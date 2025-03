„Nas*al mě.“ Trump soptil do médií. Schytal to Putin, pak také Írán

V rozhovoru pro NBC News americký prezident složil účty s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. „Pokud se s Ruskem nedohodneme na ukončení krveprolití na Ukrajině a pokud si já budu myslet, že to byla ruská vina – což nemusí být pravda –, ale pokud si já budu myslet, že to byla ruská vina, zavedu sekundární cla na ruskou ropu, na veškerou ropu pocházející z Ruska,“ řekl Trump v nedělním ranním telefonátu s NBC News.

Co by to znamenalo? I to Trump vysvětlil. „To by znamenalo, že když koupíte ropu z Ruska, nemůžete podnikat ve Spojených státech,“ řekl Trump. „Bude platit 25% clo na veškerou ropu, 25% až 50% clo na veškerou ropu.“ Rozbalil Trump hlavní páku své zahraniční politiky. A nezůstal jen u Ruska. Ukázal i to, jak chce dosáhnout dohody s Íránem.

Anketa Jste pro to, aby se výdaje na obranu každý rok navyšovaly o 0,2 % HDP? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 12872 lidí

„Pokud nedojde k dohodě, dojde k bombardování,“ prohlásil Trump. „Ale existuje šance, že pokud nedojde k dohodě, zavedu na ně sekundární cla, jako jsem to udělal před čtyřmi lety.“ Během svého prvního funkčního období v letech 2017–2021 Trump stáhl Spojené státy z dohody z roku 2015, kterou Írán uzavřel se světovými mocnostmi a která omezovala jeho kontroverzní jaderné aktivity výměnou za zmírnění sankcí. Zároveň obnovil rozsáhlé americké sankce. Od té doby Írán výrazně překročil dohodnuté limity v rostoucím programu obohacování uranu.

Teherán zatím Trumpovo varování o nutnosti dohody pod hrozbou vojenských následků odmítá. Íránský ministr zahraničí Abbás Aragčí, ve čtvrtek citovaný oficiální íránskou tiskovou agenturou IRNA, uvedl, že země zaslala prostřednictvím Ománu odpověď na Trumpův dopis, v němž americký prezident vyzval Írán k uzavření nové jaderné dohody.

Západní mocnosti obviňují Írán z utajovaného programu na vývoj jaderných zbraní, který zahrnuje obohacování uranu na vysokou úroveň štěpné čistoty, jež podle nich nelze ospravedlnit civilním jaderným programem. Teherán trvá na tom, že jeho jaderný program je výhradně pro účely civilní energetiky.

Psali jsme: „Brutálně zneužíváte válku.“ Hádka k nezastavení. Havlíček a Lipavský v sobě „Nejstřeženější tajemství“ války na Ukrajině? V USA se nyní dostalo vše ven „Jestli je necháme takhle řádit, nebude na důchody.“ Naštvaní senioři na Staromáku Byla to past, vyhrkl ve studiu Fiala z SPD. Šlo o pozvánku premiéra k jednání