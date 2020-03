„Násilím?“ Stanislav Křeček reagoval na slova z demonstrace Milionu chvilek

reklama

Bobošíková se poté svého hosta zeptala na další hrozící migrační vlnu, která může nastat, pokud se z Turecka směrem k Řecku skutečně dají na pochod statisíce lidí, čímže opakovaně vyhrožuje turecký prezident Recep Erdogan.

„My především nemáme jasno, co s tím, jaký bude cíl? Jestli chceme ty lidi pustit, nebo se chceme postarat jinak. Myslím, že to není jasné a svědčí to o tom, že nebyla žádná představa, jak to řešit. Nejprve uprchlíci před válkou, poté ekonomičtí migranti, dneska stěhování národů. To je prostě problém, se kterým se Evropa dosud nesetkala v novodobých dějinách a zjevně si s tím neví rady,“ uvedl Křeček s tím, že nerozhodnost je patrná už na chování Německa, které nejprve uprchlíkům napřed otevřelo dveře, ale dnes je zavírá.

Když se měl vyjádřit k tomu, jak funguje jeho úřad, Křeček konstatoval, že funguje zcela standardně, navzdory tomu, že ho jeho předchůdkyně ve funkci Anna Šabatová i část společnosti hlasitě kritizovala.

„To není otázka o ombudsmanovi, je to otázka stavu společnosti. Kdybych to nebyl já, tak to zítra budou televizní rady a tak podobně. Ta společnost je rozdělená, nespokojuje se s výsledky voleb a neví, jak to dát náležitě najevo. My nejsme žádná neziskovka, žádná organizace, která se řídí emocemi. My jsme instituce, která se řídí zákonem. Pokud se budou všichni řídit zákonem, tak osobní vztahy do toho nebudou vstupovat... žádné čistky nebudou,“ uvedl Křeček.

Ombudsman také konstatoval, že právníci jeho úřadu by se v budoucnu měli věnovat problematice domovů důchodců, ale také situaci ve věznicích a tak podobně.

Stát by měl podle jeho názoru řešit otázku bydlení lidí, kteří sice poctivě pracují nebo jako senioři v minulosti poctivě pracovali, ale jejich příjmy už nestačí na to, aby pokryli náklady na bydlení. „Nové byty nám moc nepomohou, jestliže budou stejně drahé jako ty staré byty,“ varoval politiky.

Pozornost věnoval i diskriminaci. Upozornil, že lidé si o celé řadě jevů myslí, že jde o diskriminaci, ale podle zákona o diskriminaci často nejde. „Diskriminace podle zákona je to, jestliže s tím člověkem zacházíme méně příznivě z důvodů, které jsou uvedenay v zákoně, ne z jakýchkoliv důvodů,“ zdůraznil Křeček.

Jedním dechem dodal, že vedle antidiskriminačního zákona stojí také svoboda volby každého jedince. Zaměstnavatelé si mohou rozhodnout, koho chtějí zaměstnat ve svých firmách.

Jako ombudsman se prý Křeček bude věnovat i projevům nenávisti na sociálních sítích. „Každý, kdo jsme na sociálních sítích, vidíme, že tam je celá řada nenávistných projevů, u kterých bychom si přáli, aby tam nebyly, ale tady trošku vzniká u části společnosti, že jakýkoliv odlišný názor je nenávistný názor. Tak tomu není. Jestli já mám na něco jiný názor, tak to ještě neznamená, že by tam byla nenávist. Nenávist je příliš emocionálně zatížené slovo, než abychom tím všechny odlišné projevy na sociálních sítích takto označovali,“ upozornil Křeček.

Nenávistným projevům je podle jeho názoru jistě třeba bránit, ale nesmíme zapomínat na to, že máme svobodu projevu a i tu musíme ctít.

Veřejně známé osobnosti by podle jeho názoru měly usilovat o zachování úcty k institucím státu. V této souvislosti vyčinil filozofovi a vysokoškolskému pedagogovi za jeho projev na demonstraci Milionu Chvilek pro demokracii z 1. března tohoto roku. Kroupa ve shodě s Křečkem prohlásil, že je třeba zachovat si úctu k institucím demokratického státu, ale pravděpodobně si pod tím každý představoval něco jiného.

Kroupa totiž na Staroměstském náměstí v Praze dodal, že pokud někdo svým jednáním narušuje některé nezměnitelné náležitosti demokratického státu, občané mají právo proti tomu protestovat a v krajním případě mohou použít i násilí. Jinak se může stát, že česká demokracie bude zničena podobně, jako ji v únoru 1948 zničili komunisté.

Tady ombudsman nabídl trochu jiný pohled. Popletl si místo demonstrace, ale to podstatu sdělení neovlivnilo. „Jestliže na Václavském náměstí pan Kroupa upozorňuje, že je možné se proti legálně zvoleným představitelům postavit násilím, no tak už nevím, jak ta demokracie vypadá,“ kroutil hlavou Křeček.

