proti zemědělcům

reklama

ParlamentníListy.cz hovořily s podnikatelkou Petrou S., která je dlouholetou členkou občanské demokratické strany a zároveň podniká v zemědělství. Ta je ze slov „svého“ ministra mírně řečeno rozpačitá: „Chápu, že vláda potřebuje někde škrtat, ten schodek je šílený. Ale proč právě zemědělci? Trochu mi to přijde, jako by si pan ministr vzal šipku, hodil ji naslepo, a ta se zapíchla právě u zemědělců.“

Podle Petry S. není pravdou, že za vysoké ceny potravin mohou zemědělci. „Nepopírám, že zvýšené vstupy jako třeba energie apod. jsme promítli do cen, které účtujeme odběratelům. Ale my jsme jen na začátku řetězce, na jehož konci máte na stole chleba, jogurt nebo bramborovou kaši. Logicky na tom všichni v tom řetězci chtějí vydělat. Ale kdo vydělává nejvíc? Obchody! A nejvíc ty velké obchody. Tam by měla směřovat pozornost vlády nejdříve.“

Zemědělství je podle podnikatelky tvrdá práce a podnikají v něm opravdoví srdcaři: „Když pominu ty velké takzvané agrobarony, kteří mají ale vůči trhu úplně jinou vyjednávací pozici než my, drobní zemědělci. My jsme opravdu oddaní tomu, co děláme. V zemědělství se nepracuje pro zbohatnutí. Tam člověk dělá, protože má tuto zemi rád a vidí v tom smysl. Zrovna zemědělství je hodně konzervativní a tradiční téma, o které by se ODS mohla opřít. Tohle téma nám už před časem vzali lidovci, ale to je škoda. Zemědělec je typickým příkladem zodpovědného živnostníka, což je voličská základna, na kterou ODS vždy cílila.“ Podle Petry S. se tak strana odchyluje od svého původního směru a zbytečně si podkopává nohy u voličů.

ODS, resp. SPOLU, volil v posledních parlamentních volbách i Milan Švrček, farmář z Jihomoravského kraje. Jeho podnikání ročně přijme dotace v řádech milionů korun. Návrh ministra financí tedy také nevítá: „Já mám jedinou výhodu – firmu prodávám. Tohle tedy už budou starosti mého nástupce. Vůbec mu to ale nepřeji.“

Švrček uvedl, že dotace tvořily dosud přibližně polovinu nákladů na provoz, mnoho peněz ale také průběžně vkládá do rozvoje: „Podnikat jsem začal v devadesátých letech. Slušně jsem to rozjel i bez dotací, takže rozhodně nejsem žádný příživník. Ale kdo v tomhle nepodniká, tak si těžko uvědomí, co všechno práce s půdou a zvířaty obnáší. Nebo inovace – ano, i zemědělci inovují. Potřebujeme zafinancovat nové stroje, traktory, dodávky, rekonstrukci budov atd. Vývoj jde stále dopředu a zemědělci také potřebují nové vybavení. Jenže ty výnosy z podnikání tady nejsou tak velké jako v jiných oborech. To si spousta lidí neuvědomuje. Jsme doslova otroci počasí, celý rok máme nervy… A pak na nás ještě lidi koukají jako na příživníky. To není fér.“

„Pobírači dotačních titulů, to není elektorát pravice, jsou to kryptosocialisti hájící si své podnikatelské zájmy, přerozdělující si kapitál od daňových poplatníků. České zemědělství s podílem 3 % HDP nemá mít žádné privilegované postavení. Jediná podpora, kde to dává smysl, je ekologické zemědělství a malé rodinné farmy max do 100 ha, jinak pryč s tím,“ myslí si Lukáš Slavík, který se takto ostře rozepsal na občanskodemokratickém interním fóru.

„Fakt mi jsou narkomani závislí na dotacích u kelu. Jsou společenskou rakovinou, a že zkrachují bez dotačních titulů, tak to mají fakt blbý, ale mě to nezajímá. Co z toho osobně mám? Můj zájem je, aby ČR dělala pouze ekologické zemědělství v prostředí rodinných podniků, jako je tomu v Bavorsku. Je žádoucí předat naši krajinu zodpovědně další generaci.“

A Slavík ihned také uvedl, jak toho docílit: „Musíme nejdřív vyřadit gerontokraty z devadesátých let napříč celým politickým spektrem. Mají pouze knížecí rady ukotvené z nejlepších mladických let někde z chmelové brigády 1980. Pro nastupující generaci v roce 2023 jsou však jejich rady a myšlenkové pochody naprosto irelevantní,“ pustil se mladík ostře do svých starších stranických kolegů, kteří by snad měli jiný názor na věc.

„Stanjura je sice jako ministr financí exot, ale pravdou je, že není možné, aby agrobaroni vydělávající miliardy dostávali jakékoli dotace,“ napsal Martin Rejman. „Prostě jen blbé vyjádření. Dotovat jen někoho, kdo to opravdu potřebuje, a kontrolovat, zda dotovanou činnost opravdu svědomitě dělá. Určitě by bylo na místě vyžadovat zpět dotace vlastníkům nebo nájemcům luk, kteří posekanou trávu nechají léta ležet v rozpadajících se balících na místě," vyjádřil se Martin Rejman.

„Souhlasím s rušením dotací do zemědělství,“ přitakal další z občanských demokratů na fóru. „A je mi teď jedno, jaký ministr Stanjura je. Rušení dotací je správný krok. Notabene, když, i po započtení vyšších nákladů, mají zisky vyšší než v roce 2021. Jejich zisk jim patří. Dotace jim nepatří. Měly se zrušit už dávno.“

Na občanskodemokratickém fóru tak, až na výjimky, panuje ohledně podpory ministrova návrhu shoda.

Jak však uvedl farmář Milan Švrček, názory často pramení z neznalosti. Vyšší zisky zemědělců jsou prý často způsobeny právě dotacemi: „To jsou ty dotace, které se použijí na investice. Třeba na lepší stroje, výrobní linky atd. Já nevím, zda si lidé myslí, že ty dotace projídáme nebo za ně jezdíme na dovolenou? Zodpovědný hospodář je použije tak, aby mohl lépe podnikat. Opravdu by to neměli komentovat lidé, kteří tomu nerozumí.“

